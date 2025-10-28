8th Pay Commission: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ శుభవార్త.. 8వ వేతన సంఘానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం

Union Cabinet Decisions: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీపి కబురు అందించింది. జీతాల్లో భారీ పెరుగుదల కల్పించే 8వ వేతన సంఘానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపింది. 8వ వేతన సంఘానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపడంతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛన్దారులకు భారీ ప్రయోజనం కలగనుంది. 8వ పే కమిషన్ చైర్పర్సన్గా జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్, సభ్యులుగా ప్రొఫెసర్ పులక్ గోష్, పంకజ్జైన్ నియమితులయ్యారు. 18 నెలల్లో రికమండేషన్స్ కమిషన్ ఇవ్వనుంది. 8వ వేతన సంఘంతో 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 69 లక్షల మంది పెన్షనర్లకు లబ్ధి కలగనుంది.
Also Read: Tomorrow Holiday: రేపు అన్ని స్కూళ్లు, కాలేజ్లకు హలీడే.. ఎక్కడెక్కడో తెలుసా?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలు, దాదాపు 65 లక్షల మంది పెన్షనర్ల భత్యాలను సవరించడానికి 8వ వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి జనవరిలో మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపిన విషయం తెలిసిందే. దాదాపు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాలను సవరించే 8వ వేతన సంఘం నిబంధనలను (టీఓఆర్) మంగళవారం కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. 8వ వేతన సంఘం 18 నెలల్లోపు సిఫార్సులను సమర్పిస్తుందని, జనవరి 1, 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ మంగళవారం తెలిపారు.
Also Read: Colleges Close: తెలంగాణలో అన్నీ కాలేజ్లు బంద్.. ఎప్పుడు? ఎందుకో తెలుసా?
వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఉమ్మడి సంప్రదింపుల సిబ్బందితో చర్చలు, సంప్రదింపుల అనంతరం టీఓఆర్ను ఖరారు చేసినట్లు అశ్విని వైష్ణవ్ తెలిపారు. 8వ కేంద్ర వేతన సంఘం ఏర్పాటుపై రక్షణ, హోం మంత్రిత్వ శాఖలు, సిబ్బంది శిక్షణ శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వంటి ప్రధాన వాటాదారుల నుంచి అభిప్రాయాలను కోరినట్లు ప్రభుత్వం జూలైలో పార్లమెంటుకు తెలిపినట్లు వెల్లడించారు.
Also Read: Traffic Challan: ఒక్క బైక్కు 120 ట్రాఫిక్ చలాన్లు.. ఎంత విలువ అంటే..?
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వేతనాలను సవరించడానికి సాధారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వేతన సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది. 7వ వేతన సంఘం ఫిబ్రవరి 2014లో ఏర్పాటైంది. దాని సిఫార్సులు 1 జనవరి, 2016 నుంచి అమలవుతున్నాయి. డిసెంబర్ 31వ తేదీతో 7వ వేతన సంఘం ముగియనుంది. 8వ వేతన సంఘం 1 జనవరి 2026న అమలు కావాల్సి ఉంది.
ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల వాస్తవ విలువలో తగ్గుదలకు పరిహారం చెల్లించడానికి కరవు భత్యం (డీఏ) ప్రకటిస్తారు. ద్రవ్యోల్బణ రేటు ఆధారంగా ప్రతి ఆరు నెలలకు ఒకసారి డీఏ రేటును సవరిస్తారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి