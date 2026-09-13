Ghaziabad Teacher assaulted over dog in society lift: ఇటీవల చాలా మంది తమ ఇళ్లలో శునకాలను పెంచుకుంటున్నారు. వాటిని తమ ఇళ్లలో మనుషులుగా ట్రీట్ చేస్తున్నారు. వాటికి మంచి ఫుడ్ పెడుతూ, వాకింగ్ లకు కూడా తీసుకెళ్తున్నారు. అవి కూడా తమ ఓనర్ ల పట్లు అంతే విశ్వాసంతో ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో కొంత మంది పెంపుడు శునకాలను పెంచుకునే క్రమంలో అవి కొన్నిసార్లు ఇతరులపై దాడులు చేస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా లిఫ్ట్ లలో వెళ్లే టప్పుడు అవి ఇతరులపై దాడి చేసి కరిచిన అనేక ఘటనలను చూశాం. తాజాగా.. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన యూపీలో ఘాజియాబాద్ లో చోటు చేసుకుంది.
#Ghaziabad के हाईराइज सोसाइटी में कुत्ते रखने वाले ख़ुद जानवर हो गए है, कुत्ते को लेकर लिफ्ट में जाने के दौरान श्वेता ने किसी को लिफ्ट में आने नहीं दिया, इस दौरान स्कूल टीचर हिना बारी स्कूल से आई तो वो लिफ्ट में जेबें घुस गई, पहले डंडे मारे गए, फिर गार्ड को बुलाया तो भी बाहर भी… pic.twitter.com/R3PfAfNh2Q
— Lokesh Rai (@lokeshRlive) September 13, 2026
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ఘజియాబాద్లోని విండ్సర్ ప్యారడైజ్ సొసైటీలో పెంపుడు కుక్క విషయంలో ఇద్దరు మహిళల మధ్య ఫైటింగ్ జరిగింది. జుట్టు పట్టుకుని , కర్రలతో కొట్టుకొవడం వరకు వెళ్లింది.
హినా బారి అనే లేడీ టీచర్ తన కుటుంబంతో కలిసి విండ్సర్ ప్యారడైజ్-2లో నివసిస్తుంది. ఆమె ఇందిరాపురంలోని ఒక పాఠశాలలో పనిచేస్తుంది. ఇటీవల సెప్టెంబర్ 12వ తేదీన మధ్యాహ్నం సుమారు 3 గంటలకు, ఆమె పాఠశాల నుండి తిరిగి వచ్చి సొసైటీకి చేరుకుంది.
అప్పటికే.. శ్వేతా సుబే అప్పటికే తన పెంపుడు కుక్కతో కలిసి లిఫ్టులో ఉంది. ఆమె ఎవరిని లిఫ్ట్ లోకి రానివ్వలేదు. దీంతో తనకు అర్జంట్ గా వెళ్లాలని హీనా లిఫ్ట్ లోకి రావడానికి ప్రయత్నించింది. అప్పుడు శ్వేతా.. లేడీ టీచర్ ను తిట్టి, జుట్టు పట్టుకుని కొడుతూ దాడి చేసింది. నానా బూతులు తిట్టింది.
దీంతో ఈ ఘటనపై లేడీ టీచర్ సీరియస్ అయి సోసైటీకి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో రంగంలొకి దిగిన పోలీసులు ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.
పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వారు ఎన్సీఆర్ (నాన్-కాగ్నిజబుల్) కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఇదిలా ఉండగా, ఈ ఘటనతో సొసైటీలో పెంపుడు కుక్కలను లిఫ్టుల్లోకి తీసుకెళ్లడం, దానిపై తలెత్తుతున్న వివాదాల విషయం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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