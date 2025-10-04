English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Aadhaar For Children: పిల్లల ఆధార్ కార్డు అప్‌డేట్‌పై శుభవార్త.. ఇక నుంచి ఆ చార్జీలు లేవు.. డిటెయిల్స్..

Uidai announces aadhaar biometric update: ఆధార్ లో ఇక మీదట 7 నుండి 15 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లలకు ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అప్ డేట్ ల కోసం ఎలాంటి చార్జీలను వసూలు చేయకుండా మాఫీ చేసినట్లు తెలిపింది.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 4, 2025, 10:53 PM IST
  • ఆధార్ కార్డుపై కీలక అప్ డేట్..
  • అవకాశం సద్వినియోగం చేసుకొవాలని సూచన

Aadhaar For Children: పిల్లల ఆధార్ కార్డు అప్‌డేట్‌పై శుభవార్త.. ఇక నుంచి ఆ చార్జీలు లేవు.. డిటెయిల్స్..

aadhaar biometric update free for children aged 7 to 15 years: భారత విశిష్ట గుర్తింపు ప్రాధికార సంస్థ ఆధార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ముఖ్యంగా.. 7 నుండి 15 సంవత్సరాల వయస్సు గల పిల్లలకు ఆధార్ బయోమెట్రిక్ అప్ డేట్ విషయంలో.. ఎలాంటి ఛార్జీలను తీసుకొరని తెల్చి చెప్పింది.

ఈ వయస్సు వారికి తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ నవీకరణ (MBU) ఛార్జీల మాఫీ ఇప్పటికే అక్టోబర్ 1 నుండి అమల్లోకి వచ్చిందని తెలిపింది. అదే విధంగా.. ఒక సంవత్సరం పాటు అమలులో ఉంటుందని ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
 
ఈ నిర్ణయం దేశవ్యాప్తంగా దాదాపు 6 కోట్ల మంది పిల్లలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని సమాచారం. ప్రస్తుత నిబంధనల ప్రకారం, ఒక బిడ్డకు ఐదు సంవత్సరాలు నిండినప్పుడు మాత్రమే.. వేలిముద్రలు, ఐరిస్ లు అప్ డేటేడ్ ఫోటోలను తీసుకొవాల్సి ఉంటుంది.  బిడ్డకు 15 సంవత్సరాలు చేరుకున్నప్పుడు రెండవ సారి తప్పనిసరి బయోమెట్రిక్ అప్ డేట్ అవసరం.

ఈ క్రమంలో.. 5-7, 15-17 సంవత్సరాల వయస్సు గల వారికి మొదటి, రెండవ ఆధార్ బయోమెట్రిక్ నవీకరణలు ఉచితం. దీని తరువాత, ఆధార్ బయోమెట్రిక్ నవీకరణకు 125 రూపాయల నిర్ణీత రుసుము వసూలు చేయబడతాయని అధికారులు ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.

దీని వలన దాదాపు 6 కోట్ల మంది పిల్లలకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. మెయిన్ గా.. పిల్లల విద్య, స్కాలర్‌షిప్‌లు, DBT పథకాలను సులభతరం చేయడానికి ఆధార్‌లో ఉచిత బయోమెట్రిక్ అప్‌డేట్‌లను తీసుకొని వచ్చినట్లు  ఆధార్ పేర్కొంది.

తల్లిదండ్రులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, తమ పిల్లల ఆధార్ వివరాలను వెంటనే అప్‌డేట్ చేయించాలని యూఐడీఏఐ అధికారులు సూచించారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

