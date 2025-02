Sub inspector Video: మద్యం మత్తులో రెచ్చిపోయిన ఎస్సై.. రోడ్డు మీదే భార్యతో రాసలీలలు.. వీడియో వైరల్..

Uttar Pradesh Kasganj Sub inspector drunken video: సమాజంలో పోలీసులకు ఎంతో గౌరవంగా చూస్తారు. పోలీసు, యూనీఫామ్ జాబ్ కొట్టాలని చాలా మంది యువత కలలు కంటారు. కానీ అతి కొద్ది మంది మాత్రమే తమ కలను నెరవేర్చుకుంటారు. కానీ కొంత మంది పోలీసులు ప్రవర్తించే తీరు వల్ల మొత్తం డిపార్ట్ మెంట్ కే చెడ్డపేరు వస్తుంది. అంతే కాకుండా.. డిపార్ట్ మెంట్ అంటే ప్రజలు చులకనగా చూస్తారు. ఏదైన సమస్య లేదా అన్యాయం జరిగితే ప్రతిఒక్కరు పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేస్తారు. కానీ పోలీసులే ప్రజల ముందు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్న ఘటనలు ఇటీవల కాలంలో అనేకం వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.

In #UttarPradesh's Kasganj, video of drunken inspector goes viral!!

Drama going on just 50 meters away from SP office, drunk inspector is ruining the dignity of uniform

Sitting in a public place, doing obscene acts with a woman, "Inspector took off his cap and said I am fake!!" pic.twitter.com/wKAFiXmhsi

