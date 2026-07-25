/ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా.. మహారాష్ట్ర సీఎంకు అధిష్టానం పిలుపు.. ఏం జరుగుతుంది?

Devendra Fadnavis Delhi Visit: కేంద్ర రాజకీయాల్లో అనూహ్య పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయడంతో దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కేంద్రంగా రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్కు బీజేపీ అధిష్టానం నుంచి అత్యవసర పిలుపు రావడం రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఆయన హుటాహుటిన ఢిల్లీ పర్యటనకు సిద్ధం కావడంతో జాతీయ రాజకీయాల్లో తీవ్ర ఉత్కంఠ నెలకొంది.
కేంద్ర పెద్దల పిలుపుమేరకు ఢిల్లీ చేరుకోనున్న ఫడ్నవీస్.. బీజేపీ అగ్రనేతలు, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా, అలాగే బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడితో భేటీ కానున్నట్లు సమాచారం. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామాతో ఖాళీ అయిన కేంద్ర మంత్రివర్గ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడం సహా, కేంద్ర మంత్రివర్గంలో భారీ మార్పులు చేర్పులు (Cabinet Reshuffle) చేపట్టేందుకు అధిష్టానం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది..
ఈ అత్యవసర భేటీలో పలు కీలక విషయాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.. మొదటగా.. కేంద్ర మంత్రివర్గ పునర్వ్యవస్థీకరణ.. ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ స్థానంలో కొత్తవారికి బాధ్యతలు అప్పగించడంతో పాటు కేంద్రంలో మహారాష్ట్ర నేతల ప్రాతినిధ్యంపై చర్చించే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. రాబోయే వివిధ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికలతో పాటు సార్వత్రిక వ్యూహాలపై అధిష్టానంతో చర్చించనున్నారు. మహారాష్ట్రలోని ప్రాంతీయ సమీకరణాలతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా మారుతున్న రాజకీయ వాతావరణంపై సమాలోచనలు జరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది..
రాజకీయ వర్గాల్లో ఉత్కంఠ..
దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ ఢిల్లీ పర్యటన వెనుక పెద్ద వ్యూహాత్మక అడుగు ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఒకవైపు కేంద్ర మంత్రివర్గంలో కీలక మార్పులు, మరోవైపు పార్టీ సంస్థాగత నియామకాలపై నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకే అధిష్టానం ఆయనను అత్యవసరంగా పిలిపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఫడ్నవీస్ భేటీ ముగిసిన తర్వాతే కేంద్రంలో జరగబోయే ఆ నిర్ణయాలపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
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