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Ghaziabad lift row: సొసైటీ లిఫ్ట్‌లో పెంపుడు కుక్కతో మహిళ రచ్చ.. లేడీ టీచర్‌ను జుట్టుపట్టి లాగి మరీ.. వీడియో వైరల్..

Ghaziabad Teacher assaulted: కుక్కతో పాటు ఉన్న మహిళ ఒక పాఠశాల ఉపాధ్యాయురాలిని లిఫ్ట్‌లోకి ప్రవేశించకుండా అడ్డుకుంది. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. ఘజియాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 13, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:24 PM IST
Ghaziabad lift row: సొసైటీ లిఫ్ట్‌లో పెంపుడు కుక్కతో మహిళ రచ్చ.. లేడీ టీచర్‌ను జుట్టుపట్టి లాగి మరీ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: ghaziabadwomanfightinliftvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Ghaziabad lift row: సొసైటీ లిఫ్ట్‌లో పెంపుడు కుక్కతో మహిళ రచ్చ.. లేడీ టీచర్‌ను జుట్టుపట్టి లాగి దాడి.. వీడియో వైరల్..
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