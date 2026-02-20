English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Uttar Pradesh: ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో సాధువులు - యోగుల మధ్య ఆధిపత్యపోరు..యోగి Vs అవిముక్తేశ్వరానంద..

Uttar Pradesh: సాధువులు... సర్వసంఘ పరిత్యాగులు... మఠాలకు అధిపతిపతులుగా ఉంటూ ప్రజాబాహుళ్యంలోనూ గౌరవ మర్యాదలు పొందాలని దర్పాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. సందర్భం ఏదైనా సరే సమాజంలో గౌరవ దక్కాల్సిందేనని గర్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. ప్రత్యేక పర్వదినాల్లో రద్దీగా ఉన్న సమయంలో తనకు రాజమర్యాదలతో గౌరవించలేదని సాధు పుంగవులకు చిర్రెత్తుకొచ్చింది. ఓ సాధువు ఏకంగా ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ హిందువు కాదని ప్రకటిస్తామని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇపుడు ఈ సాధువు వ్యాఖ్యలు దేశంలో దుమారం రేపుతున్నాయి. శాంతానికి మారుపేరుగా ఉండాల్సిన సాధువుకు కోపం ఎందుకొచ్చింది? యోగి ఆదిత్యనాథ్ హిందువా? కాదా? యూపీలో ఏం జరుగుతుంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 04:45 AM IST

Yogi Adityanath Vs avimukteshwarananda:ధర్మానికి నాలుగు పాదాలున్నట్లే....  హిందూ ధర్మం, సంస్కృతి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి మూలస్తంభాలైన వేదాలకు సంకేతంగా నాలుగుచోట్ల నాలుగు పీఠాలు వెలిశాయి. ఆ పీఠాలకు శంకరాచార్యులుగా సాధువులు పీఠాధిపతులుగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. సమాజంలో తమను దైవ సమానులుగా చూడాలని పీఠాధిపతులు భావిస్తున్నారు. వాళ్లు ఎక్కడకు వెళ్లినా ప్రత్యేకంగా చూడాలని దర్పాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు.  సమాజం కోసమే పుట్టాం... సమాజాన్ని ఉద్ధిరిస్తున్నామని సాధువులు.. యోగులు భావిస్తున్నారు. ఎక్కడ పుట్టాం.. ఏంచేస్తున్నాం. సమాజాన్ని ఏం ఉద్ధరించామనే ప్రశ్నలకు వాళ్లవద్ద సమాధానాలుండవు....ఆశించిన విధంగా రాజ మర్యాదలు కానరాకపోవడంతో ఆగ్రహంతో ఊగిపోతున్నారు.  మాఘపౌర్ణమి పర్వదినాన ప్రయాగ్ రాజ్ త్రివేణీసంగమంలో పుణ్యస్నాన మాచరించేందుకు రాజమర్యాదలు జరగలేదని ఉత్తరాఖండ్ జ్యోతిర్ మఠం పీఠాధిపతి అవిముక్తేశ్వరానంద ఆగ్రహించారు. 

మాఘ మాసం సందర్భంగా జనవరి 18న మౌనీ అమావాస్య రోజున ప్రయాగరాజ్‌లో పల్లకిలో ఊరేగుతూ త్రివేణీ సంగమంలో స్నానం చేసేందుకు జ్యోతిర్మఠం పీఠాధిపతి అవిముక్తేశ్వరానందను  అధికార యంత్రాంగం అడ్డుకుంది. రద్దీ ఎక్కువగా ఉందని ప్రయాగ్ రాజ్ లో పల్లకీసేవను నియంత్రించారు. పల్లకీసేవతో సంబంధంలేకుండా... కాలినడకన వెళ్లేందుకు మాత్రం అనుమతిచ్చారు. దీన్నిఅవి ముక్తేశ్వరానంద అవమానంగా భావించారు. దీనికి సీఎం యోగి ఆదిత్యానాథ్ ఆదేశాలే కారణమని ఆగ్రహించారు. దీంతో ఉత్తరాఖండ్ జ్యోతిర్మఠం పీఠాధిపతి అవి ముక్తేశ్వరానందకు, ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కు మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటోంది.

