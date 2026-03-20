Uttar Pradesh: ఫేస్‌బుక్‌లో భార్య పోస్ట్ చూసి వణికిపోయిన భర్త.. భయంతో ప్రియుడికి అప్పగింత.. ఇంతకీ పోస్టులో ఏముందంటే?

Uttar Pradesh: ఓ భార్య ఫేస్‌బుక్‌లో పెట్టిన పోస్టు చూసి భర్త గజగజ వణికిపోయాడు. అంతేకాదు.. ఆమె మొబైల్ ఫోన్‌లోని ఫొటోలు చూసి కంగుతిన్నాడు. పెళ్లయిన కూడా తన భార్య ప్రియుడితో తిరుగుతున్నట్లు తెలుసుకున్నాడు. ఇంకా.. ఆమెతో కలిసి ఉంటే ప్రియుడితో కలిసి తనను ఎప్పుడైనా చంపేస్తుందన్న భయంతో భర్త ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 20, 2026, 05:14 PM IST

Uttar Pradesh: ఫేస్‌బుక్‌లో భార్య పోస్ట్ చూసి వణికిపోయిన భర్త.. భయంతో ప్రియుడికి అప్పగింత.. ఇంతకీ పోస్టులో ఏముందంటే?

UP Man Sees Wife Cement And Drum Facebook Post: ఓ భార్య ఫేస్‌బుక్‌లో పెట్టిన పోస్టు చూసి భర్త గజగజ వణికిపోయాడు. అంతేకాదు.. ఆమె మొబైల్ ఫోన్‌లోని ఫొటోలు చూసి కంగుతిన్నాడు. పెళ్లయిన కూడా తన భార్య ప్రియుడితో తిరుగుతున్నట్లు తెలుసుకున్నాడు. ఇంకా.. ఆమెతో కలిసి ఉంటే ప్రియుడితో కలిసి తనను ఎప్పుడైనా చంపేస్తుందన్న భయంతో భర్త ఓ నిర్ణయానికి వచ్చాడు. మధ్యవర్తుల ద్వారా ఆమె ఎవరితో కలిసి ఉండాలనుకుంటుందో చెప్పాలని సూచించాడు. అయితే తనకు భర్త వద్దని.. ప్రియుడితోనే కలిసి ఉంటానని తేల్చి చెప్పడంతో మరోమాట మాట్లాడకుండా సదరు భర్త తన భార్యను ప్రియుడి వద్దకు పంపించేశాడు. ఆ తరువాత తాను చావు నుంచి తప్పించుకున్నానంటూ సంతోషపడ్డాడు. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్‌లో చోటు చేసుకుంది.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బులందర్‌షెహర్‌కు చెందిన రాజ్ కుమార్‌ అనే వ్యక్తికి అదే ప్రాంతానికి చెందిన మహిళతో పెళ్లి జరిగింది. ఈ జంటకి ఆరు నెలల పాప కూడా ఉంది. అయితే పెళ్లయిన తర్వాత భార్య తరచూ భర్తతో గొడవపడి పుట్టింటికి వెళ్లేది. అక్కడ ప్రియుడితో కలిసి తిరిగేది. అయితే, పలుసార్లు భార్య ప్రవర్తనపై రాజ్‌కుమార్‌కు అనుమానం వచ్చింది. దీంతో భార్యను నిలదీయడంతో నేను ఎవరితోనైనా తిరుగుతున్నాననడానికి సాక్ష్యం ఏంటి..? అంటూ ఎదురు ప్రశ్నించింది. పైగా తనను అనుమానిస్తూ ఇబ్బంది పెడుతున్నాడంటూ రాజ్ కుమార్‌పైనే తిరిగి ఎదురుదాడి చేసింది. అయితే, ఇటీవల భార్య ఫోన్ చూసిన రాజ్ కుమార్ కంగుతిన్నాడు.

భార్య ఫోన్ గ్యాలరీలో ప్రియుడితో కలిసి దిగిన ఫొటోలు ఉన్నాయి. అంతేకాదు.. ఆమె ఫేస్‌బుక్ ఖాతాలో హత్యా కథనాలు కనిపించాయి. గత ఏడాది మార్చిలో మీరట్ ఘటనలో భార్య, తన భర్త‌ను ప్రియుడితో కలిసి హత్యచేసింది. ఆ తరువాత మృతదేహాన్ని ముక్కలుగా నరికి ప్లాస్టిక్‌ డ్రమ్‌లో ఉంచి పైనుంచి సిమెంట్‌తో కప్పేయడం అప్పట్లో సంచలనమైన సంగతి తెలిసిందే. అయితే భార్య ఫేస్‌బుక్‌లో 'సిమెంట్‌ ఔర్‌ డ్రమ్‌', 'నీలా డ్రమ్‌ ఔర్‌ సిమెంట్‌' శీర్షికలతో హత్యా కథనాలు పోస్టు చేయడంతో రాజ్‌కుమార్‌ హడలిపోయాడు.

ఎప్పటికైనా తన భార్యతో ఉంటే ప్రియుడితో కలిసి తనను చంపేస్తుందనే భయంతో.. భార్య నుండి విడిపోయేందుకు రాజ్ కుమార్ నిర్ణయించుకున్నాడు. మధ్యవర్తుల ద్వారా భార్యను ప్రియుడి వద్దకు పంపించేశాడు. ఆ తరువాత తాను చావు నుంచి తప్పించుకున్నానంటూ సంతోషం వ్యక్తం చేశాడు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

