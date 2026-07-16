/నంద కిషోర్ గోయెంకా మృతికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సంతాపం

Nand Kishore Goenka: ఎస్సెల్ గ్రూప్ చైర్మన్ డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తండ్రి నంద కిషోర్ గోయెంకా ఇటీవల కన్నుమూసిన విషయం తెలిసిందే. వృద్ధాప్య సమస్యలతో ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు. దీంతో దేశంలోనే అతిపెద్ద న్యూస్ నెట్వర్క్ జీ మీడియా యజమాని సుభాష్ చంద్ర కుటుంబం తీవ్ర దుఃఖంలో మునిగింది. శోకసంద్రంలో ఆ కుటుంబానికి పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. నంద కిశోర్ మృతితో దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన వారంతా సంతాప ప్రకటన చేశారు. సోషల్ మీడియా వేదికగా సంతాపం తెలుపుతూ పోస్టులు చేశారు. ఇప్పటికే ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ సంతాపం తెలపగా.. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేస్తూ సంతాపం తెలిపారు. ఈ మేరకు సుభాష్ చంద్రకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ఒక లేఖ ద్వారా తన శోకసందేశాన్ని పంపారు.
'నంద కిషోర్ గోయెంకా మరణవార్త నన్ను తీవ్రంగా కలచివేసింది. తండ్రిని కోల్పోవడంతో జీవితంలో ఏర్పడే శూన్యతను మాటల్లో వర్ణించలేం. ఈ కష్ట సమయంలో మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా తీవ్ర సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నా' అని లేఖలో హోంమంత్రి అమిత్ షా తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా భగవద్గీత శ్లోకాన్ని గుర్తుచేస్తూ.. 'దుఃఖ సమయాల్లో భారతీయులమైన మనం పవిత్ర గ్రంథాల నుంచి ధైర్యాన్ని పొందుతాం' అని అమిత్ షా పేర్కొన్నారు.
''శ్రీమద్భగవద్గీత'లో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చెప్పినట్లుగా.. 'పుట్టిన ప్రతి ప్రాణికి మరణం తప్పదు. మరణించిన వారికి పునర్జన్మ తప్పదు' కాబట్టి, ఈ జనన మరణ చక్రం అనివార్యమైనది' అని అమిత్ షా తెలిపారు. నంద్ కిశోర్ గోయెంకా పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, ఆయన ఆత్మకు భగవంతుడు తన పాదాల చెంత స్థానం కల్పించాలని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రార్థించారు. నంద కిశోర్ గోయెంకా మృతి తీరని లోటు అని.. ఈ దుఃఖ సమయంలో తట్టుకునే శక్తినే ఆ కుటుంబసభ్యులకు ప్రసాదించాలని అమిత్ షా భగవంతుడిని కోరారు.
పలువురు సంతాపం
ఇక జీ మీడియా అధినేత సుభాష్ చంద్ర తండ్రి నంద కిశోర్ గోయెంకా మృతితో భారతదేశంలోని దిగ్గజాలు, రాజకీయ, వ్యాపార ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. పలువురు కేంద్ర మంత్రులు, వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, వ్యాపార, పారిశ్రామికవేత్తలు నంద కిశోర్ గోయెంకా మృతికి సంతాపం తెలిపారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీతోపాటు జాతీయ రాజకీయ ప్రముఖులు శోకసంద్రంలో ఉన్న సుభాష్ చంద్ర కుటుంబానికి సానుభూతి ప్రకటించారు. నంద కిశోర్ గోయెంకాకు సంతాపం తెలిపిన అనంతరం సుభాష్ చంద్ర కుటుంబానికి భగవంతుడు ధైర్యం ఇవ్వాలని ప్రధానితోసహా పలువురు ప్రముఖులు దేవుడిని ప్రార్థించారు.