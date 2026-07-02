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రాబోయే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కీలకమైన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు.. 30 రోజులు జైల్లో ఉంటే పదవి ఊస్టింగే..

PM Removed Bill: రాబోయే పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో కేంద్రం కీలకమైన బిల్లులను ప్రవేశపెట్టాలనే యోచనలో ఉంది. ఈనెల 20 నుంచి మొదలు కానున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కీలకమైన 130వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లులను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే అవకాశాలున్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:43 AM IST
రాబోయే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కీలకమైన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు.. 30 రోజులు జైల్లో ఉంటే పదవి ఊస్టింగే..
Image Credit: Parliament Sessions (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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రాబోయే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కీలకమైన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు.. 30 రోజులు జైల్లో ఉంటే పదవి ఊస్టింగే..
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