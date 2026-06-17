UGC NET 2026 Admit Card Out: జూన్ 22, 23, 24, 25, 30 తేదీల్లో జరగబోయే పరీక్షల కోసం అడ్మిట్ కార్డులను NTA విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ అప్లికేషన్ నంబర్, లాగిన్ క్రెడియన్షియల్స్ ఉపయోగించి వీటిని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. జూన్ 2026 నెట్ పరీక్షలు కంప్యూటర్ ఆధారితంగా (CBT) దేశవ్యాప్తంగా వివిధ కేంద్రాల్లో జూన్ 22 నుండి 30 వరకు నిర్వహించబడతాయి. పరీక్షకు హాజరయ్యే విద్యార్థులు తప్పనిసరిగా హాల్ టికెట్ను వెంట తెచ్చుకోవాలి.
యూజీసీ నెట్ అడ్మిట్ కార్డ్ 2026 డౌన్లోడ్ చేసే విధానం:
యూజీసీ నెట్ పరీక్ష రాసే అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ https://ugcnet.nta.nic.in/ ను ఓపెన్ చేసి, అక్కడ ఉన్న 'UGC NET Admit Card 2026' లింక్పై క్లిక్ చేయాలి. ఆ తర్వాత తమ లాగిన్ వివరాలను సబ్మిట్ చేస్తే అడ్మిట్ కార్డ్ కనిపిస్తుంది. అందులో మీ వివరాలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో తనిఖీ చేసుకుని వెంటనే ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
యూజీసీ నెట్ జూన్ 2026 పరీక్షలు రెండు షిఫ్టులలో నిర్వహిస్తారు. మొదటి షిఫ్ట్ ఉదయం 9 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు, రెండో షిఫ్ట్ మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు ఉంటుంది. అభ్యర్థులు తమ హాల్ టికెట్పై ఉన్న పేరు, ఫోటోగ్రాఫ్, పరీక్ష తేదీ, షిఫ్ట్ సమయాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించుకోవాలి. పరీక్షా కేంద్రానికి అడ్మిట్ కార్డ్తో పాటు ఒక గుర్తింపు కార్డును (ID Proof) తప్పనిసరిగా తీసుకురావాలి.. లేనిపక్షంలో పరీక్ష రాయడానికి అనుమతించబడరు.
ఈ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన వారు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టులు, జూనియర్ రీసెర్చ్ ఫెలోషిప్ (JRF), వివిధ యూనివర్సిటీలు లేదా కాలేజీల్లో పీహెచ్డీ ప్రోగ్రామ్లకు ప్రవేశం పొందవచ్చు. ఇప్పటికే NTA ఎగ్జామినేషన్ సిటీ డేట్ అడ్వాన్స్ స్లిప్స్ను జూన్ 10న విడుదల చేసింది. అభ్యర్థులు తమ ప్రయాణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి ఈ స్లిప్ ఉపయోగపడుతుంది.
అడ్మిట్ కార్డులు డౌన్లోడ్ చేయడంలో ఏవైనా ఇబ్బందులు ఎదురైతే, అభ్యర్థులు 011-4075900 నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు లేదా NTA హెల్ప్ లైన్ డెస్క్ ఈమెయిల్ ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. పరీక్ష నిర్వహణకు సంబంధించిన తాజా సమాచారం కోసం అభ్యర్థులు క్రమం తప్పకుండా అధికారిక యూజీసీ నెట్ వెబ్సైట్ను పర్యవేక్షించాలని NTA కోరింది.
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