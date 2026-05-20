Budget Cars Under 4 Lakhs In Hyderabad: ప్రతి ఒక్కరికి సొంత కారు కల ఉంటుంది. దానిని సాకారం చేసుకోవాలకునే మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు హైదరాబాద్లోని కొన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ కార్ల షోరూమ్స్ సువర్ణావకాశం అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా నగరంలోని ప్రముఖ ఐటీ హబ్ అయిన మాదాపూర్లో ప్రీ-ఓన్డ్ వాహనాలపై అద్భుతమైన డిస్కౌంట్ ఆఫర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఢిల్లీ మార్కెట్ కంటే అత్యంత తక్కువ ధరలకే అద్భుతమైన కార్లు అందుబాటులో ఉండడం విశేషం.. 100 శాతం నాన్-యాక్సిడెంట్, గ్యారెంటీ కలిగిన కార్లను ఇక్కడ చీప్ ధరలకే విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కేవలం రూ. 2.4 లక్షల బడ్జెట్ నుంచి ప్రారంభమై రూ. 7.5 లక్షల లోపు వివిధ బ్రాండ్లతో పాటు మోడళ్ల కార్లు ఇక్కడ లభిస్తున్నాయి.
ఇందులో భాగంగా పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంజన్లతో పాటు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్ కలిగిన మంచి కండీషన్ కలిగిన కార్లు అత్యంత చీప్ ధరలకేలభిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా 2018 మోడల్ హోండా అమేజ్ కారు కేవలం 45,000 కిలోమీటర్లు మాత్రమే తిరిగిన పెట్రోల్ మాన్యువల్ వేరియంట్ రూ.4.40 లక్షలకే అందిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా 2018 మోడల్ టాటా టిగోర్ డీజిల్ 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్తో పాటు లీటరుకు 25 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇచ్చే ఈ టాప్-ఎండ్ ఎక్స్జెడ్ ప్లస్ మోడల్ కారు ధరను రూ.3.50 లక్షల నుంచి రూ. 3.60 లక్షలతో విక్రయిస్తున్నారు.
అలాగే 2017 మోడల్ మారుతి బెలేనో ఆటోమేటిక్ జీటా పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ పుష్-బటన్ స్టార్ట్ ఫీచర్ కలిగిన ఈ కారును రూ. 4.20 లక్షలకే అందిస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు కలిగి టైటానియం ప్లస్ పెట్రోల్ ఆటోమేటిక్ 2017 మోడల్ ఫోర్డ్ ఎకోస్పోర్ట్ కారు భద్రత కలిగిన కారు రూ.4.15 లక్షల నుంచి రూ. 4.30 లక్షల లోపే అందుబాటులో ఉంది. దీంతో పాటు 7-సీటర్ ప్రీమియం లగ్జరీ 2016 మోడల్ టయోటా ఇన్నోవా 2.4G కారు రూ. 7.20 లక్షలతో అందుబాటులో ఉంది. ఇది జెన్యూన్ రీడింగ్తో, షోరూమ్ కండిషన్లో ఉంది.
అలాగే నాలుగు అద్భుతమైన సీల్ టైర్లతో 2013 మోడల్ స్విఫ్ట్ డిజైర్ డీజిల్ వేరియంట్ రూ. 3.50 లక్షలకే విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా 2018 మోడల్ హుండాయ్ వెర్నా 1010 VIP ఫ్యాన్సీ నెంబర్ కలిగి ఎస్ఎక్స్ టాప్-ఎండ్ డీజిల్ కారు ఇక్కడ కొనుగోలు చేసేవారికి కేవలం రూ.6 లక్షలలోపే అందుబాటులో ఉండడం విశేషం..అలాగే 2013 రిజిస్ట్రేషన్ హ్యుందాయ్ i20 డీజిల్ కారు కేవలం రూ. 2.40 లక్షలకే లభిస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ డీజిల్ వేరియంట్ కార్లు అత్యంత చీప్ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. ఇక్క కొనుగోలు చేసే ప్రతి వాహనం షోరూమ్ ట్రాక్ రికార్డు కలిగి ఉంటుందని.. అంతేకాకుండా ఇంజన్ చెక్ చేసుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన సదుపాయం కూడా అందిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
