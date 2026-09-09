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Ujjain Khade Hanuman: భారీ క్రేన్లకే చుక్కలు చూపించిన ఖడే హనుమాన్.!. ఇంచ్ కూడా కదలకుండా సవాల్.!. అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?..

Ujjain Khade Hanuman  temple:  ఉజ్జయినిలోని ఖడే హనుమాన్ ను దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు తరలివస్తున్నారు. దీంతో అధికారులు సైతం దీనిపై తమ టెక్నికల్  పనులను ఆపేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 09, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:17 PM IST
Ujjain Khade Hanuman: భారీ క్రేన్లకే చుక్కలు చూపించిన ఖడే హనుమాన్.!. ఇంచ్ కూడా కదలకుండా సవాల్.!. అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?..
Image Credit: mpkhadehanumannews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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