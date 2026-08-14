UMANG App Benefits: పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలన్నా లేదా రేషన్ కార్డు వంటి ఇతర ప్రభుత్వ సేవలు పొందాలన్నా ఉమాంగ్ ఒక గొప్ప ప్లాట్ఫామ్గా మారింది. మీరు ఫోన్లో పదుల సంఖ్యలో యాప్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, కేవలం ఈ ఉమాంగ్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే పనులు సులభంగా, క్షణాల్లో పూర్తవుతాయి. ఈ యాప్కు ఆదరణ విపరీతంగా పెరిగింది. కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించిన యాప్లు సరైనవేనా లేదా మోసపూరితమైనవేనా అని అనుమానం రావచ్చు, కానీ ఉమాంగ్ ద్వారా మీరు సురక్షితంగా 2000 పైగా సేవలను పొందవచ్చు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, నేషనల్ గవర్నమెంట్ సమన్వయంతో ఈ యాప్ను ప్రారంభించారు. ప్రభుత్వ సేవలను ప్రజలకు ఒకే వేదికపై అందించడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం.
ఉమాంగ్ యాప్ అంటే ఏంటి?..
ఉమాంగ్ అనేది ఒక ప్రభుత్వ ప్లాట్ఫామ్, దీని ద్వారా రకరకాల ప్రభుత్వ సేవలను ఒకే చోట పొందవచ్చు. మీరు మొబైల్ యాప్ లేదా వెబ్సైట్ ద్వారా దీనిని యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అధికారిక ఉమాంగ్ పోర్టల్ ప్రకారం, ఈ ఒక్క ప్లాట్ఫామ్పై 2000 పైగా సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో 22 ప్రభుత్వ శాఖలు, 26 రాష్ట్రాలు, 7 కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల సేవలు లభిస్తాయి. అంటే, మీరు వేర్వేరు యాప్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండానే అన్ని సేవలను సులభంగా పొందవచ్చు.
ఉమాంగ్ యాప్ సేవలు..
ఈ యాప్లో వివిధ రకాల విభాగాలు ఉన్నాయి. ఈపీఎఫ్ఓ సేవలతో పాటు, డిజిలాకర్ అనుసంధానం చేయడం వల్ల యూజర్లు తమ ఆధార్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, పాన్ కార్డు, వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ వంటి డిజిటల్ రికార్డులను సులభంగా పొందవచ్చు. అదనంగా, ఈ యాప్ విద్య, ఆరోగ్యం, రవాణా, బిల్ పేమెంట్స్, ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఫిర్యాదులు కూడా చేయవచ్చు. ఉమాంగ్ యాప్ ఆండ్రాయిడ్, ఐఓఎస్ రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉంది.
ఉమాంగ్ యాప్ను ఎలా ఉపయోగించాలి?..
ప్రభుత్వ సేవలు పొందాలంటే ముందుగా ఉమాంగ్ యాప్లో లాగిన్ అవ్వాలి. మీ మొబైల్ నంబర్తో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని, ఓటీపీ నమోదు చేస్తే లాగిన్ అవుతారు. ఆ తర్వాత హోమ్ పేజీలో మీకు కావాల్సిన సర్వీస్ను వెతుక్కోవచ్చు.
భాష మార్చుకోవడం ఎలా?..
మీకు ఇంగ్లీష్ కాకుండా ఇతర భాషల్లో సేవలు కావాలంటే, ఈ యాప్లో మొత్తం 23 భాషల సౌకర్యం ఉంది. లాంగ్వేజ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్లి మీకు నచ్చిన భాషను ఎంచుకోవచ్చు.
ప్రభుత్వ సేవలు పొందే విధానం..
ఉదాహరణకు, మీరు పిఎఫ్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేయాలనుకుంటే, ప్రత్యేకంగా ఈపీఎఫ్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయనక్కర్లేదు. ఉమాంగ్ యాప్లోని సెర్చ్ ఆప్షన్లో 'EPF' అని టైప్ చేస్తే మీకు కావలసిన సేవలు కనిపిస్తాయి. ఓటీపీ ఇతర వెరిఫికేషన్ ద్వారా మీరు సమాచారాన్ని పొందవచ్చు.
ఉమాంగ్ యాప్ వల్ల లాభాలు..
ఉమాంగ్ యాప్ ద్వారా ప్రభుత్వ సేవలను ఒకే ప్లాట్ఫామ్పై పొందవచ్చు, దీనివల్ల వేర్వేరు వెబ్సైట్లను సందర్శించాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఏదైనా ఫారమ్ సబ్మిట్ చేయడం, స్టేటస్ చెక్ చేయడం లేదా డాక్యుమెంట్ల పనులు వంటివి మొబైల్లోనే సులభంగా ట్రాక్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ మీకు ఏదైనా సమస్య ఎదురైతే, యాప్లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు లేదా హెల్ప్లైన్ నంబర్ 10505 ద్వారా కూడా సంప్రదించవచ్చు. క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే, ఉమాంగ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఈపీఎఫ్, డీజీలాకర్, విద్య, ఆరోగ్యం, రవాణా, బిల్ పేమెంట్స్ వంటి అనేక సేవలను ఒకే చోట పొందవచ్చు.
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