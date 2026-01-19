English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Union Budget 2026: 8వ వేతన సంఘం జీతాల పెంపు..2026 కేంద్ర బడ్జెట్‌పై ప్రభావం ఎంత? ఉద్యోగుల కష్టాలు తీరేది ఎన్నడో?

Union Budget 2026: 8వ వేతన సంఘం జీతాల పెంపు..2026 కేంద్ర బడ్జెట్‌పై ప్రభావం ఎంత? ఉద్యోగుల కష్టాలు తీరేది ఎన్నడో?

Union Budget 8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అమలు కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల పెంపునకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై, ముఖ్యంగా కేంద్ర బడ్జెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. రేటింగ్ ఏజెన్సీ ICRA విశ్లేషణ ప్రకారం.. రాబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ 2026పై అంచనాలు, ఆర్థిక పరిణామాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Union Budget 2026: 8వ వేతన సంఘం జీతాల పెంపు..2026 కేంద్ర బడ్జెట్‌పై ప్రభావం ఎంత? ఉద్యోగుల కష్టాలు తీరేది ఎన్నడో?

Union Budget 8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అమలు కేవలం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల పెంపునకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై, ముఖ్యంగా కేంద్ర బడ్జెట్‌పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. రేటింగ్ ఏజెన్సీ ICRA విశ్లేషణ ప్రకారం.. రాబోయే కేంద్ర బడ్జెట్ 2026పై అంచనాలు, ఆర్థిక పరిణామాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం అమలు ఇప్పుడు ఒక ప్రధాన ఆర్థిక చర్చగా మారింది. దీనివల్ల ప్రభుత్వ ఖజానాపై పడే భారం, బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో వచ్చే మార్పులను ఈ క్రింది అంశాల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు.

1. 2026 బడ్జెట్‌లో వేతన సవరణ సాధ్యమేనా?
ICRA నివేదిక ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం తుది నివేదిక రావడానికి ఇంకా 15 నుండి 18 నెలల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల 2026-27 బడ్జెట్ నాటికి పూర్తిస్థాయి వేతన సవరణ అసంభవం అనిపిస్తోంది. అయితే, ఉద్యోగులు ఆశించే ఉపశమనంపై ప్రభుత్వం ఈ బడ్జెట్‌లో ఏదైనా సంకేతం ఇస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి.

2. బకాయిల భారం (Arrears Pressure)
ఒకవేళ వేతన సంఘం సిఫార్సులను పాత తేదీ (జనవరి 1, 2026) నుండి అమలు చేస్తే, ప్రభుత్వం భారీ మొత్తంలో బకాయిలను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అమలులో జాప్యం జరిగితే, దాదాపు 15 నెలలకు పైగా పేరుకుపోయిన బకాయిలను ఒకేసారి చెల్లించడం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతుంది.

జీతాల వ్యయం: 2028 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి జీతాలు, పెన్షన్ల వ్యయం 40-50% వరకు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంచనా.

3. గత అనుభవాలు - ఒక హెచ్చరిక
7వ వేతన సంఘం బకాయిలు కేవలం 6 నెలలకే పరిమితమైనా, అప్పట్లో వేతన వ్యయం ఒక్క ఏడాదిలోనే 20% పెరిగింది.

అంతకు ముందు 6వ వేతన సంఘం అమలు జాప్యం వల్ల 2.5 ఏళ్ల బకాయిలు చెల్లించాల్సి వచ్చింది. దీనివల్ల వరుసగా రెండు మూడేళ్ల పాటు బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి.

4. ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ముందస్తు చర్యలు
భవిష్యత్తులో పడే ఈ భారీ ఆర్థిక భారాన్ని తట్టుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఒక వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తోంది. వేతనాల భారం పడకముందే, అభివృద్ధి పనులకు ఆటంకం కలగకుండా 2027 ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు నిధులు కేటాయిస్తోంది. మూలధన వ్యయాన్ని 14% పెంచి, దాదాపు రూ. 13.1 లక్షల కోట్లకు చేర్చడం ద్వారా ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని కాపాడుకోవాలని చూస్తోంది.

ICRA విశ్లేషణ ప్రకారం.. 8వ వేతన సంఘం అనేది కేవలం ఉద్యోగుల జీతాల పెంపు మాత్రమే కాదు, ఇది రాబోయే సంవత్సరాల్లో ప్రభుత్వ వ్యయ ప్రాధాన్యతలను మార్చే ఒక ప్రధాన ఆర్థిక కార్యక్రమం. 2026 బడ్జెట్ ఈ ప్రక్రియకు ఒక పునాదిలా మారనుంది.

(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం విశ్లేషణల ఆధారంగా అందించబడింది. ఖచ్చితమైన వివరాల కోసం అధికారిక ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను అనుసరించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

8th Pay Commission8th Pay Commission Impactunion budgetsCentral Budget 2026Pay Commission

