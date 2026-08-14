Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /ఇక ఫోన్‌లో పదుల సంఖ్యలో యాప్‌లు అక్కర్లేదు.. ఒక్క యాప్‌తోనే 2,000 పైగా ప్రభుత్వ సేవలు!

ఇక ఫోన్‌లో పదుల సంఖ్యలో యాప్‌లు అక్కర్లేదు.. ఒక్క యాప్‌తోనే 2,000 పైగా ప్రభుత్వ సేవలు!

ప్రస్తుత డిజిటల్ ప్రపంచంలో సేవలు అన్నీ ఆన్‌లైన్‌లోనే అందుబాటులో ఉన్నాయి. చేతిలో స్మార్ట్‌ఫోన్ ఉంటే చాలు.. పనులు నిమిషాల్లోనే పూర్తవుతాయి. అయితే, ప్రభుత్వ సేవలు పొందడానికి ఏ వెబ్‌సైట్ సరైనదో తెలియడం ఒక సవాలుగా మారింది. అందుకే ప్రభుత్వం 'ఉమాంగ్' యాప్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ ప్లాట్‌ఫామ్ ద్వారా మీరు రెండు వేలకు పైగా సేవలను పొందవచ్చు. అవేంటో, ఆ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 14, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:07 AM IST
ఇక ఫోన్‌లో పదుల సంఖ్యలో యాప్‌లు అక్కర్లేదు.. ఒక్క యాప్‌తోనే 2,000 పైగా ప్రభుత్వ సేవలు!
Image Credit: UMANG App Benefits: File

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఇక ఫోన్‌లో పదుల సంఖ్యలో యాప్‌లు అక్కర్లేదు.. ఒక్క యాప్‌తోనే 2,000 పైగా ప్రభుత్వ సేవలు!
2
3
4
5