Unemployment Benefit: పదో తరగతి పాసైతే చాలు నెలకు రూ.3,500 నిరుద్యోగ భృతి? నిజం ఏంటో తెలిస్తే బిత్తరపోతారు!

Unemployment Benefit in India: దేశంలోని వివిధ వర్గాల సౌకర్యాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వాలు అనేక పథకాలను అమలు చేస్తాయి. ఈ పథకాల ప్రధాన లక్ష్యం దేశంలోని సామాన్య ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరచడం. ఇటీవలే నిరుద్యోగ భృతి పథకం కింద, 10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులైన నిరుద్యోగులందరికీ ప్రతి నెలా రూ. 3,500 భత్యం అందించనున్నారని సోషల్ మీడియాలో ఓ వార్త విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
@ManojSirJobs అనే ఖాతా ద్వారా YouTubeలో ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో థంబ్నెయిల్లో, ప్రధానమంత్రి మోడీ ఫోటోతో పాటు ఈ విధంగా ప్రస్తావించారు. "నిరుద్యోగ భత్యం పథకం 2024-25 (కొత్త పథకం), నెలకు రూ. 3,500, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రారంభమైంది" అంటూ రాసుకొచ్చారు. అయితే ఇందులో ఎంత నిజం అనే విశేషాలను తెలుసుకుందాం.
పిఐబి ఫ్యాక్ట్ చెక్ ఏం చెప్పింది?
@ManojSirJobs YouTube ఖాతాలో ఈ వీడియో టైటిల్ ఇలా పెట్టారు. "10వ తరగతి ఉత్తీర్ణులందరికీ నెలకు రూ. 3,500 లభిస్తుంది" కానీ దాని ప్రామాణికతను తనిఖీ చేస్తే, ఈ పథకం గురించి ఎక్కడా సమాచారం అందుబాటులో లేదని తేలింది. ప్రభుత్వ వాస్తవ తనిఖీ సంస్థ PIB FactCheck స్వయంగా దీనిపై దర్యాప్తు చేసి దేశ ప్రజలకు మొత్తం నిజాన్ని తెలియజేసింది. ఈ పథకం పూర్తిగా నకిలీదని PIB FactCheck తన దర్యాప్తులో తెలిపింది. వీడియో థంబ్నెయిల్లో ఉంచిన సమాచారం పూర్తిగా నకిలీదని స్పష్టం చేసింది. భారత ప్రభుత్వం అటువంటి పథకాన్ని అమలు చేయడం లేదని PIB FactCheck తెలిపింది.
నకిలీ యూట్యూబ్ ఛానెల్లను నమ్మకండి..
యూట్యూబ్ వంటి పెద్ద ప్లాట్ఫామ్లలో ఇలాంటి నకిలీ వీడియోలు చాలా ఉన్నాయి. ఇవి నకిలీ సమాచారం ఇవ్వడం ద్వారా ప్రజలను తప్పుదారి పట్టిస్తాయి. ప్రభుత్వం కొత్త పథకాన్ని ప్రారంభించినప్పుడల్లా.. దాన్ని విస్తృతంగా ప్రచారం చేస్తారు. దీనితో పాటు ఈ పథకం వార్తాపత్రికలు, టీవీ ఛానెల్లు, అధికారిక సోషల్ మీడియా ఖాతాల ద్వారా కూడా ప్రచారం చేస్తారు.
కాబట్టి, ప్రజలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నకిలీ యూట్యూబ్ ఛానెల్లు ఇచ్చే సమాచారాన్ని నమ్మకూడదు. వీలైనంత వరకు వారు నకిలీ వార్తలకు దూరంగా ఉండాలి. ఎక్కువ వీక్షణలు పొందడానికి చాలా మంది ఇలాంటి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రజలకు ఇస్తారు. కాబట్టి, ఎవరూ అలాంటి నకిలీ సమాచారాన్ని నమ్మకూడదని హెచ్చరించారు.
