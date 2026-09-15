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UPI యూజర్లకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. లావాదేవీలపై నో ఫీజు..

UPI: దేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపులను మరింత ప్రోత్సహించే దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. యూపీఐ ద్వారా జరిగే 2వేల వరకు ఉన్న రూ పే డెబిట్ కార్డు, యూపీఐ లావాదేవీలపై బ్యాంకులు, డిజిటల్ పేమెంట్ సర్వీసు సంస్థలు ఎలాంటి ఛార్జీలు వసూలు చేయకూడదని కేంద్రం స్పష్టం చేసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 15, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:40 PM IST
UPI యూజర్లకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. లావాదేవీలపై నో ఫీజు..
Image Credit: UPI Users (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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UPI యూజర్లకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్.. లావాదేవీలపై నో ఫీజు..
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