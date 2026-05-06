Unseasonal Rains: అకాల వర్షాలతో అల్లకల్లోలం.. మంచిర్యాల, విజయనగరంలో వర్ష బీభత్సం, తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 8 మంది మృతి!

Tragic Incident Due To Unseasonal Rains 8 Killed: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్ష బీభత్సం సృష్టిస్తోంది అకాల వర్షాలు పంటల దెబ్బతీయటమే కాకుండా రైతుల ప్రాణాల మీదకు తీసుకువస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో వారి కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదం అలుముకుంటున్నాయి. మంచిర్యాలలో భారీ ఈదురుగాలుల కారణంగా గోడకూలి ఇద్దరు మృతి చెందగా.. రేకుల షెడ్డు మీద పడి తండ్రి కొడుకులు కూడా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరోవైపు ఏపీలోని విజయనగరం జిల్లాలో కూడా పిడుగుపాటు కారణంగా ముగ్గురు మహిళలు ఓ ఉపాధి కూలీ కూడా మృతి చెందారు. ఇప్పటికే కొన్ని రోజులుగా పడుతున్న అకాల వర్షాలతో రైతులకు పాడి పంట నష్టం కూడా జరుగుతుంది.
అకాల వర్షాల కారణంగా వీరంతా వరి ధాన్యం కాపాడుకునేందుకు వెళ్లారు. ఇక మంచిర్యాల జిల్లా లక్సెట్టిపేటలో ఈ తీవ్ర విషాదం రాత్రి జరిగింది. అకాల వర్షం నుంచి తమ పంటను కాపాడుకునేందుకు రైతులు వెళ్లారు. భారీ ఈదురు గాలులు రావడంతో కల్లాల సమీపంలో గోడలు కూలాయి. రెండు వేర్వేరు ఘటనల్లో రైతులు మృతి చెందారు, మిగతావారు గాయపడ్డారు.
అంతే కాదు ఈ అకాల వర్షాల వల్ల ఆరబోసిన వడ్లు కూడా తడిచాయి. భారీ చెట్లు నేలకొరిగాయి.. గంటకు 45 నుంచి 50 కీమీ వేగంతో ఈదురు గాలులు వేయడంతో రైతాంగానికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోంది. ఈ ప్రమాదంలో కొత్తూరుకు చెందిన వెంకటేష్ (23) తండ్రి కిష్టయ్యతో కలిసి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రంలో కవర్ కప్పడానికి వెళ్లి ఈదురు గాలుల కారణంగా పక్కనే ఉన్న రేకుల షెడ్డులోకి వెళ్లారు. ఆ సమయంలో కూలడంతో మృతి చెందారు. మరోవైపు ముత్యంపేట గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మయ్య (48) కుమారుని కాలేజీ వద్ద వదిలి ఇంటికి వెళ్తున్న సమయంలో భారీ వర్షానికి ఈ లక్ష్మయ్య కూడా అదే రేకుల షెడ్డు వద్దకు వెళ్లి ఆగాడు. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.
ఇక ధాన్యం కాపాడుకోవడానికి వెళ్లి ప్రహారీ గోడ కూలి చనిపోయారు. ఈదురు గాలులతో యువ రైతు కూడా మృతి చెందారు. ఈ మూడు కుటుంబాల్లో తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. ప్రకృతి ప్రకోపం తీవ్ర విషాధం నింపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని విజయనగరం జిల్లాలో పిడుగులు పడడంతో పొలంలో పనిచేస్తున్న ముగ్గుల మహిళలతో పాటు ఉపాధి కూలీ కూడ మృతి చెందాడు. కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల వల్ల అన్నదాతలకు కోలుకోని దెబ్బ తగులుతోంది.
మరో మూడు రోజులు వర్షాలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు మూడు రోజులపాటు ఉండనున్నాయని APSDMA ప్రఖార్ జైన్ తెలిపారు. ప్రధానంగా విజయనగరం, మన్యం, శ్రీకాకుళం, అల్లూరి, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, బీఎస్పీ, కోనసీమ, సత్యసాయి, చిత్తూరు, కడప, గోదావరి జిల్లాలో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. మరికొన్ని చోట్ల ఎండ ప్రభావం కూడా ఉంది.
హైదరాబాద్లో ఇలా..
హైదరాబాద్లో నిన్న రాత్రి నుంచి భారీ వర్షం కురిసింది. బోరబండ, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, బాచుపల్లి, కూకట్పల్లి, నిజాంపేట, టోలిచౌకి, హైటెక్ సిటీ, అత్తాపూర్, కార్వాన్, మణికొండ తదితర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. మండుతున్న ఎండలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్న నగరవాసులకు కాస్త వర్షం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అయితే శేరిలింగంపల్లి, మియాపూర్, కొండాపూర్, బాచుపల్లి, నల్లగండ్ల, అమీన్ పూర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసింది. గాలి వాన బీభత్సం సృష్టించింది. వేగంగా వీచిన గాలులకు ఒక భవనానికి ఉన్న ఎలివేషన్ షీట్ ఊడి కింద పడింది. ఆ సమయంలో అక్కడ ఎవరూ లేకపోవడంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది.
