English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Power Star Pavan Singh: భోజ్ పూరీ హీరో పవన్ సింగ్ వై ప్లస్ భద్రత.. కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Power Star Pavan Singh: భోజ్ పూరీ హీరో పవన్ సింగ్ వై ప్లస్ భద్రత.. కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Y plus scale security to hero pawan singh: భోజ్ పూరీకి చెందిన వివాదాస్పద హీరో పవన్ సింగ్ కు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ తాజాగా వై కెటగిరి భద్రతను కల్పించింది.ఈ క్రమంలో దీనిపై ప్రస్తుతం నెట్టింట రచ్చ జరుగుతుంది. ఒకవైపు రెండో భార్య వేధిస్తుందని ఆరోపణలు చేస్తున్న తరుణంలో ఈ నిర్ణయం ఏంటని పెద్ద చర్చ జరుగుతుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 8, 2025, 01:28 PM IST
  • బీహర్ ఎన్నికల వేళ కీలక పరిణామం..
  • పవన్ కు వై ప్లస్ భద్రత..

Trending Photos

Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో &#039;చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి&#039;.. అతడెవరో తెలుసా?
5
samantha
Samantha: చైతూ, సమంత పచ్చటి కాపురంలో 'చిచ్చు పెట్టిన వ్యక్తి'.. అతడెవరో తెలుసా?
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
7
EPFO Pension Hike
EPF Pension: పండగ ముందు గుడ్‌న్యూస్..నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్..ఎప్పటి నుంచి అంటే?
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
5
Retireement age of Central Government
Retirement age of Govt Employees: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ పెంపుపై ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం..
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
7
Diwali Gift Pension
Epfo Pension Diwali Gift: 21 కోట్ల ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు కేంద్రం దీపావళి కానుక.. ప్రతి ఒక్కరి అకౌంట్లోకి రూ.20 వేల పెన్షన్!
Power Star Pavan Singh: భోజ్ పూరీ హీరో పవన్ సింగ్ వై ప్లస్ భద్రత.. కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Union home ministry has allotted y plus category security to pawan singh: భోజ్ పూరీ నటుడు పవర్ స్టార్ పవన్ సింగ్ ఇటీవల ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీ అంశాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు.  గతంలో హీరొయిన్ అంజలి రాఘవ్ ను పబ్లిక్ గా మూవీ ప్రమోషన్లతో ఆమె ప్రైవేటు భాగాన్ని తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. ఇది పెద్ద రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే.  తాజాగా.. పవన్ సింగ్ రెండో భార్య జ్యోతిసింగ్ తన భర్త తనను ఇంటికి రానివ్వడంలేదని, వేధిస్తున్నాడనికూడా వీడియో రిలీజ్ చేసింది.  తనను పోలీసులతో అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయిస్తున్నాడని వాపోయింది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో కేంద్రం హోంమంత్రిత్వ శాఖ పవన్ సింగ్ కు వై కెటగిరి భధ్రతను కల్పిస్తు నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగా పవన్ కు..  11 మంది సీఆర్పీఎఫ్ కమాండోలు, వ్యక్తిగత అధికారులు 24 గంటల పాటు పహారా కాస్తారు. అయితే.. పవన్ సింగ్ బీహర్ లో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికట్లో బరిలో ఉంటారని వార్తలు వస్తున్నాయి.

ఇటీవల పవర్ స్టార్ పవన్ సింగ్.. బీజేపీ నేత అమిత్ షా, ఉపేంద్ర కుశ్వాహతో లతో సమావేశాలు నిర్వహించడం దీనికి మరింత ఆజ్యం పోసినట్లైంది. ఈనేపథ్యంలో తాజాగా.. బాబా ఖాన్ గ్యాంగ్ నుంచి పవన్ సింగ్ కు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఈక్రమంలో  కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ పవన్ సింగ్ కు వైప్లస్ భద్రత కల్పించింది. మరోవైపు పవన్ సింగ్ మాత్రం అనేక వివాదాలతో వార్తలలో ఉంటున్నాడు.

గతంలో రూ. 1.5 కోట్లను పెట్టుబడిగా పెట్టిన ఘటనలో హోటల్ యజమాని పవన్ పై చీటింగ్ కేసు పెట్టాడు. పవన్ సింగ్ 2014 లో ప్రియాకుమారీ సింగ్ ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె ఆరునెలకు సూసైడ్ చేసుకుంది.ఈ కేసు కూడా కోర్టులో నడుస్తుంది. ఆ తర్వాత... 2018 లో జ్యోతిసింగ్ ను ప్రేమించి మరీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

Read more: Kantara Rukmini Vasanth: నా అందం వెనుక రహస్యం ఇదే.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన రుక్మిణి వసంత్.. ఏమనిందంటే..?

కానీ కొద్ది రోజులకే వేధింపులు, గర్భస్రావం ఆరోపణలపై  ఆమె కూడా రచ్చకెక్కింది. ఈకేసుకూడా కోర్టులో నడుస్తొంది.  పవన్ హీరోయిన్ లను వేధిస్తుంటాడని, గతంలో అక్షర సింగ్ అనే నటి పరిశ్రమను వదిలి పోవడంకు కూడా తన భర్త కారణమంటూ పవన్ రెండో భార్య జ్యోతి సింగ్ ఆరోపణలు గుప్పించింది.ఈ క్రమంలో పవన్ సింగ్ ను ఏ మేరకు ప్రజలు ఆదరిస్తారని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Pawan SinghBhojpuri Actor Pawan SinghPower Star Pawan SinghUnion Home ministry y plus category securityPawan singh gets y scale security

Trending News