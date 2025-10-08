Power Star Pavan Singh: భోజ్ పూరీ హీరో పవన్ సింగ్ వై ప్లస్ భద్రత.. కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?

Union home ministry has allotted y plus category security to pawan singh: భోజ్ పూరీ నటుడు పవర్ స్టార్ పవన్ సింగ్ ఇటీవల ఎక్కువగా కాంట్రవర్సీ అంశాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. గతంలో హీరొయిన్ అంజలి రాఘవ్ ను పబ్లిక్ గా మూవీ ప్రమోషన్లతో ఆమె ప్రైవేటు భాగాన్ని తాకుతూ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. ఇది పెద్ద రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా.. పవన్ సింగ్ రెండో భార్య జ్యోతిసింగ్ తన భర్త తనను ఇంటికి రానివ్వడంలేదని, వేధిస్తున్నాడనికూడా వీడియో రిలీజ్ చేసింది. తనను పోలీసులతో అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయిస్తున్నాడని వాపోయింది.
ఈ క్రమంలో కేంద్రం హోంమంత్రిత్వ శాఖ పవన్ సింగ్ కు వై కెటగిరి భధ్రతను కల్పిస్తు నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగా పవన్ కు.. 11 మంది సీఆర్పీఎఫ్ కమాండోలు, వ్యక్తిగత అధికారులు 24 గంటల పాటు పహారా కాస్తారు. అయితే.. పవన్ సింగ్ బీహర్ లో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికట్లో బరిలో ఉంటారని వార్తలు వస్తున్నాయి.
ఇటీవల పవర్ స్టార్ పవన్ సింగ్.. బీజేపీ నేత అమిత్ షా, ఉపేంద్ర కుశ్వాహతో లతో సమావేశాలు నిర్వహించడం దీనికి మరింత ఆజ్యం పోసినట్లైంది. ఈనేపథ్యంలో తాజాగా.. బాబా ఖాన్ గ్యాంగ్ నుంచి పవన్ సింగ్ కు బెదిరింపులు వచ్చాయి. ఈక్రమంలో కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ పవన్ సింగ్ కు వైప్లస్ భద్రత కల్పించింది. మరోవైపు పవన్ సింగ్ మాత్రం అనేక వివాదాలతో వార్తలలో ఉంటున్నాడు.
గతంలో రూ. 1.5 కోట్లను పెట్టుబడిగా పెట్టిన ఘటనలో హోటల్ యజమాని పవన్ పై చీటింగ్ కేసు పెట్టాడు. పవన్ సింగ్ 2014 లో ప్రియాకుమారీ సింగ్ ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె ఆరునెలకు సూసైడ్ చేసుకుంది.ఈ కేసు కూడా కోర్టులో నడుస్తుంది. ఆ తర్వాత... 2018 లో జ్యోతిసింగ్ ను ప్రేమించి మరీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు.
Read more: Kantara Rukmini Vasanth: నా అందం వెనుక రహస్యం ఇదే.!. షాకింగ్ నిజం రివీల్ చేసిన రుక్మిణి వసంత్.. ఏమనిందంటే..?
కానీ కొద్ది రోజులకే వేధింపులు, గర్భస్రావం ఆరోపణలపై ఆమె కూడా రచ్చకెక్కింది. ఈకేసుకూడా కోర్టులో నడుస్తొంది. పవన్ హీరోయిన్ లను వేధిస్తుంటాడని, గతంలో అక్షర సింగ్ అనే నటి పరిశ్రమను వదిలి పోవడంకు కూడా తన భర్త కారణమంటూ పవన్ రెండో భార్య జ్యోతి సింగ్ ఆరోపణలు గుప్పించింది.ఈ క్రమంలో పవన్ సింగ్ ను ఏ మేరకు ప్రజలు ఆదరిస్తారని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
