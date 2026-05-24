/UPSC Prelims 2026: నేడే యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్సీసెస్ ప్రిలిమినరీ పరీక్ష.. నిమిషం ఆలస్యమైనా నో ఎంట్రీ!

UPSC Prelims 2026: దేశంలోనే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఎఫ్ఎస్ వంటి పోస్టుల భర్తీకి నిర్వహించే సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్-2026 దేశవ్యాప్తంగా నేడు జరుగుతోంది. దేశ పరిపాలనా యంత్రాంగంలో భాగం కావాలనే లక్ష్యంతో లక్షలాది మంది అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షకు హాజరవుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పరీక్షను అత్యంత పారదర్శకంగా, కఠినంగా నిర్వహించేందుకు యూపీఎస్సీ సర్వం సిద్ధం చేసింది. పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండేందుకు కమిషన్ స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను, డ్రెస్ కోడ్ నిబంధనలను విడుదల చేసింది. నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే పరీక్షకు అనుమతించేది లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ప్రిలిమ్స్ పరీక్షను ఆఫ్లైన్ విధానంలో (పెన్ అండ్ పేపర్ మోడ్) రెండు సెషన్లలో నిర్వహిస్తున్నారు.
మొదటి సెషన్ (జనరల్ స్టడీస్ - పేపర్ 1): ఉదయం 9:30 గంటల నుండి 11:30 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ఈ పేపర్కు సంబంధించిన ఎంట్రీ గేట్లను ఉదయం 9:00 గంటలకే పూర్తిగా మూసివేస్తారు. రెండవ సెషన్ (సీశాట్ - పేపర్ 2): మధ్యాహ్నం 2:30 గంటల నుండి సాయంత్రం 4:30 గంటల వరకు జరుగుతుంది. ఈ పేపర్ రాయడానికి వచ్చే అభ్యర్థుల కోసం గేట్లను మధ్యాహ్నం 2:00 గంటలకే క్లోజ్ చేస్తారు. నిమిషం ఆలస్యమైనా సరే, గేట్లు మూసివేసిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఏ ఒక్క అభ్యర్థిని లోపలికి అనుమతించబోమని యూపీఎస్సీ కరాఖండిగా చెప్పింది. భద్రతా తనిఖీలు (ఫ్రిస్కింగ్) మరియు బయోమెట్రిక్ వెరిఫికేషన్ ప్రక్రియలు ఉంటందున అభ్యర్థులు పరీక్ష సమయానికి కనీసం 45 నుండి 60 నిమిషాల ముందే కేంద్రానికి చేరుకోవాలని సూచించారు.
యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు సరైన డ్రెస్ కోడ్ను పాటించాల్సి ఉంటుంది. మహిళలు, పురుష అభ్యర్థులకు సంబంధించిన డ్రెస్ కోడ్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
పురుష అభ్యర్థుల డ్రెస్ కోడ్:
అభ్యర్థులు క్యాజువల్ ట్రౌజర్స్, ప్యాంట్లు లేదా జీన్స్ ధరించాలి. అభ్యర్థులు షూస్ కాకుండా స్లిప్పర్లు ధరించడం మంచిది. అభ్యర్థులు ఎలాంటి క్యాప్లు, మఫ్లర్లు లేదా తలపాగాలు (హెడ్ కవరింగ్స్) ధరించకూడదు.
మహిళా అభ్యర్థుల డ్రెస్ కోడ్:
అభ్యర్థులు లెగ్గింగ్స్/ట్రౌజర్స్ ధరించాలి. సాధారణ శాండల్స్ ఎంచుకోండి, షూస్ వేసుకోవడం నివారించండి. చేతులకు గోరింటాకు ఉండకూడదు... అలాగే పరీక్షా కేంద్రం లోపలికి హ్యాండ్బ్యాగ్ లేదా పర్స్ తీసుకెళ్లకూడదు.
పరీక్షా కేంద్రం మార్గదర్శకాలు..
1. అభ్యర్థులు పరీక్షా కేంద్రానికి తప్పనిసరిగా అడ్మిట్ కార్డ్ను తీసుకురావాలి. అది లేకపోతే పరీక్షకు అనుమతించరు.
2. యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ అడ్మిట్ కార్డ్తో పాటు, అభ్యర్థులు తమ గుర్తింపు రుజువు కోసం ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఫోటో ఐడీ (పాన్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడీ కార్డ్ వంటివి) తీసుకురావాలని సూచించడమైనది.
3. పరీక్షా కేంద్రానికి ఎలాంటి నిషేధిత వస్తువులను తీసుకురాకూడదు. స్మార్ట్ఫోన్లు, బ్లూటూత్ పరికరాలు, ఇయర్ఫోన్లు, పేజర్లు వంటి అన్ని రకాల ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు.
4. నిషేధిత వస్తువులను పెట్టడానికి పరీక్షా కేంద్రంలో ఎలాంటి స్టోరేజ్ సదుపాయం కల్పించరు. ఒకవేళ అలాంటి వస్తువులను తెచ్చినట్లయితే, అభ్యర్థులు తమ సొంత రిస్క్పైనే వాటిని పరీక్షా కేంద్రం వెలుపల భద్రపరుచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
