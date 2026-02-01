English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • జాతీయం
  Union budget 2026: మందుబాబులు, సిగరెట్‌లు తాగేవారికి బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన నిర్మలమ్మ.. ఆ రెట్లు భారీగా పెంపు..

Union budget 2026: మందుబాబులు, సిగరెట్‌లు తాగేవారికి బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన నిర్మలమ్మ.. ఆ రెట్లు భారీగా పెంపు..

Nirmala Sitharaman on budget updates 2026: నిర్మల సీతారామన్  బడ్జెట్ లో మద్యం,  పొగాకు ఉత్పత్తులతో సహా రోజువారీ వస్తువులను ప్రభావితం చేసే మార్పులను ప్రకటించారు. దీంతో లిక్కర్ రెట్లతో పాటు, ఆల్కాహల్ రేట్లు ధరల్లో నేరుగా కన్పించకున్న ఇన్ డైరెక్ట్ గా వీటికి విధించే ట్యాక్స్ లలో భారీ మార్పులు రానున్నాయి.  

Feb 1, 2026, 02:15 PM IST
  • బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టిన నిర్మల సీతారామన్..
  • లిక్కర్, పొగాకు రంగాలకు ట్విస్ట్..

Union budget 2026: మందుబాబులు, సిగరెట్‌లు తాగేవారికి బిగ్ షాక్ ఇచ్చిన నిర్మలమ్మ.. ఆ రెట్లు భారీగా పెంపు..

Nirmala Sitharaman on Budget 2026: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టారు. ముఖ్యంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఆకట్టుకునేలా బడ్జెట్ ను రూపొందించామని నిర్మలమ్మ వెల్లడించారు. ఆర్థిక మంత్రిగా నిర్మల సీతారామన్ ఈ బడ్జెట్ ను తొమ్మిదొసారి ప్రవేశపెట్టారు. మొత్తంగా ఈ  బడ్జెట్ పై 80 నిముషాల పాటు ప్రసంగం కొనసాగింది.  నిర్మల సీతారామన్ ప్రవేష పెట్టిన బడ్జెట్ లో భారీగా పెరిగే ధరల లిస్ట్ లో.. విదేశీ మద్యం, కాస్లీ వాచ్ లు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో నిర్మల సీతారామన్..  మద్యం, స్క్రాప్ , ఖనిజాల కోసం TCS ను సరళీకృతం చేసినట్లు వెల్లడించారు. అదే విధంగా పెరిగిన ధరలు నేపథ్యంలో  పొగాకు పన్నులను సాంకేతికంగా సవరించారు.

2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్‌లో, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మద్యంతో పాటు పొగాకు ఉత్పత్తులతో సహా రోజువారీ వస్తువులను ప్రభావితం చేసే మార్పులను ప్రకటించారు. ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్, స్క్రాప్,  ఖనిజాలు మొదలైన వాటికి  పన్ను (TCS) రేటును 2% కు సరళీకరించారు. గతంలో, ఈ రంగాలకు వేర్వేరు రేట్లు ఉండేవి, కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి ఎక్కువగా ఉండేవి. ఆ తర్వాత.. ప్రభుత్వం పొగాకు ఉత్పత్తులపై జాతీయ విపత్తు కంటింజెంట్ డ్యూటీ (NCCD)ని సవరించింది. దీనిలో భాగంగా.. మే 1, 2026 నుండి ఈ రేటును 25% నుంచి ఏకంగా 60%కి పెంచింది.

అయితే, ఇతర ఎక్సైజ్ సుంకం భాగాలు సర్దుబాటు చేయబడినందున తయారీదారులు, వినియోగదారులపై ఎక్కువగా ప్రభావం ఉండదు. అయితే.. ఈ పెంచిన ధరలు మాత్రం ట్యాక్స్ లపై కన్పించనుంది. మరోవైపు రిటైల్ గా దుకాణాల్లో వీటి ధరల్లో మార్పులు ఉండబొవని నిర్మల సీతారామన్ తెలిపారు. కానీ ట్యాక్స్ లలో తేడాలు కన్పిస్తే అటోమెటిక్ గా రిటైలర్స్ కూడా వాటికి తగ్గట్టుగానే ధరలు పెంచి మద్యం లేదా  సిగరెట్ల ధరల్ని భారీగా పెంచి విక్రయిస్తారని మందుబాబులు, స్మోకింగ్ ప్రియులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Read more: Union budget 2026: బడ్జెట్‌లో మరోసారి నిర్మలమ్మ మార్క్.. మహిళలు, వ్యవసాయ దారులపై వరాల జల్లు..

మొత్తంగా అసలే రానున్నది సమ్మర్.. చాలా మంది ఎండాకాలంలో చల్లని మద్యం తాగి కూల్గా ఉండాలని ప్లాన్ లు వేసుకుంటారు. ఇలాంటి క్రమంలో బడ్జెట్ లో నిర్మలమ్మ మాత్రం మందుబాబుల కిక్కు దిగిపోయేవార్త చెప్పారు. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే మద్యం కూడా ధరలు కూడా భారీగా పెరగనున్న విషయం తెలిసిందే.

 

