/Delhi Cars: గుడ్ న్యూస్.. రూ.1.50 లక్షల నుంచే కార్లు.. థార్, సఫారీపై భారీ డీల్స్!

Cheap Used Cars Delhi: ఎప్పటి నుంచో సొంత కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? భారీగా ధరల కారణంగా చాలా మంది మధ్యతరగతి ప్రజలు కొత్త కార్లు కొనుగోలు చేయాలేకపోతున్నారు. అయితే, ఇలాంటి వారి కోసం.. ఢిల్లీలోని సెకండ్ కార్ల షోరూమ్స్ అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తున్నాయి. ఇందులో భాగంగా కొనుగోలు చేసేవారికి సగం కంటే తక్కువ ధరలకే అద్భుతమైన కార్లను సొంతం చేసుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా స్టాక్ కార్స్ (Stock Cars) మంచి మంచి కార్లను అత్యంత తక్కువ ధరలకే విక్రయిస్తున్నారు. అయితే, ఏయే కార్లు ఎంతత తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉన్నాయో? ఇక్కడ లభిస్తున్న ఆఫర్స్ వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
టాప్ మోడల్స్పై భారీ ఆఫర్లు..
భారత మార్కెట్లో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉన్న మహీంద్రా థార్ వంటి కార్లు ఇక్కడ అత్యంత చీప్ ధరలో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఇక్కడ కేవలం రూ.10 లక్షల నుంచి రూ. 14 లక్షల బడ్జెట్ ధరలో లభించడం విశేషం.. అలాగే టాటా సఫారీ XZ వంటి టాప్ ఎండ్ మోడల్ కార్లు దాదాపు రూ. 11.75 లక్షల ధరకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. దీంతో పాటు ప్రీమియం సెడాన్ కేటగిరీలో మంచి మైలేజ్ ఇచ్చే హోండా సిటీతో పాటు ఇతర ఆటోమేటిక్ వేరియంట్లు రూ. 2.50 లక్షల నుంచి రూ. 2.75 లక్షల నుంచే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఇక్కడ రోజువారీ ప్రయాణాలకు పెట్రోల్, డీజిల్తో పాటు CNG హ్యాచ్బ్యాక్ కార్లు రూ.1.50 లక్షల నుంచే సొంతం చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఇక్కడ కొన్ని కార్లపై అదనంగా ప్రత్యేకమైన ఆఫర్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి. కాబట్టి తక్కువ ధరలోనే మంచి కారును కొనుగోలు చేయాలనుకునే మిడిల్ క్లాస్ ఉద్యోగులకు ఇది మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. ఇక్కడున్న వారు కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని పెంచేలా ప్రతి కారుకు 10,000 కిలోమీటర్ల వరకు వారంటీతో పాటు ప్రత్యేకమైన గ్యారెంటీని అందిస్తున్నారు.
అంతేకాకుండా కారు కొనుగోలుదారులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా డోర్-టు-డోర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డెలివరీ సదుపాయం కూడా అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడి నుంచైనా సులభ EMI ఆప్షన్(PAN India Loans) ద్వారా కార్లను ఫైనాన్స్ చేసుకునే వీలుంది.. మీరు కూడా ఇక్కడే మంచి కారు కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే నేరుగా న్యూఢిల్లీ, రింగ్ రోడ్లోని భికాజీ కామా ప్లేస్ ఉన్న షోరూమ్ సందర్శించవచ్చు.
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