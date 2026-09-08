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Delhi Cars: గుడ్ న్యూస్.. రూ.1.50 లక్షల నుంచే కార్లు.. థార్, సఫారీపై భారీ డీల్స్!

Second Hand Cars Delhi: మీరు కూడా మంచి కారును కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారా? మిడిల్‌ క్లాస్‌ బడ్జెట్‌లో హ్యాచ్‌బ్యాక్ కార్లు రూ.1.50 లక్షల ఢిల్లీలోని భికాజీ కామా ప్లేస్‌లో అందుబాటులో ఉన్న సెకండ్‌ హ్యాండ్‌ కార్ల షోరూమ్‌లో చీప్‌ ధరకే లభిస్తున్నాయి. అదనంగా ఆఫర్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Sep 08, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:09 PM IST
Delhi Cars: గుడ్ న్యూస్.. రూ.1.50 లక్షల నుంచే కార్లు.. థార్, సఫారీపై భారీ డీల్స్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Delhi Cars: గుడ్ న్యూస్.. రూ.1.50 లక్షల నుంచే కార్లు.. థార్, సఫారీపై భారీ డీల్స్!
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