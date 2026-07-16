Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /నంద కిషోర్ గోయెంకా మృతికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సంతాపం

నంద కిషోర్ గోయెంకా మృతికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సంతాపం

Amit Shah Express Condolence To Nand Kishore Goenka: ఎస్సెల్‌ గ్రూపు చైర్మన్‌ సుభాష్‌ చంద్ర తండ్రి నంద కిశోర్‌ గోయెంకా మృతికి దేశ ప్రముఖులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రధానమంత్రితోపాటు కేంద్ర హోం శాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా సంతాపం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఒక లేఖ విడుదల చేసి సంతాప ప్రకటన చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 16, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:52 PM IST
నంద కిషోర్ గోయెంకా మృతికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సంతాపం
Image Credit: Amit Shah

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నంద కిషోర్ గోయెంకా మృతికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సంతాపం
Amit Shah13 min ago
2
Puri Rath Yatra29 min ago
3
mother eviction37 min ago
4
Harish Rao51 min ago
5
Nand Kishore Goenka1 hr ago