ATS Operation Uttar Pradesh: యూపీలో భారీ ఉగ్ర కుట్రను ఉత్తరప్రదేశ్ ఏటీఎస్ భగ్నం చేసింది. రైల్వేట్రాక్లు, షోరూమ్లు లక్ష్యంగా యూపీలో భారీగా కుట్రకు ప్రణాళిక రచించిన ముఠాను ఏటీఎస్ సంస్థ వలపన్ని పట్టుకుంది. నలుగురు అనుమానితులను అరెస్ట్ చేసింది. మీరట్, నోయిడా నివాసులైన సాకిబ్ అలియాస్ డెవిల్, అరబాబ్, లోకేష్ పండిట్ అలియాస్ పాప్లా, వికాస్ గెహ్లావత్ అలియాస్ రౌనక్లను అరెస్టు చేశారు. వీళ్లంతా పాకిస్థాన్ ఐఎస్ఐ కనుసన్నల్లో నడుస్తున్నట్లుగా ఏటీఎస్ గుర్తించింది.
మీరట్, లక్నోతో సహా పలు నగరాల్లోని రైల్వే ట్రాక్ల వెంబడి ఉన్న కార్ షోరూమ్స్, గ్యాస్ సిలిండర్లతో నిండిన ట్రక్కులు, సిగ్నల్ బాక్సులను లక్ష్యంగా చేసుకుని పేల్చేసేందుకు.. ఈ ముఠా సన్నాహాలు చేస్తున్నట్లు ఆధారాలు సేకరించింది. నిప్పుపెట్టి, భయాందోళనలు సృష్టించడమే వీరి ప్రధాన లక్ష్యమని తెలిపింది. సాకిబ్ అలియాస్ డెవిల్ ద్వారా ముఖ్యమైన స్థావరాలపై నిఘా పెట్టినట్లుగా ఏటీఎస్ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఫొటోలు, వీడియోలు పంపే నెట్వర్క్లో లోకేష్ పండిట్ అలియాస్ పాప్లా, వికాస్ గెహ్లావత్ అలియాస్ రౌనక్ వంటి వారు.. డబ్బు ఆశతో భారీ దాడికి ప్లాన్ చేసినట్లుగా కనిపెట్టింది.
అంతేకాకుండా మార్చి 4వ తేదీన బిజ్నోర్లో ఒక పికప్ వాహనానికి నిప్పంటించినట్లు కూడా దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. ఈ ఘటనకు సాకిబ్ అలియాస్ డెవిల్ ముఠానే పాల్పడినట్లుగా తెలిపింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను టెలిగ్రామ్ ద్వారా పాకిస్థాన్లో ఉన్న ఒక ఐఎస్ఐ హ్యాండ్లర్కు పంపారు. పాక్లో ఉన్న ఐఎస్ఐ హ్యాండ్లర్, పలు ముఖ్యమైన కంటోన్మెంట్ ప్రాంతాలు, సైనిక కదలికలు, కీలకమైన స్థావరాల గూగుల్ లొకేషన్ల స్క్రీన్ రికార్డింగ్లను పంపుతున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. దీని తర్వాత లక్ష్యంగా చేసుకున్న ప్రదేశాల రెక్కీకి సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలను అభ్యర్థించడం జరిగినట్లుగా కనిపెట్టింది.
దీనికి బదులుగా ఐఎస్ఐ హ్యాండ్లర్.. సాకిబ్ అలియాస్ డెవిల్ చెప్పిన బ్యాంక్ అకౌంట్స్కు క్యూఆర్ కోడ్ల ద్వారా డబ్బు పంపేవాడు. మొబైల్ ఫోన్ దర్యాప్తు సమయంలో యూపీ ఏటీఎస్ మీరట్, అలీగఢ్, ఘజియాబాద్లోని పలు కార్ షోరూమ్ల వీడియోలను కూడా కనుగొంది. లక్ష్యాలను ఛేదించడానికి ముందే ఈ వీడియోలను ఐఎస్ఐ హ్యాండ్లర్కు పంపేవారు. సాకిబ్ అలియాస్ డెవిల్ సోషల్ మీడియాలో ఆయుధాల రీళ్లను పోస్ట్ చేసినట్లు కూడా దర్యాప్తులో కనుగొన్నారు.
Also Read: Facebook Scam: సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని నిండా ముంచిన ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్.. రూ. 2.36 కోట్లు స్వాహా
Also Read: Rishabh Pant: లక్నో కెప్టెన్ రేంజే వేరు.. రిషబ్ పంత్ నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాకే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి