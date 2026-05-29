/Teachers News: బడి వదిలి గడ్డి కోయాలా? టీచర్లకు విద్యాశాఖ వింత రూల్.. దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర దుమారం!

Teachers Fodder Collection Controversy Latest News: బడికి వెళ్లి విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పి..వారి భవిష్యత్తును ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన ఉపాధ్యాయులను విద్యాశాఖ వింత బాధ్యతల్లోకి నెట్టేసింది.. వీధి పశువుల కోసం ఉపాధ్యాయులు గడ్డి సేకరించాలంటూ విద్యాశాఖ జారీ చేసిన వినూత్న ఉత్తర్వులు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారాయి.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని బరేలీ జిల్లాలో వెలుగు చూసిన ఈ ఘటనపై ఉపాధ్యాయ సంఘాలతో పాటు మేధావుల నుంచి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం అవుతుంది. అయితే ఈ వినూత్న ఉత్తర్వులకు గల కారణాలేంటి? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
బరేలీ జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 15 బ్లాకులు ఉండగా.. ఆయా ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులకు విద్యాశాఖ అధికారులు ఒక ప్రత్యేకమైన వింత టార్గెట్ ను పెట్టారు. ప్రతి బ్లాక్ నుంచి ఉపాధ్యాయులు కనీసం 100 క్వింటాళ్ల చొప్పున పశుగ్రాసాన్ని సేకరించి స్థానిక గోశాలలకు అందించాలని ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. ఈ సేకరణ ప్రక్రియ పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక నోడల్ అధికారులను కూడా నియమించడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది..
కేవలం టార్గెట్ విధించడమే కాకుండా పశుగ్రాసం సేకరించని ఉపాధ్యాయులపై కఠినమైన శాఖపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని.. జీతాల్లో కోత విధిస్తామని అధికారులు తొలత జారీ చేసిన ఉత్తర్వుల్లో హెచ్చరించారు. దీంతో ఉపాధ్యాయులు కూడా తీవ్ర ఆందోళనకు గురైనట్లు సమాచారం. ఉదయం పాఠశాలల్లో విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పాలా? లేక వీధుల వెంట తిరిగి పశువులకు గడ్డి సేకరించాలా? అంటూ ఉపాధ్యాయులు లబోదిబోమంటున్నారు..
ఉత్తర్వులపై సోషల్ మీడియా వేదికగా పెద్ద ఎత్తున విమర్శలు వస్తున్నాయి.. ఉపాధ్యాయులను ఇంతలా దిగజారుస్తారా అంటూ విపక్షాలతో పాటు ప్రజలు ప్రభుత్వంపై మండిపడుతున్నారు. వివాదం ముదరడంతో పాటు తీవ్రస్థాయిలో నిరసనలు వ్యక్తం అవడంతో విద్యాశాఖ అధికారులు ఎట్టకేలకు దిగివచ్చారు. గడ్డి సేకరణ అనేది ఉపాధ్యాయుల ఇష్టమని.. ఎవరిని బలవంతం చేయడం లేదని అధికారులు వివరణ ఇచ్చుకున్నారు. స్వచ్ఛందంగా గో సేవ చేయాలనుకునే వారి కోసమే ఈ ఆదేశాలని.. దీనిపై ఎలాంటి ఒత్తిడి లేదని చెబుతూ వివాదాన్ని సర్దుమనిగేలా చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. అయినప్పటికీ విద్యాసంస్థలను ఇలాంటి పనులకు వాడుకోవడం పై ఇంకా విమర్శలు వెల్లువెత్తుతూనే ఉన్నాయి..
