English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • Union Cabinet: తెలంగాణ, ఏపీకి కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. మంత్రివర్గంలో కీలక నిర్ణయం

Union Cabinet: తెలంగాణ, ఏపీకి కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. మంత్రివర్గంలో కీలక నిర్ణయం

Union Cabinet Approves Railway Multi Tracking Projects: తెలుగు రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో వరం ప్రకటించింది. రైల్వే వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసేలా కేంద్ర మంత్రివర్గం మూడు కీలక ప్రాజెక్టులను ప్రకటించింది. తెలుగు రాష్ట్రాల మీదుగా కీలక ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 5, 2026, 10:49 PM IST

Trending Photos

Air Coolers: ఎండలు మండిపోతున్నాయి! రూ.6,000 లోపు మీ గదికి సరిపోయే ఎయిర్ కూలర్ కొనేయండిలా..!
9
Best air coolers under 6000
Air Coolers: ఎండలు మండిపోతున్నాయి! రూ.6,000 లోపు మీ గదికి సరిపోయే ఎయిర్ కూలర్ కొనేయండిలా..!
Huma Qureshi: 39 ఏళ్ల వయస్సులో ప్రియుడ్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న స్టార్ హీరోయిన్
5
Huma Qureshi Marriage
Huma Qureshi: 39 ఏళ్ల వయస్సులో ప్రియుడ్ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్న స్టార్ హీరోయిన్
Sudha Reddy: కళ్లు జిగేలుమనే జ్యూవెలరీ..మెట్ గాలాలో మెరిసిన హైదరాబాద్ వ్యాపారవేత్త సుధా రెడ్డి..!!
6
Sudha Reddy
Sudha Reddy: కళ్లు జిగేలుమనే జ్యూవెలరీ..మెట్ గాలాలో మెరిసిన హైదరాబాద్ వ్యాపారవేత్త సుధా రెడ్డి..!!
Trisha: త్రిష పూజలు ఫలించాయి.. విజయ్ కి విజయం చేకూరింది.. తెలుగు నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు..!
5
Vijay Politics
Trisha: త్రిష పూజలు ఫలించాయి.. విజయ్ కి విజయం చేకూరింది.. తెలుగు నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు..!
Union Cabinet: తెలంగాణ, ఏపీకి కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. మంత్రివర్గంలో కీలక నిర్ణయం

Indian Railways: తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. రైల్వే వ్యవస్థను మరింత చేరువ చేసేందుకు కొన్ని ప్రాజెక్టులను ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా రైల్వే వ్యవస్థను విస్తరించడంలో భాగంగా తెలంగాణ, ఏపీ మీదుగా పలు ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. భారత రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ను బలోపేతం చేసేలా రూ.23,437 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 3 కీలక ప్రాజెక్టులకు ఆమోద ముద్ర వేసింది.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: TVK Success Secret: తమిళనాడులో టీవీకే విజయ్‌ సునామీ వెనుక ఒకే ఒక్కడు.. ఎవరాయన?

న్యూఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన మంగళవారం కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఆర్థిక వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ (సీసీఈఏ), భారత రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ను బలోపేతం చేసేలా రూ.23,437 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 3 కీలక ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. ఆ ప్రాజెక్టుల్లో తెలంగాణ, ఏపీకి భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది.

ప్రాజెక్టుల వివరాలు
ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా సుమారు 901 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రైల్వే లైన్లు (3వ, 4వ లైన్లు) నిర్మించబడతాయి.

==> గుంతకల్ - వాడి (3వ , 4వ లైన్): ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాల గుండా సాగుతుంది.
==> నాగ్దా - మథుర (3వ , 4వ లైన్): మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలను కలుపుతుంది.
==> బుర్హ్వాల్ - సీతాపూర్ (3వ, 4వ లైన్): ఉత్తరప్రదేశ్‌లో రద్దీని తగ్గిస్తుంది.

Also Read: Election Results 2026: ఎన్నికల కౌంటింగ్ పూర్తి.. ఏ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీకి ఎన్ని స్థానాలు అంటే?

గణాంకాలు
మొత్తం ఖర్చు: రూ.23,437 కోట్లు
గడువు: 2030-31 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం

ప్రయోజనం పొందే ప్రాంతాలు: 6 రాష్ట్రాల్లోని 19 జిల్లాలు, 4,161 గ్రామాలు, సుమారు 83 లక్షల జనాభాకు మేలు జరుగుతుంది.
సరుకు రవాణా: ఏడాదికి అదనంగా 60 మిలియన్ టన్నుల (ఎంటీపీఏ) సరుకు రవాణా సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.

ఈ మూడు ప్రాజెక్టులతో పారిశ్రామిక వృద్ధి కలుగుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. బొగ్గు, ఆహార ధాన్యాలు, సిమెంట్, ఇనుము వంటి వస్తువుల రవాణా వేగవంతం అవుతుంది. అంతేకాకుండా పర్యాటక రంగానికి ఊతమిచ్చింది. మంత్రాలయం (రాఘవేంద్ర స్వామి మఠం), కాసాపురం ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం, మథుర, బృందావనం, మహాకాళేశ్వర్ వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలకు రవాణా సౌకర్యం మెరుగుపడుతుందని ప్రభుత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. రైల్వే రవాణా పెరగడంతో సుమారు 37 కోట్ల లీటర్ల చమురు దిగుమతి తగ్గుతుంది. 185 కోట్ల కిలోల కార్బన్‌డైయాక్సైడ్‌ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. ఇది కనుక తగ్గితే 7 కోట్ల మొక్కలు నాటడంతో సమానం.

పీఎం-గతి శక్తిలో భాగంగా ఈ ప్రాజెక్టులు రూపొందించారు. 'పీఎం-గతి శక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్' కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించింది.  ఇది సమగ్ర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు దోహదపడుతుంది. ఈ మల్టీట్రాకింగ్ పనులతో రైళ్ల రాకపోకల్లో జాప్యం తగ్గి ప్రయాణికులకు, వ్యాపారస్తులకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో కనెక్టివిటీ మరింత మెరుగవుతుంది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Union cabinetNarendra ModiIndian RailwaysUnion cabinet meetingunion cabinet decisions

Trending News