Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Women Raped in Arunachalam: అరుణాచలంలో అమానుషం.. గిరి ప్రదక్షిణ బాటలో ఇద్దరు యువతులపై సామూహిక అత్యాచారం..

Women Raped in Arunachalam: అరుణాచలంలో అమానుషం.. గిరి ప్రదక్షిణ బాటలో ఇద్దరు యువతులపై సామూహిక అత్యాచారం..

Women gang raped in arunachalam: ఇద్దరు యువతులపై సాముహిక అత్యాచార ఘటన వెలుగులోకి రావడంతో పోలీసులు సీరియస్ అయ్యారు. దీనిపై రంగంలోకి 8 మంది నిందితుల్ని అరెస్ట్ చేశారు. గిరివాలం మార్గంలో పోలీసులు పటిష్టమైన బందో బస్తును ఏర్పాటు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 04, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:40 PM IST
Women Raped in Arunachalam: అరుణాచలంలో అమానుషం.. గిరి ప్రదక్షిణ బాటలో ఇద్దరు యువతులపై సామూహిక అత్యాచారం..
Image Credit: arunachalamnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
‘పెద్ది’ ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్ .. మొదటి రోజు ఎంత రాబట్టొచ్చంటే..
Peddi 1st Day Box Office Collections3 min ago
2
Ram Charan Mega Power star Image5 min ago
3
Karimnagar20 min ago
4
Ameerpet fire accident21 min ago
5
Haier 602l Refrigerator28 min ago