/UPI చెల్లింపులపై MDR ఛార్జీలు.. కేంద్రం నిర్ణయంతో వినియోగ దారుల్లో కలవరం..

Central Government Implement MDR Charges:అవును డిజిటల్ పేమెంట్లకు అలవాటు పడ్డ ప్రజలపై అధనపు ఛార్జీలను వడ్డించ బోతున్నట్టు కేంద్ర సర్కారు చెప్పింది. అంతేకాదు.. డిజిటల్ చెల్లింపులపైన వ్యాపార సంస్థలు వినియోగదారులకు రాయితీతో బిల్లు వసూలు చేస్తాయి. ఈ విధానం అక్టోబరు 15వ తేదీనుంచి అమల్లోకి రాబోతోంది. ఇంతకీ ఈ విధానంతో ఎవరెవరికి ఎంత భారం పడుతుంది? ఎవరికి లాభం? ఎవరికి నష్టం అనే అంశానికి వస్తే..
కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న ఆర్ధిక లావాదేవీలు..
భారత దేశంలో ఆర్థిక లావాదేవీలు కొత్త పుంతలు తొక్కాయి. అందుబాటులోకి వచ్చిన టెక్నాలజీతో ఆర్థిక లావాదేవీలు సామాన్యుడికి సులభతరమయ్యాయి. దేశవ్యాప్తంగా డిజిటల్ చెల్లింపులు 400రెట్లు పెరిగాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయంతో దేశవ్యాప్తంగా వినియోగదారులను కలవరపెడుతోంది. రిజర్వుబ్యాంకు ఆఫ్ ఇండియా, నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో యూనిఫైడ్ ఇంటర్ పేస్ పేమెంట్లపై ఛార్జీలు వసూలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. డిజిటల్ చెల్లింపుల్లో కీలకమైన యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు విధిస్తూ కేంద్రం చేసిన ప్రకటన వినియోగదారులను గందరగోళానికి గురిచేస్తోంది. 2 వేల రూపాయలకు మించిన లావాదేవీలపై రుసుములు తప్పవన్నారు. అయితే అవి వ్యాపార సంస్థలకే వర్తిస్తాయని కేంద్రం చెబుతోంది. కానీ, ఎటు తిరిగి వినియోగదారులపై ఆ భారం పడుతుందనేది సామాన్యులు మదనపడుతున్నారు.
మర్చంట్ డిస్కౌంట్ సేల్..
దేశంలో ఎక్కడైనా సరే.. ప్రాంతాలతో సంబంధంలేకుండా… రెండువేలరూపాయలు మించిన లావాదేవీలపై మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్లను అధనంగా చెల్లించాలి. ఆరేళ్లుగా డిజిటల్ పేమెంట్ సర్వీసులను ఉచితంగా అలవాటు చేసి ప్రోత్సహించిన ప్రభుత్వం, ఇపుడు అధనపు ఛార్జీలను వడ్డించేందుకు సమాయాత్తమైంది. రెండువేల రూపాయలు పైబడిన లావాదేవీలకు కనీసం ఎండీఆర్ ఛార్జికింద 5 రూపాయలు చెల్లించాల్సి వస్తోంది.
వినియోగదారులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండబోతుంది..
దేశ వ్యాప్తంగా వినియోగదారులు పెట్రోలు, డీజిల్ కొనుగోలు, ప్రభుత్వ విద్యుత్, నీరు, పైప్డ్ గ్యాస్ బిల్లులు, స్కూల్, కాలేజీ ట్యూషన్ ఫీజు వంటి నిర్దిష్ట చెల్లింపుల్లో రెండువేలు దాటిన లావాదేవీలపై శాతంతో సంబంధం లేకుండా ఐదు రూపాయలు ఎండీఆర్ ఖచ్చితంగా చెల్లించాలి. ఒక వేళ రెస్టారంట్కు వెళ్తే.. ఎవరైనా రెండు వేలరూపాయలు పైబడిన బిల్లుచేస్తే… ఆ రెస్టారెంట్ యాజమాన్యం వినియోగదారుడికి మర్చంట్ డిస్కౌంట్ రేట్ కింద ఐదు రూపాయలు తిరిగి చెల్లిస్తుంది. రెస్టారెంట్లల్లో చేసే బిల్లులకు వినియోగదారుడిపై ఎలాంటి భారం పడబోదని ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగం భరోసా ఇస్తోంది.
రూ.2వేల లోపు చెల్లింపులపై ఛార్జీల్లేవు...
