/Viral News: పగలు ప్రియుడితో.. రాత్రి భర్తతో.. భార్య షిఫ్ట్ కాపురం..

Viral Latest News: పోలీస్ స్టేషన్ను ప్రతిరోజు ఎన్నో రకాల ఫిర్యాదులు వస్తూ ఉండడం మనం అప్పుడప్పుడు వార్తల్లో చూస్తూ ఉంటాం.. ఆస్తి తగాదాలతో పాటు దొంగతనాలు, కుటుంబ కలహాలు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ఇలా ఎన్నో రకాల కేసులు పోలీసులు చూస్తూ ఉంటారు. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్లోని వెలుగు చూసిన ఓ విచిత్రమైన కేసును చూసి పోలీసులకే మైండ్ బ్లాక్ అయ్యింది.. అవును మీరు చదువుతుంది నిజమే.. ఒకే ఇంట్లో తన భర్తతో పాటు ప్రియుడితో కలిసి జీవించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ ఓ మహిళ ఏకంగా పోలీసులను ఆశ్రయించడం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. వినడానికి వింతగా ఉన్న ఇది అక్షరాల నిజమే.. ఈ ఆసక్తికర ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ లోని సీతాపూర్ జిల్లా పరిధిలో చోటుచేసుకుంది.. అయితే ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
సీతాపూర్ జిల్లా మహమ్మదాబాద్ కొత్వాలి పోలీస్ స్టేషన్కు ఓ మహిళ తన భర్తతో పాటు ప్రియుడితో కలిసి వచ్చింది.. ముగ్గురూ కలిసి పోలీసులకు ఓ లిఖితపూర్వకమైన ఫిర్యాదును అందించారు. తాము ముగ్గురం ఒకే ఇంట్లో కలిసి జీవించాలని నిర్ణయించుకున్నామని.. తమ ప్రత్యేకమైన కాపురానికి రక్షణ కల్పించాలని వారు కోరారు.. అయితే ఇక్కడ అసలు ట్విస్ట్ ఏమిటంటే.. ఆ మహిళ చెప్పిన షిఫ్ట్ కాపురం ప్లాన్ విన్న పోలీసులు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురైపోయారట..
తన భర్త పగటిపూట ఉద్యోగానికి వెళ్తాడని.. ఆ సమయంలో తన ప్రియుడు ఇంట్లో ఉంటాడని మహిళ వివరించింది.. ఆ తర్వాత రాత్రి పూట ప్రియుడు డ్యూటీకి వెళ్తాడని.. అప్పుడు భర్త ఇంటికి వస్తాడని.. ఇలా ఎవరి షిఫ్ట్ ప్రకారం వారు తనతో సమయం గడుపుతారని చెప్పుకొచ్చింది.. ఇద్దరి పని వేళలకు అనుగుణంగా తన జీవితాన్ని ప్లాన్ చేసుకున్నానని.. తాము ముగ్గురం ఈ ఒప్పందానికి పూర్తిగా అంగీకరించామని ఆమె పోలీసులకు చెప్పడంతో వారు ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయారు..
ఒక ఒప్పందానికి భార్య, భర్త, ప్రియుడు ముగ్గురు అంగీకరించినప్పటికీ.. భర్త కుటుంబ సభ్యులు మాత్రం తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారట.. ముఖ్యంగా భర్త తండ్రి, ఇద్దరు ఆడపడుచులు ఈ ఆలోచనను తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారట.. తమ వ్యక్తిగత జీవితంలో వారు జోక్యం చేసుకోకుండా ఆదేశించాలని.. వారి నుంచి తమకు రక్షణ కల్పించాలని ఆ ఆ ముగ్గురు కలిసి పోలీసులను వేడుకున్నారు..
సాధారణంగా ఇలాంటి వ్యవహారాలలో గొడవలు, దాడులు జరగడం మనం చూస్తూ ఉంటాం.. కానీ భర్త ప్రియుడు కలిసిపోయి.. ఒకే ఇంట్లో భార్యతో షిఫ్టుల వారిగా కాపురం చేయడానికి అంగీకరించడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది.. తమ పోలీసులు తమ సర్వీసులో ఇలాంటి వింత కేసులు ఎప్పుడూ చూడలేదని తలలు పట్టుకుంటున్నారు.. చట్ట పరిధిలో ఈ ఒప్పందానికి ఎలాంటి అనుమతి ఇవ్వాలో అర్థం కాక అధికారులు గందరగోళంలో పడ్డారు..
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