Union Budget 2026: నేడే కేంద్ర బడ్జెట్.. పెరిగేవి తగ్గేవి ఇవే..

Union Budget 2026: కేంద్ర ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ఇవాళ  బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రికార్డు స్థాయిలో నిర్మలమ్మ 9వ సారి కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతున్నారు.  ఎప్పటిలానే ఈసారి కూడా ఎలాంటి ప్రకటనలు ఉంటాయోనని అంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 1, 2026, 08:26 AM IST

Union Budget 2026 highlights: ప్రతి యేడాది ఫిబ్రవరి 1న  బడ్జెట్ ను ప్రవేశ పెట్టడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. గతంలో ఫిబ్రవరి 28 లేదా 29వ తేదిల్లో ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్.. కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ సంప్రదాయానికి బ్రేకులు వేసింది. అంతేకాదు రైల్వే బడ్జెట్ ను సెపరేట్ గా ప్రవేశపెట్టే సంప్రదాయాన్ని తీసేంది. అంతా యూనియన్ బడ్జెట్ లోనే కేటాయింపులు చేసేలా చేశారు. ఈ రకంగా రైల్వే శాఖపై ఎలాంటి ఒత్తిడి లేకుండా చేసారు. ఇక బడ్జెట్ తో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి నెల జీఎస్టీ సమావేశంలోనే వస్తువుల ధరలను నిర్ణయించే పద్ధతి తీసుకొచ్చారు. 

ఇపుడు బడ్జెట్ కేవలం అనేది కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు వేతన జీవుల కట్టే టాక్స్ వంటి వాటిపై మాత్రమే ఇందులో ప్రస్తావిస్తున్నారు. గతేడాది బడ్జెట్ లో ఏకండా రూ. 12 లక్షల వరకు ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వడం పెద్ద ఊరట. కానీ గత బడ్జెట్ లో రిటర్న్స్ సమర్పించే వాటిలో పాత పద్ధతితో పాటు కొత్తది ఉండేలా చూసారు. తాజాగా ప్రవేశపెట్టబోతున్న బడ్జెట్ లో పాత వాటన్నింటికి చరమ గీతం పాడబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు కొత్త పద్ధతినే అందరు ఫాలో అయ్యేలా చేస్తారనే టాక్ నడుస్తోంది. 

మరోవైపు మధ్యతరగతి ప్రజలు, వేతన జీవులు, రైతులు, మహిళలు, కార్పొరేట్లు, ఇన్వెస్టర్లు, సీనియర్ సిటిజెన్లు ఇలా అంతా ఎవరికి ఏమేం ప్రకటనలు ఉంటాయోనని ఉత్కంఠగా ఉన్నారు.  మరి ఈసారి ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊతమిచ్చేలా బడ్జెట్ ఉంటుందా ? .. సంస్కరణలకు పెద్ద పీట వేస్తుందా? .. సామాన్యులు, మహిళలపై వరాల జల్లు కురిపిస్తుందా ? అన్న ఆసక్తి ప్రజల్లో నెలకొంది. ఫిబ్రవరి 1న ఆదివారం అయినా.. ఆర్ధిక మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ లోక్ సభలో బడ్జెట్ ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఈమె పార్లమెంట్ లో వరుసగా 9వ సారి బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతూ సంచలన రికార్డు క్రియేట్ చేస్తున్నారు.  

మరోవైపు  సమావేశాల్లో ప్రభుత్వం జమిలి ఎన్నికల బిల్లును ప్రవేశపెట్టబోతున్నట్టు తెలుస్తోంది. దీనిపై ఇప్పటికే JPC నివేదిక సిద్ధమైందట.  మరోవైపు  అమరావతిని AP రాజధానిగా చట్టబద్ధత కల్పించే   బిల్లును కూడా సభ ముందుకు తీసురాబోతున్నారు. పూర్వోదయ  పథకం కింద రాష్ట్రానికి భారీ నిధులు కేటాయించబోతున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక ఆదాయ పన్ను సరళీకరణ, వక్ఫ్ బోర్డు సవరణలు, వికసిత్‌ భారత్‌ శిక్షా అధీక్షణ్‌ బిల్లు కూడా ఈ సమావేశాల్లో చర్చకు రాబోతున్నాయి. 

