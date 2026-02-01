English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Union budget 2026: బడ్జెట్‌లో మరోసారి నిర్మలమ్మ మార్క్.. మహిళలు, వ్యవసాయ దారులపై వరాల జల్లు..

Union budget 2026: బడ్జెట్‌లో మరోసారి నిర్మలమ్మ మార్క్.. మహిళలు, వ్యవసాయ దారులపై వరాల జల్లు..

Nirmala Sitharaman budget 2026 highlights: వ్యవసాయ ఉత్పత్తిని పెంచడానికి, మహిళల తోడ్పాటు పెద్ద పీట వేయడానికి ఈ బడ్జెట్ లో మోదీ ప్రభుత్వం పలు విప్లవాత్మక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది. మొత్తంగా ఈ బడ్జెట్ మాత్రం అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం చేసేదిగా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 1, 2026, 01:14 PM IST
  • బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టిన నిర్మలమ్మ..
  • మిక్స్ డ్ గా ప్రజల నుంచి స్పందన..

Union budget 2026: బడ్జెట్‌లో మరోసారి నిర్మలమ్మ మార్క్.. మహిళలు, వ్యవసాయ దారులపై వరాల జల్లు..

Union budget 2026 Finance Minister Nirmala Sitharaman on agriculture sector: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్  2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి బడ్జెట్‌ను లోక్‌సభలో ప్రవేశ పెట్టారు పవిత్రమైన మాఘమాసం పౌర్ణమిరోజు తొలిసారి ఆదివారం నిర్మలమ్మ బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టారు. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టడం ఇది తొమ్మిదొసారి. దేశం 7 శాతం వృద్ధితో, వికసిత్ భారత్ సాధించడమే టార్గెట్ గా భారత్ మోదీ ప్రభుత్వం పగ్గాల్లో పరిగెడుతుందని నిర్మల సీతారామన్ తెలిపారు.  ఇక నిర్మల సీతారామన్ ఈ బడ్జెట్ లో మహిళలు, రైతులకు ఎలాంటి శుభవార్తలు చెప్పారో ఇప్పుడు చూద్దాం. కేంద్రంలో ఉన్న మోదీ ప్రభుత్వంవ్యవసాయంకు పెద్ద పీట వేసిందని నిర్మలమ్మ తెలిపారు.  

ప్రభుత్వం తీర ప్రాంతాల్లో కొబ్బరి చెట్లు, గంధం చెట్లు, కొకో , జీడి పప్పు వంటి వాటికి ప్రత్యేక పథకంలో చేయుత అందిస్తుందని తెలిపారు. అదే విధంగా కొబ్బరి చెట్లకు కొబ్బరి కాయలు కాకుంటే.. మరల వాటి స్థానంలో మరల కొబ్బరి చెట్లను ఇచ్చేలా కొత్త పథకంను తీసుకొస్తామన్నారు. అదే విధంగా మహిళకు షీ బజార్ లతో వారికి లాభాలు కలిగేలా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.

దీనితో పాటు.. 500 ల రిజర్వాయర్ల పరిధిలో చేపలను డెవలప్ మెంట్ కోసం ప్రత్యేకంగా చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు.  పశు సంవర్ధన శాఖకు భారీగా ప్రొత్సాహకాలు ఇస్తామన్నారు. అదే విధంగా.. ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువగా లభించే అగర్వుడ్ ( ఒక కలప),  వాల్‌నట్స్, బాదం, పైన్ గింజలు వంటి అధిక విలువ కలిగిన పంటలకు మద్దతు ధరలు లభించేలా చూస్తామన్నారు. పాత తోటలను ప్రత్యేక కార్యక్రమాలతో డెవలప్ మెంట్ చేస్తామన్నారు. భారత్ ప్రపంచంలోనే కొబ్బరిని ఉత్పత్తి లో అగ్రస్థానంలో ఉందని అన్నారు. కొబ్బరి ఉత్పాదకత పెంచడం కోసం మరిన్ని చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. దీని వల్ల దాదాపు 10 మిలియన్ల మంది రైతులతో, చాలా మంది జీవననోపాధిని పొందుతారన్నారు

2030 నాటికి భారతీయ జీడిపప్పు,  కోకోను ప్రీమియం గ్లోబల్ బ్రాండ్‌లుగా మార్చే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తామన్నారు. మహిళల నేతృత్వంలో స్టార్టప్ లను ప్రొత్సాహిస్తామన్నారు. పాడి,  పౌల్ట్రీ ,  పశువుల రంగాలలో అన్నిరకాలుగా వారికి చేయుతనందిస్తామన్నారు. అదే విధంగా..  రైతులకు ఏఐని ఏవిధంగా ఉపయోగించుకొవాలో తెలిసేలా చేస్తామన్నారు.   AI- ఆర్టిఫిషియలర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత నిర్ణయ మద్దతు ధరను కల్పిస్తామన్నారు. మల్టిపల్  AI సాధనం భారత్ విస్తార్‌ను ప్రారంభించాలని బడ్జెట్ ప్రతిపాదించామన్నారు.

Read more: Gold Silver Price: కుప్పకూలిన బంగారం, వెండి ధరలు.. 5 ఏళ్లలో అతిపెద్ద పతనం, రూ.1,50,000 తగ్గుదల నగరాలవారీగా తాజా రేట్లు..! 

ఈ పొర్టర్  అగ్రిస్టాక్ పోర్టల్‌లను,  ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ యొక్క వ్యవసాయ వ్యవస్థలతో అనుసంధానిస్తుందని తెలిపారు. మొత్తంగా ఏఐ, డిజిటల్ సాధానాలు, మొదలైనవి ఉపయోగించి భారత్ కు వెన్నెముక వంటిదిగా చెప్పుకునే  వ్యవసాయంను, అనుబంధ రంగాల సర్వతోముఖాభివృద్ధి ఈ బడ్జెట్ లో పెద్ద పీట వేశామని నిర్మల సీతారామన్ తెలిపారు.

 

 

