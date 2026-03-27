English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Lockdown in India: భారత్‌లో లాక్ డౌన్ వదంతులు.. కేంద్ర మంత్రి కీలక ప్రకటన.. ఏమన్నారంటే..?..

Hardeep singh puri clarifies on lock down rumours:  పెట్రోల్, ఎల్పీజీలపై ప్రజలు అనవసరంగా పానిక్ అవ్వొద్దని కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పురి కీలక ప్రకటన చేశారు. అంతే కాకుండా లాక్ డౌన్ రూమర్స్ పై కూడా కీలక ప్రటకన చేశారు. దీంతో ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 27, 2026, 01:32 PM IST
  • లాక్ డౌన్ పై కేంద్రం కీలక ప్రకటన..
  • అవన్ని అవాస్తవాలని క్లారిటీ..

Trending Photos

Union minister Hardeep singh puri clarifies on lockdown rumours in India: పశ్చిమాసియాలో యుద్దంతో ప్రపంచ దేశాలన్ని అల్లాడిపోతున్నాయి. యూఎస్, ఇజ్రాయేల్ లు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై దాడులకు దిగాయి. ఇరాన్ సైతం ప్రతీకార దాడులకు దిగింది. ఈ క్రమంలో భారత్ లో ఇప్పటికే ఎల్పీజీ కొరతతో జనాలు అనేక అవస్థలు పడుతున్నారు. ఒక వైపున కేంద్రం వ్యూహత్మక నిల్వలు ఉన్నాయని చెబుతున్న కూడా ఇటీవల ప్రధాని మోదీ పార్లమెంట్ లో చేసిన ప్రకటనతో జనాలు ఒక్కసారిగా పానిక్ అయిపోయారు. కరోనా కాలంలో ఎదుర్కొన్నట్లు సిట్యువేషన్ ను ప్రజలంతా  ఒక్కతాటిపైకి వచ్చి ఎదుర్కొవాలని కోరారు. దీంతో జనాలంతా టెన్షన్ కు గురయ్యారు. మరోసారి కరోనాలా లాక్ డౌన్ ఏమైన ప్రకటిస్తారా అని తెగ టెన్షన్ పడిపోయారు. ఈ క్రమంలో ఇక పెట్రోల్ , డీజీల్ కొరత ఏర్పడుతుందని వదంతులు వ్యాపించాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

జనాలంతా పెట్రోల్ బంక్ ల మీద పడటంతో పలు చోట్ల నో స్టాక్ బోర్డులు కన్పిస్తున్నాయి. దీంతో ఏకంగా డీలర్ లు పెట్రోల్, డీజీల్ కొరతలేదని చెప్తున్న జనాలుమాత్రం విన్పించుకునే సిట్యువేషన్ లో లేరు. ఎవరికి వారు లాక్ డౌన్ విధిస్తారని ఫిక్స్ అయిపోయారు. మరోవైపు ఈ రోజు ప్రధాని మోదీ దేశంలోని ఎన్నికలు జరుగుతున్న రాష్ట్రాలు మినహా, మిగత రాష్ట్రాల సీఎంలతో సాయంత్రం సమావేశం కానున్నారు.  ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర మంత్రి  లాక్ డౌన్ వదంతులపై రంగంలోకి దిగారు.  కేంద్ర పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరీ లాక్ డౌన్ వందతులు నమ్మెద్దని స్పప్టం చేశారు. ఈ వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవమని, ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని తెల్చి చెప్పారు. అసలు ప్రభుత్వ పరిశీలనలో అలాంటి ప్రతిపాదన ఏదీ లేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు.  ప్రజలంతా ప్రశాంతంగా, బాధ్యతాయుతంగా, ఐక్యంగా ఉండటం ముఖ్యమని కేంద్ర మంత్రి మరోసారి మోదీ చెప్పిన మాటల్ని గుర్తుచేశారు.

వదంతులు వ్యాప్తి చేసి ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేయడం బాధ్యతారహితమైన చర్య మాత్రమే కాకుండా హానికరమని హర్దీప్ సింగ్ పురి తన ‘ఎక్స్‌’ ఖాతాలో పేర్కొన్నారు. అంతర్జాతీయంగా ఇంధనం, సరఫరా వ్యవస్థలు, ఆహర ధాన్యాలు, నిత్యావసరాల పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నామని  తెల్చి చెప్పారు. ఎప్పటికప్పుడు దీనిపై అధికారులు తగిన విధంగా ఇతర దేశాలతో చర్చలు జరుపుతున్నారని అన్నారు.  2020 లో లాక్ డౌన్ విధించిన రోజునే ప్రధాని మోదీ పార్లమెంట్ లో లాక్ డౌన్ లాంటి సిట్యువేషన్ అనగానే ఈ వదంతులతో జనాలంతా పానిక్ అయిపోయినట్లు చెప్పారు.

Read more: Excise Duty Cut: కేంద్రప్రభుత్వం గుడ్‌న్యూస్‌.. పెట్రోల్‌పై ఎక్సైజ్‌ డ్యూటీ లీటర్‌కు రూ.3 తగ్గింపు, డీజిల్‌పై పూర్తిగా..!

ఇంధనంపై భారీగా ఎక్సైజ్ డ్యూటీని తగ్గించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం  ఇప్పటికే కేంద్రం.. పెట్రోల్‌పై లీటరుకు రూ.13 నుండి రూ.3కి, డీజిల్‌పై రూ.10గా ఉన్న సుంకాన్ని పూర్తిగా రద్దు చేస్తూ నిర్ణయం తీసుకుందన్నారు. ప్రజలకు మేలు చేసే దిశగా కేంద్రం చర్యలు తీసుకుంటుదన్నారు. ఆయిల్ కంపెనీలపై ఒత్తిడి తగ్గిస్తూ రిటైల్ ధరలు పెంచే అవసరాన్ని తగ్గించేందుకు మోదీ సర్కారు ఈ నిర్ణయం తీసుకుందని కేంద్ర మంత్రి క్లారిటీ ఇచ్చారు. లాక్ డౌన్ ఉండదని కేంద్ర మంత్రి ప్రకటనతో జనాలు కాస్తంత ఊపిరిపీల్చుకుంటున్నారు.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lock down in IndiaHardeep Singh PuriLock down rumoursno lock down in indiaUnion minister on lock down

Trending News