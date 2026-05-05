Union Cabinet: తెలంగాణ, ఏపీకి కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. మంత్రివర్గంలో కీలక నిర్ణయం

Indian Railways: తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త ప్రకటించింది. రైల్వే వ్యవస్థను మరింత చేరువ చేసేందుకు కొన్ని ప్రాజెక్టులను ప్రకటించింది. దేశవ్యాప్తంగా రైల్వే వ్యవస్థను విస్తరించడంలో భాగంగా తెలంగాణ, ఏపీ మీదుగా పలు ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. భారత రైల్వే నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేసేలా రూ.23,437 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 3 కీలక ప్రాజెక్టులకు ఆమోద ముద్ర వేసింది.
న్యూఢిల్లీలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన మంగళవారం కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరిగింది. ఆర్థిక వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ (సీసీఈఏ), భారత రైల్వే నెట్వర్క్ను బలోపేతం చేసేలా రూ.23,437 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 3 కీలక ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలిపింది. ఆ ప్రాజెక్టుల్లో తెలంగాణ, ఏపీకి భారీ ప్రయోజనం లభించనుంది.
ప్రాజెక్టుల వివరాలు
ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా సుమారు 901 కిలోమీటర్ల మేర కొత్త రైల్వే లైన్లు (3వ, 4వ లైన్లు) నిర్మించబడతాయి.
==> గుంతకల్ - వాడి (3వ , 4వ లైన్): ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, తెలంగాణ రాష్ట్రాల గుండా సాగుతుంది.
==> నాగ్దా - మథుర (3వ , 4వ లైన్): మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాలను కలుపుతుంది.
==> బుర్హ్వాల్ - సీతాపూర్ (3వ, 4వ లైన్): ఉత్తరప్రదేశ్లో రద్దీని తగ్గిస్తుంది.
గణాంకాలు
మొత్తం ఖర్చు: రూ.23,437 కోట్లు
గడువు: 2030-31 నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యం
ప్రయోజనం పొందే ప్రాంతాలు: 6 రాష్ట్రాల్లోని 19 జిల్లాలు, 4,161 గ్రామాలు, సుమారు 83 లక్షల జనాభాకు మేలు జరుగుతుంది.
సరుకు రవాణా: ఏడాదికి అదనంగా 60 మిలియన్ టన్నుల (ఎంటీపీఏ) సరుకు రవాణా సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
ఈ మూడు ప్రాజెక్టులతో పారిశ్రామిక వృద్ధి కలుగుతుందని కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. బొగ్గు, ఆహార ధాన్యాలు, సిమెంట్, ఇనుము వంటి వస్తువుల రవాణా వేగవంతం అవుతుంది. అంతేకాకుండా పర్యాటక రంగానికి ఊతమిచ్చింది. మంత్రాలయం (రాఘవేంద్ర స్వామి మఠం), కాసాపురం ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం, మథుర, బృందావనం, మహాకాళేశ్వర్ వంటి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలకు రవాణా సౌకర్యం మెరుగుపడుతుందని ప్రభుత్వం ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. రైల్వే రవాణా పెరగడంతో సుమారు 37 కోట్ల లీటర్ల చమురు దిగుమతి తగ్గుతుంది. 185 కోట్ల కిలోల కార్బన్డైయాక్సైడ్ ఉద్గారాలు తగ్గుతాయి. ఇది కనుక తగ్గితే 7 కోట్ల మొక్కలు నాటడంతో సమానం.
పీఎం-గతి శక్తిలో భాగంగా ఈ ప్రాజెక్టులు రూపొందించారు. 'పీఎం-గతి శక్తి నేషనల్ మాస్టర్ ప్లాన్' కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపొందించింది. ఇది సమగ్ర మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు దోహదపడుతుంది. ఈ మల్టీట్రాకింగ్ పనులతో రైళ్ల రాకపోకల్లో జాప్యం తగ్గి ప్రయాణికులకు, వ్యాపారస్తులకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో కనెక్టివిటీ మరింత మెరుగవుతుంది.
