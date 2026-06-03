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Fuel Prices Decrease: కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ గుడ్‌ న్యూస్‌.. పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, గ్యాస్‌ ధరలు తగ్గుదల?

Fuel Prices Likely To Decrease With Union Cabinet Approved Rs 10000 Crore To Help Stabilise ATF Prices: కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కేంద్ర మంత్రివర్గం తీసుకున్న నిర్ణయంతో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, గ్యాస్‌ ధరలతోపాటు విమాన ఇంధన ధరలు కూడా తగ్గనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ధరల స్థిరీకరణకు కేబినెట్‌ భారీగా నిధులు కేటాయించడంతో ప్రజలకు ఊరట లభించనుందని తెలుస్తోంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 03, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 07:15 PM IST
Fuel Prices Decrease: కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ గుడ్‌ న్యూస్‌.. పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, గ్యాస్‌ ధరలు తగ్గుదల?
Image Credit: Union Cabinet

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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