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ పై జ్యోతిర్మఠం పీఠాధిపతి అవిముక్తేశ్వరస్వామి పంతం బట్టారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో  గోవును  రాష్ట్రమాతగా ప్రకటించాలని, గోవధ నిషేధించాలని, గోమాంస విక్రయాలను ఆపేయాలని డిమాండ్ చేశారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ డిమాండును అమలు చేయకపోతే... ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ను నకిలీ హిందువుగా ప్రకటిస్తామన్నారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి 40 రోజులు వ్యవధినిచ్చారు. ఆలోపు అమలుచేయాలని జ్మోతిర్మఠం పీఠాధిపతి అవిముక్తేశ్వరానంద్ డిమాండ్ వినిపించారు.

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ కు అత్యంత సన్నిహితుడు రామభద్రాచార్య తనకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర చేస్తున్నాడని, దీంతోనే వ్యక్తిగతంగా వేధిస్తున్నాడని జ్యోతిర్మఠం పీఠాధిపతి అవి ముక్తేశ్వరానందస్వామి ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.

మౌనీ అమావాస్య రోజున తన పరివారంతో స్నానమాచరించటానికి అనుమతి నిరాకరించచటంతో జనవరి 18 నుంచి పది రోజుల పాటు ప్రయాగరాజ్‌లోని తన శిబిరంలోనే నిరసన దీక్షకు దిగారు.నిరసన దీక్ష సమయంలో ఇరువర్గాల మధ్య మాటల తూటాలు పేలాయి. యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ను హిందువుగా పిలవాల్సిన అవసరం లేదని,  అక్బర్‌, ఔరంగజేబ్‌ అంటానని, సదరు వ్యక్తి దేవాలయాల కూల్చివేతకు మద్దతు పలికాడని అవిముక్తిశ్వేరానంద ధ్వజమెత్తారు. ధర్మం పేరుతో కొందరు వ్యక్తులు బలహీనపరిచేందుకు కుట్రలు పన్నుతున్నారంటూ పేరు పెట్టకుండా యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ పై ఆయన ధ్వజమెత్తారు.  సనాతన ధర్మాన్ని నమ్మేవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు. హర్యానాలో ఒక మతపరమైన క్రతువులో మాట్లాడుతూ ఒక యోగి అంటే అన్నింటినీ త్యజించిన వాడు. ఒక స్వామి అంటే ధర్మం, జాతికంటే గొప్పవ్యక్తి కాదన్నారు.

ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వ వైఖరిపట్ల అవి ముక్తేశ్వరానంద తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. అంతరాత్మ సంతృప్తి కోసం సంగమంలో స్నానమాచరించాలని తలపెట్టానని అనుమతించకపోవటంతో ఎంతో కలచివేతకు గురయ్యానన్నారు. స్నానమాచరించకుండానే బరువైన హృదయంతో వెళ్లిపోతున్నట్లు శంకరాచార్య ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. జ్యోతిర్మఠానికి పీఠాధిపతిగా వ్యవహరిస్తున్న తనను ఆచార్యత్వంపై అనుమానించడం, ఆచారత్వంపై రుజువులు చూపాలనడం విచారకరమన్నారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్  నిజమైన హిందువో కాదో నిరూపించుకోవాలన్నది ఇప్పుడు ప్రధాన అంశమన్నారు. 

జ్యోతిర్మఠం పీఠాధిపతి శంకరాచార్య వివాదం సుప్రీంకోర్టులో వివాదం ఉన్న నేపథ్యంలో... అవిముక్తేశ్వరానందకు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నోటీసులు జారీచేసింది. తనుకు తానే శంకరాచార్య అని ఎలా చెప్పుకుంటారంటూ నోటీసులో పేర్కొన్నారు. జ్యోతిర్మఠం పీఠాధిపతి అవిముక్తేశ్వరానంద వివాదానికి రాజకీయ రంగు పులుముకుంది. 

