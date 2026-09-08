/బీమా సంస్థలో భారీ ఆఫర్.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు నెలకు రూ.1.10 లక్షల జీతం, మిస్ కావొద్దు!

UIIC AO Recruitment 2026: బీమా కంపెనీ నుండి ఒక శుభవార్త ఏమిటంటే, స్కేల్ వన్ ఆఫీసర్ పోస్టుల భర్తీ ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది. అభ్యర్థులు సెప్టెంబర్ 28వ తేదీ లోపు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. అర్హతలకు సంబంధించి అధికారిక వెబ్సైట్ https://uiic.co.in/ను సందర్శించి తనిఖీ చేసుకోగలరు. యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రక్రియ ద్వారా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ స్కేల్ 1 పోస్టులు, జూనియర్ హిందీ ఆఫీసర్ విభాగాలను భర్తీ చేయనుంది. ఇందులో ప్రిలిమినరీ, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.
అధికారిక వెబ్సైట్లో పిడిఎఫ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. దరఖాస్తు చేసుకునే ముందు పోస్టుల సంఖ్య, అప్లికేషన్ ఫీజు, పరీక్షా షెడ్యూల్ వంటి పూర్తి వివరాలను ఒకసారి సరిచూసుకోండి.
యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా మొత్తం 225 పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. వయస్సు పరిమితి 21 నుండి 30 ఏళ్ల మధ్య ఉండాలి. విభిన్న విభాగాలకు వేర్వేరు విద్యా అర్హతలు ఉన్నాయి. ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్, ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు మెట్రోపాలిటన్ నగరాల్లో లక్ష పదివేల రూపాయల జీతం లభిస్తుంది.
దరఖాస్తుల ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 8 నుండి ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 28 వరకు ఆన్లైన్లో కొనసాగుతుంది. సెప్టెంబర్ 22 నుండి అక్టోబర్ 22 మధ్య ప్రిలిమ్స్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. వీటి ఫలితాలు నవంబర్లో విడుదలవుతాయి. అలాగే నవంబర్ నెలలోనే మెయిన్స్ పరీక్ష కూడా నిర్వహించనున్నారు.
ఈ పోస్టులకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు భారతీయ పౌరులై ఉండాలి. UIIC పోస్టులకు కేవలం ఆన్లైన్లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అభ్యర్థులు తమ విద్యా పత్రాలతో పాటు ఫోటో, సంతకం, ఈమెయిల్ ఐడి, మొబైల్ నంబర్ను అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. UIIC పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు రుసుము విషయానికి వస్తే, SC, ST, PWD అభ్యర్థులు రూ. 250 , ఇతరులు రూ.1000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ..
మొదటగా అధికారిక వెబ్సైట్ https://uiic.co.in/ ను ఓపెన్ చేసి, రిక్రూట్మెంట్ సెక్షన్లో 'అప్లై ఆన్లైన్' పై క్లిక్ చేయండి. అక్కడ 'న్యూ రిజిస్ట్రేషన్' కనిపిస్తుంది, దానిపై క్లిక్ చేసి మీ వివరాలను, ఈమెయిల్ ఐడిని నమోదు చేయండి. వివరాలను వాలిడేట్ చేసిన తర్వాత 'నెక్స్ట్' బటన్ నొక్కండి. అనంతరం ఫోటో, సంతకం అప్లోడ్ చేసి మిగిలిన అప్లికేషన్ వివరాలను నమోదు చేసి, ఒకసారి రివ్యూ చేయండి. చివరిగా పేమెంట్ ఆప్షన్ ద్వారా ఫీజు చెల్లించి, దరఖాస్తును సేవ్ చేసుకుని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
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