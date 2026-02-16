English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • UPI: యూపీఐ లావాదేవీలు రూ. 1000 దాటితే ఛార్జీలు కట్ అవుతాయా? ఎన్‌పీసీఐ క్లారిటీ ఇదే!

UPI: యూపీఐ లావాదేవీలు రూ. 1000 దాటితే ఛార్జీలు కట్ అవుతాయా? ఎన్‌పీసీఐ క్లారిటీ ఇదే!

Charges On UPI Transactions: యూపీఐ లావాదేవీలు రూ. 1000 దాటితే సర్వీస్‌ ఛార్జీల బాదుడు ఉంటుందని వార్త సోషల్ మీడియాలో బాగా వైరల్ అవుతుంది. అయితే ప్రధానంగా దేశంలో యూపీఐ వినియోగం విపరీతంగా పెరగడంతో.. లక్షల సంఖ్యలో లావాదేవీలు జరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. దీంతో పరిమితి రూ.1000 దాటితే ఇక సర్వీస్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారంటూ వార్త హల్‌చల్ చేస్తుంది. దీనిపై ఎన్‌పీసీఐ ఏమని స్పందించిందో తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 16, 2026, 08:51 AM IST

Trending Photos

EPFO Update: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..ఇకపై పీఎఫ్ డబ్బులు చేతిలోకి వెంటనే!
5
PF withdrawal new rules
EPFO Update: ప్రైవేటు ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్..ఇకపై పీఎఫ్ డబ్బులు చేతిలోకి వెంటనే!
Nikita Thukral Affairs: పెళ్లైన హీరోతో అఫైర్..కట్‌చేస్తే హీరోయిన్ కెరీర్ నాశనం! బ్యాన్ చేసిన ఇండస్ట్రీ!
7
Nikitha Thukral
Nikita Thukral Affairs: పెళ్లైన హీరోతో అఫైర్..కట్‌చేస్తే హీరోయిన్ కెరీర్ నాశనం! బ్యాన్ చేసిన ఇండస్ట్రీ!
Gold Price Today: మహిళలకు బంగారం లాంటి వార్త.. మళ్లీ తగ్గిన పసిడి ధర.. ఫిబ్రవరి 14, శనివారం ధరలు ఇవే..!
5
Gold Price Today
Gold Price Today: మహిళలకు బంగారం లాంటి వార్త.. మళ్లీ తగ్గిన పసిడి ధర.. ఫిబ్రవరి 14, శనివారం ధరలు ఇవే..!
Pawan Kalyan: శివరాత్రి వేళ మంగళగిరిలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌.. రూ.2 కోట్ల విరాళం ప్రకటన..!
5
pawan kalyan
Pawan Kalyan: శివరాత్రి వేళ మంగళగిరిలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌.. రూ.2 కోట్ల విరాళం ప్రకటన..!
UPI: యూపీఐ లావాదేవీలు రూ. 1000 దాటితే ఛార్జీలు కట్ అవుతాయా? ఎన్‌పీసీఐ క్లారిటీ ఇదే!

Charges On UPI Transactions: మనదేశంలో ప్రస్తుతం యూపీఐ ద్వారా చెల్లింపుల సేవలు ఎక్కువగా అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎక్కువ శాతం మంది లిక్విడ్ క్యాష్‌ బదులుగా ఈ సేవలనే ఎంచుకుంటున్నారు. ఎక్కడికి వెళ్లినా యూపీఐ సర్వీసులు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. చిన్న కిరాణా కొట్టు నుంచి పెద్ద మాల్స్‌ వరకు యూపీఐ సేవలు పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించడంతో సులభంగా ఈ డిజిటల్ చెల్లింపుల పెరిగిపోయాయి. అయితే మన దేశంలో యూపీఐ వినియోగం ఎక్కువగా పెరగడంతో రోజు కొన్ని లక్షల మంది లావాదేవీలు జరపడంతో ఇక వెయ్యి రూపాయలు దాటితే యూపీఐ ద్వారా సర్వీస్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తారంటూ ఓ వార్త సోషల్ మీడియాలో హల్‌చల్ చేస్తుంది. అయితే దీనిపై ఎన్‌పీసీఐ స్పందించింది. వ్యక్తుల మధ్య.. వ్యక్తులు, వ్యాపారం మధ్య జరిగే లావాదేవీలకు ఎలాంటి ఛార్జీలు వసూలు చేయడం లేదని సమాచారం. ఇలాంటి వార్తను నమ్మకూడదు అని చెబుతోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

 ప్రస్తుతం డిజిటల్ ఇండియా యుగంలో చాలా మంది యూపీఐ చెల్లింపులపైనే ఆధారపడ్డారు. ఎక్కువగా గతంలో లిక్విడ్ క్యాష్ ఉపయోగించడం వల్ల సమస్య కూడా ఏర్పడేది. చేతిలో ఫోన్ ఉంటే చాలు ఎక్కడైనా వెళ్లి షాపింగ్ సులభంగా చేయవచ్చు. రవాణా, షాపింగ్ ఇది కేవలం ఈ యూపీఐ లావాదేవీలతో జరిగిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ వార్త వైరల్ అవుతూ వస్తుంది. అయితే కేవలం సాధారణ కష్టమర్లకు బ్యాంకు ఖాతా నుంచి మరో బ్యాంకు ఖాతాకు డబ్బు పంపించినంత మాత్రానా ఈ ఛార్జీలు వసూలు చేయావని ఎన్‌పీసీఐ తెలిపింది. అయితే ఈ గందరగోళానికి ప్రధాన కారణం పేటీఎం అమెజాన్ లేదా ఫోన్ పే వాలెట్‌లో డబ్బును రీఛార్జ్ చేస్తే దుకాణా దారుడికి రెండు వేల కంటే ఎక్కువ చెల్లింపులు చేస్తే రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని కస్టమర్ భరించరని గుర్తుంచుకోవాలి . ఇది బ్యాంకు కంపెనీ మధ్య జరుగుతోంది.

 ఇంక చాలామందికి ప్రతిరోజు యూపీఐ ద్వారా గరిష్టంగా లక్ష వరకు లావాదేవీలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని ఆసుపత్రులకు, విద్యాసంస్థలకు మాత్రం ఐదు లక్షల వరకు చెల్లించవచ్చు. అయితే ప్రధానంగా మీరు యూపీఐ ద్వారా లావాదేవీలు చేసినప్పుడు పిన్ ఎవరితో షేర్ చేసుకోవద్దు. మోసానికి గురయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది.

Also Read:  ఆసుపత్రి ఖర్చులు పెరుగుతున్న వేళ… సరైన హెల్త్‌ ఇన్సూరెన్స్‌ ప్లాన్ ఇలా ఎంచుకోండి..!

Also Read: ఇండియన్ రైల్వే 1990 ఫుడ్‌ మెనూ చూశారా? ఇప్పుడు పోల్చితే ఎంత తేడా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

UPI chargesUPI transactions above 1000NPCI clarification on UPI chargesUPI service charges newsUPI latest update India

Trending News