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UGC NET 2026: నెట్ రాసే అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. అడ్మిట్ కార్డ్ లింక్ యాక్టివ్, ఇలా నిమిషాల్లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!

UGC NET 2026 Admit Card Out: నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ (NTA) జూన్ 2026 యూజీసీ నెట్ (UGC NET) అడ్మిట్ కార్డులను విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు వెంటనే అధికారిక వెబ్‌సైట్ https://ugcnet.nta.nic.in/ నుండి తమ హాల్ టికెట్లను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 17, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:31 AM IST
UGC NET 2026: నెట్ రాసే అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. అడ్మిట్ కార్డ్ లింక్ యాక్టివ్, ఇలా నిమిషాల్లో డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి!
Image Credit: UGC NET 2026 Admit Card Out:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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UGC NET 2026: నెట్ రాసే అభ్యర్థులకు అలర్ట్.. అడ్మిట్ కార్డ్ లింక్ యాక్టివ్..!
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