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UPSC Prelims 2026: యూపీఎస్సీ సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ ఫలితాలు విడుదల.. ఆ లిస్ట్‌లో మీ నెంబర్ ఉందో లేదో వెంటనే చూసుకోండి!

UPSC Prelims Results 2026 Out: యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. గత నెల 24న దేశవ్యాప్తంగా జరిగిన ఈ పరీక్షలకు 5.49 లక్షల మంది హాజరైతే, అందులో మెయిన్స్ పరీక్షలకు కేవలం 13,343 మంది మాత్రమే అర్హత సాధించారు. ఈ అత్యున్నత స్థాయి పరీక్ష ఫలితాలను యూపీఎస్‌సీ అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://www.upsc.gov.in/ లో పొందుపరిచింది, వాటి పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 16, 2026, 07:12 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:12 AM IST
UPSC Prelims 2026: యూపీఎస్సీ సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ ఫలితాలు విడుదల.. ఆ లిస్ట్‌లో మీ నెంబర్ ఉందో లేదో వెంటనే చూసుకోండి!
Image Credit: UPSC Prelims Results 2026 Out:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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యూపీఎస్సీ సివిల్స్ ప్రిలిమ్స్ ఫలితాలు విడుదల.. ఆ లిస్ట్‌లో మీ నెంబర్ ఉందా?
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