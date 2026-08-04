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Udhayanidhi Stalin: త్రిషపై డబుల్ మీనింగ్ వ్యాఖ్యలు.!. ఉదయనిధి స్టాలిన్ అరెస్ట్.. హీటెక్కిన తమిళ రాజకీయాలు..!

Udhayanidhi Stalin Arrested: తన ఇంట్లో ఉన్న ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలీన్ ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.దీంతో కార్యకర్తలు పోలీసులను అడ్డుకున్నారు. ఈ ఘటనతో తమిళ రాజకీయాలు హీటెక్కాయి.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 04, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:49 PM IST
Udhayanidhi Stalin: త్రిషపై డబుల్ మీనింగ్ వ్యాఖ్యలు.!. ఉదయనిధి స్టాలిన్ అరెస్ట్.. హీటెక్కిన తమిళ రాజకీయాలు..!
Image Credit: trishakrishnan(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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