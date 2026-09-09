/Ujjain Khade Hanuman: భారీ క్రేన్లకే చుక్కలు చూపించిన ఖడే హనుమాన్.!. ఇంచ్ కూడా కదలకుండా సవాల్.!. అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?..

Ujjain Khade Hanuman idol relocate controversy: మధ్య ప్రదేశ్ లోని ఉజ్జయిని పట్టణంలో కొలువైన ఖడే హనుమాన్ ఆలయం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్గా మారింది. ఈ క్రమంలో ఆలయంను దర్శించుకునేందుకు భారీగా భక్తులు తరలి వెళ్తున్నారు. అక్కడ హనుమాన్ చాలీసాను భక్తితో చదువుతూ శ్రీ రామనామ జపం చేస్తున్నారు. అయితే.. ఉజ్జయిని (కంఠాల్ చౌరాహా - ఛత్రీ చౌక్ రహదారి)లో ఖడే హనుమాన్ ఆలయం ఉంది. ఈ ఆలయంలో ఉన్న హనుమాన్ విగ్రహం వెయ్యి ఏళ్లకు పైగా పాతదని పురావాస్తు సిబ్బంది చెబుతున్నారు. ఇటీవల మధ్య ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం.. 2028లో జరగనున్న 'సింహస్థ కుంభమేళా' కోసం రోడ్ల వెడల్పు పనులు చేపట్టింది.
Ujjain’s 170-year-old Khade Hanuman Ji reportedly didn’t move despite 40+ hours of efforts to relocate the murti 🚩🙏
For devotees, it became a powerful moment of faith ❤️
Jai Shree Ram Jai Hanuman 🧡 #Ujjain #HanumanJi #SanatanDharma #Simhastha2028 pic.twitter.com/vsjuHeDV9D
— Jahnavi Kapoor (@JanhvikapoorFC_) September 9, 2026
అయితే... రోడ్డుకు మధ్యలో ఉన్న ఖడే హనుమాన్ మందిరంను ఇక్కడి నుంచి తరలించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. భారీ క్రేన్ లను తీసుకొచ్చారు. నాలుగు టెక్నికల్ టీమ్ లను రప్పించారు. ఆలయంను జాగ్రత్తగా నెలకూల్చారు. కానీ హనుమాన్ విగ్రహంను మాత్రం అక్కడి నుంచి తరలించేందుకు చేపట్టిన చర్యలు విఫలం అయ్యాయి. సుమారు 8 అడుగుల పొడవున్న ఖడే హనుమాన్ నాలుగు క్రేన్ లు, నాలుగు ఇంజీనీరింగ్ టీమ్ లు కలసి పనిచేసిన కూడా విగ్రహంను ఇంచ్ కూడా కదపలేక పోయారు.
చుట్టుపక్కల ఉన్న పలు భవనాలను కూల్చివేసిన కూడా హనుమాన్ విగ్రహం అక్కడి నుంచి కదలకుండా ఇంజీనీర్లకు సవాల్ విసిరింది. దాదాపు 10 రోజులుగా సిబ్బంది ఈ పనులు చేస్తున్న కూడా వీరికి ఎలాంటి మార్గం కన్పించడంలేదు. మరోవైపు ఈ విగ్రహం వెయ్యి ఏళ్ల నాటిదని చెప్తున్నారు. హనుమాన్ కు అక్కడి నుంచి కదలడం ఇష్టంలేదని అక్కడి వారు ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నారు. భారీగా హనుమాన్ భక్తులు అక్కడకు చేరుకుని హనుమాన్ చాలీసా చదడంతో అక్కడకు 50 వరకు కోతులు వచ్చాయి. దీంతో ఇదంతా హనుమాన్ లీలగా స్థానికులు చెబుతున్నారు.
చివరకు ఆర్కియాలజీ అధికారులు వచ్చి హనుమాన్ విగ్రహంకు భారీ క్రేన్లు వాడితే.. పగుళ్లు ఏర్పడే అవకాశం ఉందనిప్రస్తుతంకు ఎలాంటి పనులు వద్దని ఆదేశించారు. దీంతో ఖడే హనుమాన్ అదే చోట కదలకుండా ఉండి భక్తులకు అభయం ఇస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఖడే హనుమాన్ కు చెందిన వీడియోలు నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారాయి.
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