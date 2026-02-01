Nirmala Sitharaman on Budget 2026: కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టారు. ముఖ్యంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలను ఆకట్టుకునేలా బడ్జెట్ ను రూపొందించామని నిర్మలమ్మ వెల్లడించారు. ఆర్థిక మంత్రిగా నిర్మల సీతారామన్ ఈ బడ్జెట్ ను తొమ్మిదొసారి ప్రవేశపెట్టారు. మొత్తంగా ఈ బడ్జెట్ పై 80 నిముషాల పాటు ప్రసంగం కొనసాగింది. నిర్మల సీతారామన్ ప్రవేష పెట్టిన బడ్జెట్ లో భారీగా పెరిగే ధరల లిస్ట్ లో.. విదేశీ మద్యం, కాస్లీ వాచ్ లు ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో నిర్మల సీతారామన్.. మద్యం, స్క్రాప్ , ఖనిజాల కోసం TCS ను సరళీకృతం చేసినట్లు వెల్లడించారు. అదే విధంగా పెరిగిన ధరలు నేపథ్యంలో పొగాకు పన్నులను సాంకేతికంగా సవరించారు.
2026-27 కేంద్ర బడ్జెట్లో, ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మద్యంతో పాటు పొగాకు ఉత్పత్తులతో సహా రోజువారీ వస్తువులను ప్రభావితం చేసే మార్పులను ప్రకటించారు. ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్, స్క్రాప్, ఖనిజాలు మొదలైన వాటికి పన్ను (TCS) రేటును 2% కు సరళీకరించారు. గతంలో, ఈ రంగాలకు వేర్వేరు రేట్లు ఉండేవి, కొన్ని సందర్భాల్లో ఇవి ఎక్కువగా ఉండేవి. ఆ తర్వాత.. ప్రభుత్వం పొగాకు ఉత్పత్తులపై జాతీయ విపత్తు కంటింజెంట్ డ్యూటీ (NCCD)ని సవరించింది. దీనిలో భాగంగా.. మే 1, 2026 నుండి ఈ రేటును 25% నుంచి ఏకంగా 60%కి పెంచింది.
అయితే, ఇతర ఎక్సైజ్ సుంకం భాగాలు సర్దుబాటు చేయబడినందున తయారీదారులు, వినియోగదారులపై ఎక్కువగా ప్రభావం ఉండదు. అయితే.. ఈ పెంచిన ధరలు మాత్రం ట్యాక్స్ లపై కన్పించనుంది. మరోవైపు రిటైల్ గా దుకాణాల్లో వీటి ధరల్లో మార్పులు ఉండబొవని నిర్మల సీతారామన్ తెలిపారు. కానీ ట్యాక్స్ లలో తేడాలు కన్పిస్తే అటోమెటిక్ గా రిటైలర్స్ కూడా వాటికి తగ్గట్టుగానే ధరలు పెంచి మద్యం లేదా సిగరెట్ల ధరల్ని భారీగా పెంచి విక్రయిస్తారని మందుబాబులు, స్మోకింగ్ ప్రియులు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మొత్తంగా అసలే రానున్నది సమ్మర్.. చాలా మంది ఎండాకాలంలో చల్లని మద్యం తాగి కూల్గా ఉండాలని ప్లాన్ లు వేసుకుంటారు. ఇలాంటి క్రమంలో బడ్జెట్ లో నిర్మలమ్మ మాత్రం మందుబాబుల కిక్కు దిగిపోయేవార్త చెప్పారు. విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే మద్యం కూడా ధరలు కూడా భారీగా పెరగనున్న విషయం తెలిసిందే.
