People feeds gulab jamun to donkeys in Bhopal: దేశంలో కొన్ని రోజులుగా భారీ వర్షాలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఒకవైపుఇప్పటికే నైరుతి రుతుపవనాలు దేశంలో ఆలస్యంగా ఎంట్రీ ఇచ్చాయి. ఆ తర్వాత ఎల్ నినో ప్రభావంతో వరుణుడు తన ముఖం చాటేశాడు. దీంతో ఎక్కడ చూసిన వర్షాలు లేక జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. అయితే వర్షాలు పడాలని దేశంలో పలుచోట్ల చాలా పురాతన, భిన్నమైన ఆచారాలను పాటిస్తున్నారు. కప్పలకు పెళ్లిళ్లు చేస్తున్నారు.
मध्यप्रदेश के भोपाल में इंद्रदेव को खुश करने के लिए गधों को गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं, ताकि बारिश जल्दी हो. pic.twitter.com/2F8Mk1hSgb
— News Capsule (@newscapsule_) July 19, 2026
అంతే కాకుండా వరుణ యాగంలు చేస్తున్నారు. గాడిదలకు కూడా పెళ్లిళ్లు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మధ్య ప్రదేశ్ లోని భోపాల్ నగరంలో రుతుపవనాల ఆలస్యంతో స్థానికులు వింత ఆచారంను పాటిస్తున్నారు. గాడిదలకు గులాబ్ జామున్ లను తిన్పించే సంప్రదాయంను పాటించారు. దీనికి చెందిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.
మధ్యప్రదేశ్ రాజధాని భోపాల్లో రుతుపవనాల రాక ఆలస్యం కావడంతో స్థానికులు వర్షాల కోసం ఒక వింత ఆచారాన్ని పాటించారు. కొన్ని రోజులుగా వర్షాలు లేక జనాలు తీవ్ర ఉక్కపొతలు, పొడి వాతావరణంతో సతమతమౌతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్థానికులు అనాదీగా తమ పూర్వీకులు ఆచరించే గాడిదలకు గులాబ్ జామ్ ను తిన్పించే సంప్రదాయంను పాటించారు. గాడిదల్ని అందంగా అలంకరించి ఆ తర్వాత వాటిని గులాబ్ జామ్, స్వీట్లు తిన్పించారు.
వర్షాలు ఆలస్యమైనప్పుడు మా పెద్దలు ఈ సంప్రదాయాన్ని పాటించడం మేము చిన్నప్పటి నుండి చూస్తుమని... అందుకే గాడిదలకు స్వీట్లు తినిపించి మంచి వర్షాలు పడాలని ప్రార్థించామని ఈ వేడుకలో పాల్గొన్న వ్యక్తి తెలిపారు. మరోవైపు.. ఈ వింత పూజతో వాన దేవుడు కరుణిస్తాడో లేదో కానీ, ప్రస్తుతానికి మాత్రం భోపాల్లోని గాడిదలు గులాబ్ జామూన్ల ట్రీన్ ను తెగ ఎంజాయ్ చేశాయి. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
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