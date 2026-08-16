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UGC NET పరీక్షలోనూ గందరగోళం.. తప్పు ఒప్పుకున్న NTA.. ఆ 3 సబ్జెక్టలకు రీ-టెస్ట్..!!

UGC NET 2026: యూజీసీ నెట్ 2026కు సంబంధించి ఇంగ్లీష్, కామర్స్, సోషియాలజీ పరీక్షలను మరోసారి నిర్వహించనున్నట్లు నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ తాజాగా ప్రకటించింది. ఇంగ్లీష్ పేపర్ సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు షిఫ్ట్ 1లో, కామర్స్ పేపర్ అదే రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు షిఫ్ట్ 2లో నిర్వహించనున్నట్లు పేర్కొంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 16, 2026, 10:15 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:15 PM IST
UGC NET పరీక్షలోనూ గందరగోళం.. తప్పు ఒప్పుకున్న NTA.. ఆ 3 సబ్జెక్టలకు రీ-టెస్ట్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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