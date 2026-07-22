/ఢిల్లీలో నిరసనలు.. నైతిక బాధ్యత వహించి రాజీనామా చేస్తారా..? గతంలో నాయకులు ఏం చేశారు..?

Union Ministers Resignations: నీట్ పేపర్ లీక్కు సంబంధించి కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. ఢిల్లీలోని జంతర్మంతర్ వద్ద కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చేపట్టిన నిరసనలు తీవ్రస్థాయిలో కొనసాగుతున్న విషయం తెలిసిందే. పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు చేస్తున్నా.. కేంద్ర ప్రభుత్వం మాత్రం దిగి రావడం లేదు. మన దేశ రాజకీయ చరిత్రలో నైతిక విలువలకే పెద్దపీట వేస్తూ.. పదవులను త్యాగం చేసిన కొందరు నాయకులు ఉన్నారు. రైలు ప్రమాదాలు, ఆర్థిక లేదా రాజకీయ వివాదాల తలెత్తినప్పుడు నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ మంత్రి పదవిని వదులుకున్న ఐదుగురు గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..
లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి
1956లో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి రైల్వే, రవాణా శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. ఆ ఏడాది సెప్టెంబర్లో తెలంగాణలోని మహబూబ్నగర్లో జరిగిన రైలు ప్రమాదంలో 112 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనకు నైతక బాధ్యత వహిస్తూ.. లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. కానీ ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ రాజీనామాను అంగీకరించలేదు. ఆ తరువాత 1956 నవంబర్లో భారీ వర్షాల కారణంగా తమిళనాడులోని అరియలూరులో వంతెన కూలిపోవడంతో తూత్తుకుడి ఎక్స్ప్రెస్ పట్టాలు తప్పింది. ఆ రైలు నదిలో పడిపోవడంతో దాదాపు 150 మందికి పైగా మరణించారు. ఈ రెండో ఘటన తరువాత శాస్త్రి మళ్లీ రాజీనామా చేసి.. ఆమోదించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. నైతిక విలువలకు ఆయన ఇచ్చిన ప్రాధాన్యతను నాటి ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ కూడా ఎంతో ప్రశంసించారు. శాస్త్రి రాజీనామా 1956 డిసెంబర్ 7న అమల్లోకి వచ్చింది.
టి.టి.కృష్ణమాచారి
టి.టి.కృష్ణమాచారి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 1957-58లో హరిదాస్ ముంద్రా స్కామ్ వెలుగులోకి వచ్చింది. ముంద్రా కంపెనీలలో లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (LIC) నిధులు దుర్వినియోగానికి సంబంధించి ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. జస్టిస్ ఎం.సి.చాగ్లా నేతృత్వంలో ప్రధాని నెహ్రూ ఏకసభ్య కమిషన్ నియమించారు. ఈ అవినీతిలో కృష్ణమాచారికి ప్రత్యక్ష ప్రమేయం లేకపోయినా.. కమిషన్ నివేదిక మంత్రిత్వ శాఖను జవాబుదారీగా పేర్కొంది. ఆ నివేదిక అనంతరం 1958 ఫిబ్రవరిలో కృష్ణమాచారి తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ నిర్ణయాన్ని నెహ్రూ ఆమోదించారు.
మాధవరావు సింధియా
1993లో మాధవరావు సింధియా పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. ఆ ఏడాది జనవరిలో ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి లీజుకు తీసుకున్న TU-154 విమానం ఢిల్లీలోని ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో కూలిపోయింది. సమ్మె సమయంలో ఆ విమానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదం జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే సింధియా నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేశారు. తన మనస్సాక్షితో తాను పదవిలో కొనసాగలేనని అన్నారు. ఎవరి నుంచి ఒత్తిడి లేకపోకపోయినా ఆయన స్వచ్ఛందంగా మంత్రి పదవి నుంచి తప్పుకున్నారు.
నితీష్ కుమార్
1999 ఆగస్టు 2న పశ్చిమ బెంగాల్లోని గసల్ వద్ద సిగ్నలింగ్లో లోపం కారణంగా అవధ్-అస్సాం ఎక్స్ప్రెస్, బ్రహ్మపుత్ర మెయిల్ రైళ్లు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో దాదాపు 300 మంది మరణించారు. అప్పటి కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి నితీష్ కుమార్ ప్రమాద స్థలాన్ని సందర్శించి.. తీవ్రంగా చలించిపోయారు. ఈ ఘటనను నైతిక బాధ్యతగా స్వీకరించి.. రైల్వేల పూర్తి వైఫల్యం అని పేర్కొంటూ ప్రధానమంత్రి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయికి తన రాజీనామాను సమర్పించారు. వాజ్పేయి రాజీనామాను మొదట నిరాకరించినా.. నితీష్ తన నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉన్నారు.
ఒకేసారి ముగ్గురు మంత్రుల రాజీనామా
1996లో పలువురు రాజకీయ నాయకులపై లంచగొండితనం ఆరోపణలు చేస్తూ జైన్ డైరీల కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. పీవీ నరసింహారావు ప్రభుత్వంలోని మాధవరావు సింధియా (మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి), బలరామ్ జాఖర్ (వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి), విద్యా చరణ్ శుక్లా (పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి)ల పేర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. దీంతో ఈ ముగ్గురూ నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేశారు. సింధియా ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి తన సొంత పార్టీని స్థాపించారు.