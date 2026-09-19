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UPI చెల్లింపులపై MDR ఛార్జీలు.. కేంద్రం నిర్ణయంతో వినియోగ దారుల్లో కలవరం..

UPI Payments: నిన్నమొన్నటి వరకు ఛాయ్ తాగడానికి వెళ్లినా… కిరాణా షాపులో సరుకులు కొనాలన్నా… మార్కెట్లో కూరగాయలు కొనాలన్నా…  ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ల ద్వారా ఫోనేపే, గూగుల్ పే, పేటీయంతో అన్ని డిజిటల్ లావాదేవీలే. ఐదేళ్లలో యూనిఫైడ్ ఇంటర్ ఫేస్ పేమెంట్ సేవలు అమాంతంగా విస్తరించాయి. నగరాల్లోనే కాదు… ఇపుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ యూపీఐ సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. డిజిటల్ పేమెంట్లకు అలవాటుపడిన ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పిడుగులాంటి వార్తను వినిపించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 19, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:10 AM IST
UPI చెల్లింపులపై MDR ఛార్జీలు.. కేంద్రం నిర్ణయంతో వినియోగ దారుల్లో కలవరం..
Image Credit: UPI Payments (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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