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బీమా సంస్థలో భారీ ఆఫర్.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు నెలకు రూ.1.10 లక్షల జీతం, మిస్ కావొద్దు!

యునైటెడ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ భారీ నోటిఫికేషన్‌ను విడుదల చేసింది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్స్, స్పెషలిస్ట్ విభాగాల్లో పోస్టుల భర్తీకి నిన్నటి నుండి దరఖాస్తుల స్వీకరణను ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు సెప్టెంబర్ 28వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 08, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:01 PM IST
బీమా సంస్థలో భారీ ఆఫర్.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు నెలకు రూ.1.10 లక్షల జీతం, మిస్ కావొద్దు!
Image Credit: UIIC AO Recruitment 2026:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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బీమా సంస్థలో భారీ ఆఫర్.. డిగ్రీ ఉంటే చాలు నెలకు రూ.1.10 లక్షల జీతం, మిస్ కావొద్దు!
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