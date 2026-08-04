/Udhayanidhi Stalin: త్రిషపై డబుల్ మీనింగ్ వ్యాఖ్యలు.!. ఉదయనిధి స్టాలిన్ అరెస్ట్.. హీటెక్కిన తమిళ రాజకీయాలు..!

Udhayanidhi Stalin Arrested over vulgar remarks on trisha: తమిళనాడు రాజకీయాలు మరోసారి సంచలనంగా మారాయి. ముఖ్యంగా తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల నగారా మోగినప్పటి నుంచి రాజకీయాలు త్రిష చుట్టునే తిరుగుతున్నాయి. విజయ్ దళపతి, త్రిష మధ్య రిలేషన్ ల గురించి అనేక మంది రాజకీయనేతలు, సెలబ్రీటీలు నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడారు. దీనికి త్రిష, టీవీకే విజయ్ సైతం తమదైన శైలీలో కౌంటర్ లు ఇచ్చారు. తాజాగా.. ప్రతిపక్ష నేత ఉదయనిధి స్టాలిన్ ఒక కార్యక్రమంలో చేసిన వ్యాఖ్యలతో తమిళ రాజకీయాలు మరోసారి వెడెక్కాయి.
Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence.
An FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay and actor Trisha.
Slogans directed at Trisha were raised at his rally!
CM Joseph Vijay, Thalapathy for a reason!🔥pic.twitter.com/aEyiOpDqns
— Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) August 4, 2026
ఉదయ నిధి స్టాలీన్ సోమవారం రోజున..కావేరి జలాల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విమర్శిస్తూ ఉదయనిధి ప్రసంగించారు. ఆ సమయంలో సభలో ఉన్న ఒక కార్యకర్త నటి త్రిష పేరు ప్రస్తావించగా, దానికి ఉదయనిధి చేసిన వ్యాఖ్యలు డబుల్ మీనింగ్ వచ్చేలా మాట్లాడారు. ఎక్కడ నీళ్లు వచ్చినా రాకపోయినా అక్కడ నీళ్లు వస్తాయని ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ డబుల్ మీనింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ తర్వాత కావేరి జలాల గురించి మాట్లాడానని కవర్ చేసుకున్నారు.
కానీ దీన్ని టీవీకే పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది. టీవీకే నేతల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు ఆయన నివాసంకు చేరుకుని ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ ను అరెస్ట్ చేశారు. దీంతో పెద్ద ఎత్తున డీఎంకే కార్యకర్తలు పోలీసు వాహనాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. అయిన పోలీసులు నోటీసులు ఇచ్చి మరీ ఉదయ్ నిధి స్టాలీన్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదైనట్లు తెలుస్తొంది.
మరోవైపు అరెస్టు నుంచి రక్షణ కోరుతూ మద్రాస్ హైకోర్టులో ఉదయనిధి ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అది విచారణకు వచ్చేలోపే ఆయన్ను అరెస్ట్ చేయడం తమిళనాట సంచలనంగా మారింది. మరోవైపు టీవీకే నేతలు త్రిషపై చేసిన వ్యాఖ్యలపై మహిళ కమిషన్ కు సైతం ఫిర్యాదు చేశాయి.
అయితే ఈ వివాదాన్ని డీఎంకే ఖండించింది. కావేరి జలాల వివాదం, డెల్టా రైతుల ఇబ్బందుల నుంచి ప్రజల దృష్టిని డైవర్ట్ చేసేందుకు ఈ అంశంను తెరపైకి తెచ్చారని మాజీ మంత్రి టీ. మనో తంగరాజ్ ఆరోపించారు. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై ఉదయనిధి ప్రశ్నించకుండా ఈవిధంగా సీఎం విజయ్ ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తుందని ఎద్దేవా చేశారు.
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