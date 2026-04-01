English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Ration Cards: రేషన్ కార్డ్ హోల్డర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. 1.40 లక్షల రేషన్ కార్డులు రద్దు.. మరి లిస్ట్‌లో మీ పేరు ఉందా?

Union Delete Ration Cards: తెలంగాణలోని రేషన్ కార్డుదారులకు బిగ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. రాష్ట్రంలో 1.40 లక్షల రేషన్ కార్డులను తొలగించారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా పార్లమెంట్ వేదికగా ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో అక్రమంగా ఉన్న రేషన్ కార్డులను తొలగించినట్లు కేంద్ర మంత్రి నిముబెన్ జయంతిభాయ్ బాంభానియా ప్రకటించారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 1, 2026, 02:15 PM IST

Trending Photos

Union Delete Ration Cards: తెలంగాణలో రేషన్ కార్డుదారులకు బిగ్ అప్డేట్ వచ్చేసింది. రాష్ట్రంలో 1.40 లక్షల రేషన్ కార్డులను తొలగించారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా పార్లమెంటు వేదికగా ప్రకటించారు. దేశవ్యాప్తంగా పలు రాష్ట్రాల్లో అక్రమంగా ఉన్న రేషన్ కార్డులను తొలగించినట్లు కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహారం, ప్రజా పంపిణీ మంత్రిత్వ శాఖ సహాయ మంత్రి నిముబెన్ జయంతిభాయ్ బాంభానియా ప్రకటించారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

రేషన్ సరుకుల పంపిణీని పారదర్శకంగా చేయడమే కాక సులభతరం చేయడం కోసం.. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 5.51 లక్షల రేషన్ దుకాణాల్లో లబ్ధిదారుల ఆధార్ బయోమెట్రిక్ ధ్రువీకరణ తర్వాతే ఆహార ధాన్యాలు పంపిణీ చేసేందుకు గాను ఈ-పాస్ (ePOS) పరికరాలను అమర్చామని తెలిపారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా రేషన్ సరుకుల పంపిణీలో అక్రమాలకు తావు లేకుండా పోయిందన్నారు. 

అలాగే దేశవ్యాప్తంగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా అక్రమంగా ఉన్న 41.41 లక్షల కార్డులను తొలగించినట్లు జయంతిభాయ్ స్పష్టం చేశారు. అక్రమ రేషన్ కార్డుల అంశానికి వస్తే.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అతి తక్కువగా 102 కార్డులు ఉండగా, అత్యధికంగా రాజస్థాన్‌లో 6 లక్షలకు పైగా అక్రమ రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయని, వీటన్నింటినీ తొలగించినట్లు వెల్లడించారు.

ఇక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంతో పోలిస్తే.. రేవంత్ సర్కార్ పాలనలో రేషన్ కార్డుల సంఖ్య పెరిగిందన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక రాష్ట్రంలో 15 లక్షలకు పైగా కొత్త రేషన్ కార్డులు మంజూరయ్యాయని వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో 17 వేల 348 రేషన్ దుకాణాలు ఉన్నాయని.. వీటి ద్వారా ప్రతి నెలా 1.05 కోట్ల కార్డులకు రేషన్ పంపిణీ జరుగుతోందన్నారు.

మొత్తం రేషన్ కార్డుల వివరాలు ఇవే..
ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డులు: 99,36,073
అంత్యోదయ అన్న యోజన కార్డులు: 5,66,660
అన్నపూర్ణ కార్డులు: 5,146
తెలంగాణలో 1.40 లక్షల అక్రమ రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయని, వీటన్నింటినీ రద్దు చేసినట్లు జయంతిభాయ్ ప్రకటించారు.  

జిల్లాల వారీగా రేషన్ షాప్స్, కార్డుల వివరాలు ఇవే..
1. హైదరాబాద్: రేషన్ దుకాణాలు - 936, కార్డుల సంఖ్య - 8.39 లక్షలు 
2. రంగారెడ్డి: రేషన్ దుకాణాలు - 588, కార్డుల సంఖ్య - 6.53 లక్షలు 
3. మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి: రేషన్ దుకాణాలు - 655, కార్డుల సంఖ్య - 6.41 లక్షలు 
4. ములుగు జిల్లా: రేషన్ కార్డుల సంఖ్య - 1.02 లక్షలు 
5. నారాయణపేట జిల్లా: రేషన్ కార్డుల సంఖ్య - 1.69 లక్షలు

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Trending News