Student Attacks Teacher: నడిరోడ్డుపై దారుణం..టీచర్‌పై స్టూడెంట్ అఘాయిత్యం..ప్రేమించలేదని పెదవి కొరికి..!

UP Student Attacks Teacher: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో గురు-శిష్యుల పవిత్ర బంధానికే మాయని మచ్చ తెచ్చే అత్యంత దారుణమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తన ప్రేమను నిరాకరించిందనే కక్షతో, ఒక 12వ తరగతి విద్యార్థి మహిళా ఉపాధ్యాయురాలిపై అమానవీయంగా దాడి చేసి, ఆమె పెదవిని కొరికి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు.

Last Updated : Feb 7, 2026, 04:32 PM IST

మెయిన్‌పురి జిల్లాలోని సదర్ కొత్వాలి ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. కేవలం వేధింపులతో ఆగకుండా, ఆ విద్యార్థి ఉపాధ్యాయురాలిపై భౌతిక దాడికి దిగడం అందరినీ విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.

నిందితుడైన విద్యార్థి గత కొంతకాలంగా అదే పాఠశాలలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయురాలిని నిరంతరం వేధింపులకు గురిచేసేవాడు. విద్యార్థి ప్రవర్తనపై బాధితురాలు అతని తల్లిదండ్రులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేకపోయింది. వేధింపులు భరించలేక ఆమె ఆ పాఠశాల నుండి తప్పుకుని, వేరే చోట ఉద్యోగంలో చేరారు. అయినప్పటికీ, ఆ విద్యార్థి ఆమెను వెంబడించడం మానలేదు.

దారి కాచి ఘాతుకం
ఉపాధ్యాయురాలు ప్రైవేట్ ట్యూషన్ చెప్పడానికి వెళ్తున్న సమయంలో, ఆ విద్యార్థి ఆమె దారిని అడ్డుకున్నాడు. మొదట వాగ్వాదానికి దిగి, ఆపై ఆమె మెడ పట్టుకుని బలవంతంగా లాగాడు. ఆమె ప్రతిఘటించడంతో ఆగ్రహం చెందిన ఆ విద్యార్థి, ఆమె పెదవిని బలంగా కొరికి తీవ్రంగా గాయపరిచాడు. ఈ భయంకర దృశ్యాలన్నీ సమీపంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయ్యాయి.

ఆసుపత్రిలో చికిత్స.. నిందితుడు పరారీ
తీవ్ర రక్తస్రావం కావడంతో బాధితురాలిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో మెరుగైన చికిత్స కోసం ఆమెను ఆగ్రాకు తరలించారు. బాధితురాలి సోదరుడు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న ఆ ఉన్మాద విద్యార్థి కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.

మహిళల భద్రతపై ఆందోళన
విద్యాబుద్ధులు నేర్పే గురువులపైనే ఇలాంటి దాడులు జరగడం సమాజంలో నైతిక విలువల పతనాన్ని సూచిస్తోంది. ఈ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడాలని సామాజిక కార్యకర్తలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Also Read: Pakistan Vs Netherlands: పాకిస్థాన్‌ను వణికించిన నెదర్లాండ్..పరమచెత్తగా ఆడిన పాక్ చివరికి!

Also Read: Gold Price Today: కిలో వెండి రూ.2 లక్షల లోపు తగ్గుతుందా? బంగారం, వెండి ధరల భారీ పతనానికి కారణం!

 