శంకరాచార్య పట్ల ప్రభుత్వ అధికార యంత్రాంగం అనుసరించిన వైఖరి దురహంకారానికి నిదర్శనమన్నారు. తీవ్ర అరిష్టదాయకమని సమాజవాది పార్టీ నేత అఖిలేష్‌ యాదవ్‌ అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. ప్రభుత్వ చర్యతో ప్రపంచంలోని సనాతనులందరూ బాధపడ్డారని అఖలేష్‌ ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు. అంతేకాదు అవిముక్తేశ్వరానందస్వామినికి కాంగ్రెస్ పార్టీక మద్దతుగా నిలిచింది. దీనికి తోడుగా ఉత్తర ప్రదేశ్‌ ఉపముఖ్యమంత్రి కేశవ ప్రసాద్‌ మౌర్య ముందుకొచ్చారు. భగవాన్‌ శంకరాచార్య పట్ల అవమానించకూడదని, అలా జరిగి ఉంటే విచారించి తప్పుచేసిన వారిపై చర్య తీసుకుంటామన్నారు.

అవిముక్తేశ్వరానందస్వామికి మద్దతు పెరగడంతో యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడ్డారు. తనకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.  రానున్న రోజుల్లో నలుగురు శంకరాచార్యలకు ప్రామాణిక లాంఛనాలతో పవిత్ర స్నానాలు ఆచరించే విధంగా నిబంధనలు రూపొందించాలని ఆయన డిమాండ్‌ చేశారు. 

జనవరి 18 ఉదంతంపై సిబిఐ విచారణకు ఆదేశించాలంటూ అలహాబాద్‌ హైకోర్టులో ఒక పిటీషన్‌ దాఖలైంది. ప్రయాగరాజ్‌ కమిషనర్‌, జిల్లా కలెక్టర్‌, పోలీసు కమిషనర్‌, మేలా అధికారిపై కేసులు దాఖలు చేయాలని కూడా దానిలో కోరారు. యోగి ఆదిత్యనాధ్‌పై అవిముక్తేశ్వరానంద చేసిన ఆరోపణలతో మనోభావాలు దెబ్బతిన్న కారణంగా తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసినట్లు రాష్ట్ర జిఎస్‌టి ఆయోధ్య ఉపకమిషనర్‌ ప్రశాంత కుమార్‌ సింగ్‌ ప్రకటించారు. రాజీనామాను నేరుగా గవర్నర్‌కు పంపారు.

బీజేపీనేతల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వెల్లడయ్యాయి. వివిధమఠాల  సంత్‌లు, ఆలిండియా అఖారాపరిషత్‌ ప్రతినిధులు అవిముక్తేశ్వరానందకు మద్దతుగా నిలిచాయి. యోగి ఆదిత్యనాథ్ -శంకరాచార్య మధ్య వివాదం కొత్త కాదు. పరోక్షంగా చాలా కాలం నుంచి వారి మధ్య విభేదాలున్నాయని సమాచారం.

అవిముక్తేశ్వరానంద బ్రాహ్మణ సామాజిక తరగతికి చెందగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఠాకూర్‌ వర్గానికి చెందిన వారు. దీంతో గతేడాది కుంభమేళాలో జరిగిన తొక్కిసలాట, మరణాల గురించి యోగి ఆదిత్యనాథ్ అబద్దాలు చెప్పారని.. అందుకే యోగి ఆదిత్యనాథ్ రాజీనామా చేయాలని గతేడాది జనవరిలోనే అవిముక్తేశ్వరానంద డిమాండ్‌ చేశారు. తాజాగా తలెత్తిన వివాదం.. ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీస్తాయోనని ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

avimukteshwarananda on cm yogiUttar PradeshUttar Pradesh Chief MinisterYogi Adityanathcm yogi on swami avimukteshwarananda

