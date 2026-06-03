/Fuel Prices Decrease: కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ గుడ్‌ న్యూస్‌.. పెట్రోల్‌, డీజిల్‌, గ్యాస్‌ ధరలు తగ్గుదల?

Fuel Prices Likely To Decrease: అనూహ్యంగా పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలతోపాటు విమాన ధరలు తగ్గముఖం పట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. పశ్చిమాసియా దేశాల్లో నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్తోపాటు గ్యాస్, విమాన ఇంధన ధరలు భారీగా పెరిగిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవల ఐదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల అనంతరం కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు భారీగా పెంచింది. ధరల పోటుతో సతమతమవుతున్న ప్రజలకు భారీ ఊరటనిచ్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కేంద్ర మంత్రివర్గం తీసుకున్న కీలక నిర్ణయంతో పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్, విమాన ఇంధన ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది.
వంటగ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ సహా విమాన ఇంధన ధరలు క్రమంగా పెరుగుతున్న వేళ భగ్గుమన్నాయి. ఈనేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రివర్గం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. విమాన ఇంధన ధరల స్థిరీకరణ నిధి కోసం రూ.10,000 కోట్లు మంజూరు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కేంద్ర మంత్రివర్గంలో ఆమోదం పొందిన విషయాన్ని కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రకటన చేశారు. నిధులు కేటాయించడంతో విమానయాన సంస్థలకు భారీ ప్రయోజనం సమకూరుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
న్యూఢిల్లీలో బుధవారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ఏటీఎఫ్ ధరల స్థిరీకరణకు మద్దతు అందించేందుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయిల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలకు రూ.10,000 కోట్లకు మించని బడ్జెట్ మద్దతుకు కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ బడ్జెట్ మద్దతు, పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ డిమాండ్స్ ఫర్ గ్రాంట్స్ ద్వారా వడ్డీ లేని అడ్వాన్స్ల రూపంలో చెల్లించనుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు కేటాయించడంతో విమానయాన సంస్థలు, విమానాశ్రయాలు, గ్రౌండ్ హ్యాండ్లింగ్ ఏజెన్సీలు, ఎంఆర్ఓలు, ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు, ఆతిథ్య , లాజిస్టిక్స్ రంగాలలో ఉపాధి రక్షణకు తోడ్పాటు లభిస్తుందని కేంద్ర సమాచార మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకటించింది. ఇరాన్, అమెరికా మధ్య యుద్ధ వాతావరణంతో ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఇంధనాన్ని 2.5 రెట్లు పెంచాల్సి వచ్చిందని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ గుర్తుచేశారు. మార్చి 2026లో ఏవియేషన్ టర్బైన్ ఇంధనాన్ని లీటర్కు రూ.60.5, మే 2026లో లీటర్కు రూ.142కు చేరిందని వివరించారు.
తెలంగాణకు భారీ శుభవార్త
కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణకు భారీ శుభవార్త వినిపించింది. జాతీయ రహదారి (ఎన్హెచ్)-63లోని ఆర్మూర్- జగిత్యాల- మంచిర్యాల రోడ్డును విస్తరించడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ రహదారిని హ్యామ్ పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయనుంది. ఇక జాతీయ రహదారి (ఎన్హెచ్)-563లోని జగిత్యాల- కరీంనగర్ రోడ్డును బిల్డ్-ఆపరేట్-ట్రాన్స్ఫర్ (టోల్) పద్ధతిలో 4 లేన్ల మేర విస్తరించడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఈ పనులు మూడు వర్క్ ప్యాకేజీల కింద మొత్తం 190.76 కిలోమీటర్ల పొడవుతో రూ.7597.16 కోట్ల వ్యయంతో చేయడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోద ముద్ర వేసింది.