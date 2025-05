Us President Donald trump on operation sindoor: అమెరికా ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ మరోసారి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భారత్, పాక్ ల కాల్పుల విరమణ తన వల్లే జరిగిందని అన్నారు. రెండు దేశాలు అణుయుద్దంను జరక్కుండా తాను మధ్య వర్తిత్వం వహించానన్నారు.

#WATCH | US President Donald Trump says, "...I'm very proud to let you know that the leadership of Indian and Pakistan was unwavering and powerful, but unwavering in both cases - they really were from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully… pic.twitter.com/rFbznHMJDF

— ANI (@ANI) May 12, 2025