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Viral News: పగలు ప్రియుడితో.. రాత్రి భర్తతో.. భార్య షిఫ్ట్ కాపురం..

Viral Latest News: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో ఓ వింత ఘటన చోటుచేసుకుంది.. ఒకే ఇంట్లో భర్తతో పాటు ప్రియుడితో కలిసి ఉంటానని ఒక భార్య పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి లిఖితపూర్వక కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. ఇందులో భాగంగా భర్త ప్రియుడు కూడా దీనికి అనుమతించాలని కోరడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 26, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:08 PM IST
Viral News: పగలు ప్రియుడితో.. రాత్రి భర్తతో.. భార్య షిఫ్ట్ కాపురం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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