వినియోగదారులు ఎలక్ట్రానిక్ ఉత్పత్తులు కొనుగోలు చేస్తే జరిపే ఆర్థిక లావాదేవీలపై ఎలాంటి భారం పడబోదని చెబుతున్నారు. ఫోన్లు కొనుగోలు చేసినపుడు జరిపే లావాదేవీలకు వినియోగదారులు ఎలాంటి రుసుమును అధనంగా చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదని కేంద్ర ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగం తెలిపింది. ఫోన్ కొనుగోలు చేసినపుడు కేంద్ర ప్రకటించిన ఎండీఆర్ రేటును వినియోగదారులు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. వస్తువు విక్రేత మాత్రం బ్యాంకులకు, పేమెంట్ సిస్టమ్ ప్రొవైడర్లకు ఎండీఆర్ ఛార్జీలను చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీంతో వినియోగ దారుడిపై ఎలాంటి ప్రభావం పడదని అధికారులు అంటున్నారు.
సామాన్యులపై ఎలాంటి భారం ఉండదు..
వ్యక్తులమధ్య జరిగే డిజిటల్ చెల్లింపులకు వినియోగదారులపై ఎలాంటి భారం పడబోదు. వ్యాపార సంస్థలతో జరిపే లావాదేవీలకు వినియోగదారుడిపై ఎలాంటి భారం పడనీకుండా అధికార యంత్రాంగం సూచనలు చేసింది. వినియోగదారుడు ఎవరైనా… ఏదైనా వ్యాపార సంస్థకు రూ.లక్ష పేమెంట్ను యూపీఐ ద్వారా చెల్లిస్తే.. ఎండీఆర్ రేటు ప్రకారం ఆ లావాదేవీకి రూ.400 ఛార్జీ పడుతుంది. అయితే ఈ ఛార్జిని వినియోగదారుడు చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదు. వ్యాపార సంస్థ నుంచి బ్యాంకులు, పేమెంట్ సిస్టమ్ ప్రొవైడర్లు రూ.300 మాత్రమే వసూలు చేస్తాయి. రూ.75వేలు, ఆ పైన చేసే ఎంత పెద్ద లావాదేవీ అయినా, ఒక్కో చెల్లింపుపై గరిష్ఠంగా రూ.300కు ఎండీఆర్ను కేంద్రం పరిమితం చేసింది. వ్యాపార సంస్థలతో వినియోగదారుడు చేసే లావాదేవీలకు ఎలాంటి భారం పడబోదని సమాచారం.
యూపీఐ లావాదేవీలు..
యూపీఐ ద్వారా చేసే లావాదేవీలపై అదనపు ఛార్జీలను వినియోగదారులపై మోపవద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం బ్యాంకర్లకు సూచించింది. దీంతో వ్యాపార సంస్థలు మాత్రమే ఆ భారాన్ని మోయాల్సి ఉంటుందని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. యూపీఐ అప్లికేషన్ ప్రొవైడర్లు వినియోగదారులపై ప్లాట్ఫామ్ ఫీజులు లేదా అంతర్గత ఛార్జీలను విధించడంపై నిషేధం ఉందని ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ తమ ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది. అయితే, అమల్లో ఇది ఎంతవరకు సాధ్యమనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. దీంతో వ్యాపార సంస్థలు ఇక నుంచి నగదు లావాదేవీలను జరిపేందుకు అవకాశం ఉంటుందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
డిజిటల్ చెల్లింపులు ప్రజలకు భారం అవుతాయా..
డిజిటల్ చెల్లింపులతో వినియోగదారులపై ఎలాంటి భారం పడబోదని కేంద్ర ప్రభుత్వం చెబుతున్నప్పటికీ… డిజిటల్ చెల్లింపులు వినియోగదారులు భారం కాబోతున్నాయనే సంకేతాలున్నాయి. ఇప్పటికే క్రెడిట్ కార్డు చెల్లింపులకు వినియోగదారులే అదనపు ఛార్జిలను చెల్లిస్తున్నారు. ఇపుడు యూనిఫైడ్ పేమెంట్ విధానంపై ఎండీఆర్ ఛార్జిలను భరించేందుకు వ్యాపారులు సిద్ధంగా లేరని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ముందస్తుగానే యూపీఐ చెల్లింపులకు అదనపు ఛార్జిలను వినియోగదారుడే భరించాలనే బోర్డులు వెలుస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని వినియోగదారుల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
ఎండీఆర్ ఛార్జీలను భరించక… వినియోగదారులపైనే భారం..
ఇప్పటి దాకా ఎలాంటి చీకూచింతలేకుండా జరిపిన డిజిటల్ చెల్లింపులకు.. ఎండీఆర్ ఛార్జిలను చెల్లించాల్సి రావడంతో … రాబోయే రోజల్లో నగదు లావాదేవీలు క్రమంగా పెరగబోతున్నాయనే సంకేతాలున్నాయి. ఎండీఆర్ ఛార్జీలు అమల్లోకి వస్తే.. ఆ భారం వినియోగదారులపై వేస్తారనే ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ఛార్జీల వల్ల వ్యాపారులు మళ్లీ నగదు రూపంలో చెల్లింపులకే మొగ్గు చూపుతారన్న అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.