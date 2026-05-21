UPSC Exam Calendar 2027 Released: యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (UPSC) 2027 సంబంధించిన క్యాలెండర్ను విడుదల చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో సివిల్స్కు ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులు ఇది గమనించాలి. సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్, నేషనల్ డిఫెన్స్ అకాడమీ, కంబైన్డ్ డిఫెన్స్ సర్వీస్ ఇలా దేశవ్యాప్తంగా UPSC నిర్వహించే పరీక్షల లిస్ట్ మొత్తాన్ని రిలీజ్ చేసింది. అయితే 2027లో మే 23వ తేదీన సివిల్ సర్వీస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ నిర్వహించనుంది. ఆగస్టు 20వ తేదీన మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఇది ఐదు రోజులు కంటిన్యూ అవుతుంది.
మరోవైపు UPSC రిలీజ్ చేసిన క్యాలెండర్ ప్రకారం NDA/ NA ఎగ్జామ్ 2027 ఏప్రిల్ 11వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. ఎన్డీఏ 2 పరీక్ష సెప్టెంబర్ 19న నిర్వహించనున్నారు. 2027లో సీడీఎస్ 1 ఎగ్జామ్స్ను ఏప్రిల్ 11వ తేదీ, సీడీఎస్ ఎగ్జామ్ 2ను సెప్టెంబర్ 19వ తేదీన నిర్వహించనున్నారు. ఇంజినీరింగ్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ 2027 జనవరి 31వ తేదీన జరగనుంది. ఇక మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ జూన్ 18న జరుగనుంది. దీనికి సంబంధించిన అధికారిక నోటిఫికేషన్ కూడా 2027 మార్చి 3న రిలీజ్ అవుతుంది.
UPSC క్యాలెండర్ 2027..
యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్ upsc.gov.in ను చూడండి. అక్కడ క్యాలెండర్ ఉంటుంది. UPSC ఎగ్జామ్స్ క్యాలెండర్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం ఏమిటంటే..
ముందుగా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి హోం పేజీలో 'ఎగ్జామ్స్'ను క్లిక్ చేయండి.
అక్కడ 'క్యాలెండర్' అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే 'వార్షిక క్యాలెండర్ 2027' ఉంటుంది. అది సెలెక్ట్ చేసుకుని UPSC ఎగ్జామ్ క్యాలెండర్ 2027 డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు, చెక్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ అభ్యర్థులు తమ ఎగ్జామ్స్కు అటెండ్ అయ్యే విధానం, అప్లై చేసుకునే డేట్స్, లాస్ట్ డేట్, షెడ్యూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ను పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు.
దేశంలో పేరుగాంచిన ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ జాబ్స్ కొట్టాలంటే UPSCకి సిద్ధం అవ్వాల్సిందే. ఈ ఎగ్జామ్స్లో పాస్ అవ్వాల్సిందే. ముఖ్యంగా పరిపాలన అధికారి కావాలని కోరుకునే అభ్యర్థులు UPSC ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు. తమ ప్రతిభ, మార్కుల ఆధారంగా ర్యాంకుల ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తారు. UPSC కమిషన్ అధికారిక వెబ్సైట్లో నోటిఫికేషన్ అందుబాటులో ఉంది. అప్లికేషన్ గడువు, ఎగ్జామ్ డీటెయిల్స్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. ప్రతి సంవత్సరం UPSC నోటిఫికేషన్ క్యాలెండర్ను రిలీజ్ చేస్తుంది.
