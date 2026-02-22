UGC Release Fake Universities List 2026: విద్యార్థులకు యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ (UGC) కీలక అలర్ట్ జారీ చేసింది. యూనివర్సిటీలో చేరే ముందు ఫేక్ ఏది? అసలైనవి ఏవి? కచ్చితంగా తెలుసుకొని తీరాలి. లేకపోతే అలాంటి యూనివర్సిటీలో చదివినా.. మీ డిగ్రీలకు గుర్తింపు ఉండదని హెచ్చరించింది. ప్రధానంగా యూనివర్సిటీల హెడ్ రాష్ట్రాలవారీగా నకిలీ యూనివర్సిటీలకు సంబంధించిన లిస్ట్ విడుదల చేసింది. ఎక్కువ శాతం ఈ ఫేక్ యూనివర్శిటీలు ఢిల్లీలో 12 కలిగి ఉండగా.. ఆ తర్వాత స్థానంలో ఉత్తర ప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ, మహారాష్ట్ర, పుదుచ్చేరి, పశ్చిమ బెంగాల్, రాజస్థాన్, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, హర్యానా, ఝార్ఖండ్ లో కూడా ఫేక్ యూనివర్సిటీలు ఉన్నాయని లిస్టు విడుదల చేసింది.
ఢిల్లీ ఫేక్ యూనివర్సిటీల జాబితా ఇదే..
వరల్డ్ పీస్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ యూనివర్సిటీ.
ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఇంజనీరింగ్.
ఆల్ ఇండియా ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ సైన్స్ .
కమర్షియల్ యూనివర్సిటీ లిమిటెడ్.
యునైటెడ్ నేషన్స్ యూనివర్సిటీ.
ఒకేషనల్ యూనివర్సిటీ.
ఏటీఆర్ సెంట్రిక్ జురెడికల్ యూనిస్ వర్సిటీ.
ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్.
విశ్వకర్మ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఫర్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రోజ్గార్ సేవా సదాన్
ఆధ్యాత్మిక్ విశ్వవిద్యాలయ.
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సొల్యూషన్స్
మౌంటెన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టెక్నాలజీ.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఉన్న ఫేక్ యూనివర్సిటీల జాబితా..
గాంధీ హిందీ విద్యాపీట్ ప్రయాగ రాజ్, నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ యూనివర్సిటీ ఆలీగర్, భారతీయ శిక్ష పరిషత్ భారత్ భవన్ లక్నో, మహామాయ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ గౌతమ్ బుద్ధ నగర్ నోయిడా.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న రెండు ఫేక్ యూనివర్సిటీలు- క్రైస్ట్ న్యూ టెస్టిమెంట్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ గుంటూరు. ఇక బైబిల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఇండియా విశాఖపట్నంలో ఉంది.
కర్ణాటకలో సర్వ భారతీయ శిక్షా పీఠ్ తుమకూరు. గ్లోబల్ హ్యూమన్ పీస్ యూనివర్సిటీ బెంగళూరు
కేరళ..
ఇంటర్నేషనల్ ఇస్లామిక్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ప్రాఫిటిక్ మెడిసిన్ కోజికోడ్, సెయింట్ జాన్స్ యూనివర్సిటీ కిషనట్టం .
మహారాష్ట్రలో ఫేక్ యూనివర్సిటీలో రాజా అరబిక్ యూనివర్సిటీ నాగపూర్. నేషనల్ బ్యాక్ వర్డ్ కృషి విద్య పీఠ్ సోలాపూర్ లో ఉంది.
పుదుచ్చేరి..
ఉష లచ్చుమనన్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, శ్రీ బోధి అకాడమీ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్.
పశ్చిమ బెంగాల్..
ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్, ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్ అండ్ రీసెర్చ్.
ఇక రాజస్థాన్లో రాజీవ్ గాంధీ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ మేనేజ్మెంట్ మానస చౌక్ అళ్వార్లో ఉంది.
జార్ఖండ్లో దక్ష యూనివర్సిటీ రాంచీలో ఉంది. హర్యానాలో మ్యాజిక్ అండ్ ఆర్ట్ యూనివర్సిటీ ఫరీదాబాద్.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇండియన్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్. ఇవన్నీ ఫేక్ యూనివర్సిటీలు. వీటి జాబితా యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ www.ugc.gov.in లో పొందుపరిచారు. విద్యార్థులు ఈ విషయం ముందుగానే తెలుసుకొని కాలేజీలో చేరాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే అలాంటి యూనివర్సిటీలో చదివినా ఆ డిగ్రీలకు ఎలాంటి గుర్తింపు లభించదు.
