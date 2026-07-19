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Madhya Pradesh: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. గాడిదలకు గులాబ్ జామున్‌ల ట్రీట్.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే.. వీడియో..

Donkey fed with gulab jamun in bhopal: వర్షాలు పడాలని భోపాల్ కు చెందిన స్థానికులు వింత ఆచారాన్ని పాటించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది. అసలు ఇదెక్కడి ఆచారం అంటూ అందరు షాక్ అవుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 19, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:16 PM IST
Madhya Pradesh: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. గాడిదలకు గులాబ్ జామున్‌ల ట్రీట్.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే.. వీడియో..
Image Credit: gulabjamuntodonkeysinbhopal

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Madhya Pradesh: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. గాడిదలకు గులాబ్ జామున్‌ల ట్రీట్.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే.. వీడియో..
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