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ఢిల్లీలో నిరసనలు.. నైతిక బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేస్తారా..? గతంలో నాయకులు ఏం చేశారు..?

Union Ministers Resignations: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ నిరసనలతో హోరెత్తుతోంది. నీట్ పేపర్ లీక్ వివాదంలో కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ జంతర్ మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో ఆందోళనలు చేస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత రాజకీయ చరిత్రలో ఇలాంటి వివాదాలు, ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు పదవులను త్యాగం చేసిన నాయకులు ఉన్నారా..? నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ.. కేంద్ర మంత్రులు రాజీనామా చేసిన ఐదు సంఘటనలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

Written ByAshok Krindinti
Published: Jul 22, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 05:20 PM IST
ఢిల్లీలో నిరసనలు.. నైతిక బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేస్తారా..? గతంలో నాయకులు ఏం చేశారు..?
Image Credit: Union Ministers Resignations (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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ఢిల్లీలో నిరసనలు.. నైతిక బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేస్తారా..? గతంలో నాయకులు ఏం చేశారు..?
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