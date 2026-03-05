English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nitish files as files nomination for rajya sabha: పెద్దల సభకు నితీష్ కుమార్ స్వయంగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంకు ఎన్డీయే కూటమి  నేతలు పాల్గొన్నారు. అమిత్ షా ఈ  కార్యక్రమంలో ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 5, 2026, 04:02 PM IST
Union minister amit shah interesting comments bihar cm nitish kumar: బీహర్ రాజకీయలు ఒక్కసారిగా దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. బీహర్ సీఎం పదవికి నితిష్ కుమార్ రాజీనామా చేసి పెద్దల సభకు వెళ్లనున్నారు. దీనిలో భాగంగానే ఇప్పటికే తన అభిప్రాయంను ఎక్స్ వేదికగా నితీష్ కుమార్ వెల్లడించారు. రెండు దశాబ్దాల పాటు బీహర్ రాజకీయాలను తనదైన చాణక్యంతో నితీష్ కుమార్ అనేక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ రోజు హోమంత్రి అమిత్ షా, ఎన్డీయే కూటమి నేతలతో కలిసి శాసన సభకోటాలో రాజ్యసభకు నామినేషన్ ను దాఖలు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో నితీష్ కుమార్ పై అమిత్ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రెండు దశాబ్దాల పాటు బీహర్ను అన్నిరంగాల్లో ముందుకు వెళ్లేలా పాలన అందించారన్నారు.

ముఖ్యంగా గతంలో ఉన్న భయంకరమైన జంగీల్ రాజ్ ను అంత మోదించడంతో నితీష్ కుమార్ నిర్ణయాలు అభినంద నీయమన్నారు. బీహర్ లో ప్రస్తుతం తీసుకొచ్చిన అనేక విప్లవాత్మక మార్పుల వెనుక నితీష్ కుమార్ ఉన్నారని ప్రశంసించారు. ఆయనను సాదారంగా పెద్దల సభకు ఆహ్వానిస్తున్నట్లు అమిత్ షా వెల్లడించారు. ఆయన సేవలు,  అనుభవాలు, నిర్ణయాలు పెద్దల సభకు ఎంతగానో అవసరమన్నారు. మరోవైపు నితీష్ కుమార్ సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయనున్నారు.

ఇప్పటికే సీఎం పదవి బీజేపీకి చెందిన కీలక నేతకు ఖరారైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మరోవైపు నితీష్  కుమార్ కొడుకు నిశాంత్ కుమార్ కు డిప్యూటీ సీఎం పదవి ఇవ్వనున్నారని వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఈయనతో పాటు..డిప్యూటీ సీఎం పోస్ట్ కోసం సామ్రాట్ చౌదరీ, విజయ్ కుమార్ సిన్హా, బీహర్ మంత్రి దిలీప్ జాయస్ వాల్, దిఘా బీజేపీ ఎమ్మెల్యే సంజీవ్ చౌరాసీయా పేర్లు కూడా విన్పిస్తున్నాయి.  మరోవైపు నితీష్ కుమార్  రెండు దశాబ్దాలకు పాటు తనకు శాసన సభ, మండలితో సేవలు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఇచ్చిన ప్రజలకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు.

Read more: Sonu Sood: యుద్దం వేళ మరోసారి గొప్ప మనసు చాటుకున్న సోనూసూద్.. కీలక ప్రకటన.. .

ప్రస్తుతం పెద్దల సభకు(పెద్దల సభ, లోక్ సభ), ప్రాతినిధ్యం వహించాలనుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. మరోవైపు నితీష్ కుమార్ పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు నితీష్ లేని బీహర్ ను ఊహించుకులేమని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రెండు దశాబ్దాల సుదీర్ఘ రాజకీయాలు చేసిన నితీష్ కుమార్ పెద్దల సభకు వెళ్లడంతో బీహర్  రాజకీయాల్లో ఒక శకం ముగిసిందని కూడా విశ్లేషకులు  తమ అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

