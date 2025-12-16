English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kishan reddy: ప్రధాని చెప్పిన మాటల్ని లీక్ చేస్తారా..?.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Union minister kishan reddy fires on pm modi leaks: ప్రధాని మోదీతో కలసి తెలంగాణకు చెందిన ఎంపీలు ఇటీవల బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీటింగ్ లో పాల్గొన్నారు. దీనిలో కొన్ని అంశాలు లీక్ అయ్యాయి. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 16, 2025, 01:59 PM IST
kishan reddy fires on pm modi meeting leaks: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం పంచాయతీ ఎన్నికల రచ్చ నడుస్తొంది. అన్నిపార్టీలుకూడా పంచాయతీ ఎన్నికలను కూడా ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా  అన్ని పార్టీలు కూడా తాము బలపర్చిన అభ్యర్థుల గెలుపు కోసం శాయశక్తుల ప్రయత్నాలు  చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఇటీవల బీజేపీ పార్టీలో కొంత మంది ఎంపీల తీరు రచ్చగా మారింది. ఒకరిపై మరోకరు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా పార్టీ బలోపేతంకు కాకుండా ఎవరికి వారు యమునా తీరే అన్నట్లు ఉంటున్నారు. బీజేపీ తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ ను కూడా లెక్కచేయట్లేదు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ బీజేపీలో సొంత పార్టీకి చెందిన నేతల మధ్య రచ్చ పార్టీకి తలనొప్పిగా మారింది. ఇదిలా ఉండగా ఇటీవల ప్రధాని మోదీ తెలంగాణకు చెందిన ఎంపీలతో బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీటింగ్ ను నిర్వహించారు.

ఈ సమావేశంలో ప్రధాని మోదీ ముఖ్యంగా..  తెలంగాణలో రాష్ట్ర పార్టీ పనితీరుపై ప్రధాని తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారని, ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించడంలో విఫలమయ్యారని అసహనం వ్యక్తం చేశారని,నేతల్ని తిట్టినట్లు కూడా కొన్ని మీడియాలో కథనాలు వెలువడ్డాయి.  అంతేకాకుండా.. సోషల్ మీడియాలో ఒవైసీ పార్టీ కన్నా వెనుకబడ్డారని ప్రధాని అన్నట్లు వార్తలు రావడం పార్టీలో తీవ్ర కలకలంగా మారింది. దీనిపై తాజాగా.. కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అవన్ని నిరాధార కథనాలు అంటూ కొట్టిపారేశారు.

ప్రధాని మోదీ నేతల్ని ఏమనలేదని, తెలంగాణలో పార్టీ బలోపేతానికి సలహాలు, సూచనలు ఇచ్చారని మాత్రమే మాట్లాడారని అన్నారు. అయితే.. అంతర్గత విషయాలను  మాత్రం బైటకు మాట్లాడటం మాత్రం తప్పు అని సీరియస్ అయ్యారు. దీనిపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి లీకు వీరులపై మండిపడ్డారు.  ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడిన అంశాలు బైటకు లీక్ కావడంపై తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేశారు. అదే క్రమంలో ప్రధాని మోదీ చెప్పింది ఒకటి అయితే.. బైటకు వెళ్లింది మరోకటి అని చెప్పుకొచ్చారు.

మొత్తంగా ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఒక్కసారిగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి. దీనితో బీజేపీలో అంతర్గత కుమ్ములాటలు ముదిరి పాకనపడ్డాయని కొంత మంది ఏకీపారేస్తున్నారు. ఈ ఘటన మాత్రం కమలం నేతలకు తలనొప్పిగా మారింది.  తెలంగాణలో బీజేపీని మరింతగా బలోపేతం చేయాలని మోదీ కోరారని అన్నారు.  

అదే విధంగా.. దక్షిణాది నుంచి ఇప్పటివరకు ఇద్దరు ఉపరాష్ట్రపతులు అయ్యారని కిషన్‌రెడ్డి మరోసారి గుర్తు చేశారు.  మరోవైపు ఓటుచోరీ అంటూ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని మోదీపై వ్యాఖ్యలు చేయడంను కిషన్ రెడ్డి ఖండించారు.  ఇవి ప్రధాని మోదీ స్థాయిని దిగజార్చే పన్నాగాలు అని సీరియస్ అయ్యారు.

 

