/Women Raped in Arunachalam: అరుణాచలంలో అమానుషం.. గిరి ప్రదక్షిణ బాటలో ఇద్దరు యువతులపై సామూహిక అత్యాచారం..

Two young woman gang raped in Tiruvannamalai at giri pradakshina route: ప్రముఖ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రం తిరువణ్ణామలై (అరుణాచలం)లో ఇటీవల అత్యంత దారుణమైన ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అరుణాచలంకు చుట్టుపక్కల రాష్ట్రాల నుంచి భక్తులుభారీగా తరలివస్తారు. ఇక్కడ గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తే కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరుతాయిన ప్రగాఢ విశ్వాసం. అందుకే పగలు, రాత్రనక భక్తులు గిరి ప్రదక్షిణ చేస్తునే ఉంటారు. ఇటీవల గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో కొంత మంది డబ్బుల కోసం వేధించడం, ఇతర రాష్ట్రాల భక్తులపై దాడులు చేస్తున్న ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. గిరి ప్రదక్షిణ మార్గంలో ఇద్దరు యువతులపై సామూహిక అత్యాచార ఘటన భక్తులను ఉలిక్కిపడేలా చేసింది.
తమిళనాడులోని తిరువణ్ణామలై కు శివుడి దర్శనంకోసం వచ్చిన ఇద్దరు యువతులు సామూహిక అత్యాచారానికి గురయ్యారు. పవిత్రమైన గిరి ప్రదక్షిణ బాట సమీపంలో వేర్వేరు చోట్ల ఇద్దరు యువతులపై కామాంధుల ముఠా దాడులు చేసి గ్యాంగ్ రేప్ కు పాల్పడ్డాయి. తమిళనాడులోని ధర్మపురికి చెందిన ఒక వివాహిత గత నెల 30న తమ కుటుంబంతో అరుణాచలంకు వచ్చారు. అదే రోజు రాత్రి ప్రదక్షిణను పూర్తి చేసున్నారు. ద్విచక్ర వాహనాలపై బయలు దేరారు. కొంత మంది వెళ్లి పోగా దారిలో పెద్ద కోలాపాడి వద్ద వివాహిత , మరో స్నేహితుడు వాహనం ఆపి మాట్లాడుతుండగా కొంత మంది మారణాయుధాలతో వచ్చారు. వివాహితను కత్తులతో బెదిరించి దగ్గరలోని అడవుల్లోకి లాక్కెళ్లారు.
ఆమెపై సాముహిక అత్యాచారంచేశారు. నగ్నంగా చేసి వీడియోలు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆమెను వదిలేశారు. మరుసటి రోజు ఆమెకు ఫోన్ చేసి రూ. లక్ష ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు. లేకుంటే నగ్న వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తామన్నారు. ఆమె రూ. 4 వేలను పంపి స్థానిక పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. ఆతర్వాత మరల 31న తిరువన్ణావమలై మున్సిపాలిటీ ప్రాంతంకు చెందిన 23 ఏళ్ల యువతి గిరి ప్రదక్షిన చేస్తుండగా కాళ్లనొప్పులు రావడంతో అడి అన్నామలై గ్రామం వద్ద కూర్చుంది.
తన స్నేహితుడ్ని రమ్మంది. ఆ తర్వాత ఇద్దరు దగ్గరలోని హోటల్ లో పార్సీల్ తీసుకుని అయ్యం పాలయం బైపాస్ రోడ్డు వద్దకు వెళ్లారు. దీంతో అక్కడ ఒక ముఠా వచ్చారు. యువతిని బెదిరించి అడవిలోకి లాక్కెళ్లి చిత్ర హింసలు పెట్టి, యువతిపై గ్యాంగ్ రేప్ చేశారు. ఆమె బంగారం కూడా లాక్కున్నారు. ఈ ఘటనలు ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చాయి.
ఈ ఘటనపై యువతి స్థానిక పడమర పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పోలీసులు మొత్తంగా ఐదు ప్రత్యేక బృందాలుగా రంగంలోకి దిగారు. అరుణాచలం మంతట జల్లెడ పట్టారు. ఈ ఘటనలో 11 మంది ముఠా పాల్గొన్నట్లు గుర్తించారు. మొత్తంగా 8 మందిని అరెస్ట్ చేశారు. మరో ముగ్గురి కోసం పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం భక్తులను షాక్ కు గురిచేసేదిగా మారింది.
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