Mathura Boat Accident: యమునా నదిలో ఘోర ప్రమాదం.. 25 మంది గల్లంతు... అసలేం జరిగిందంటే..?

Uttar Pradesh Mathura boat accident several devotees dead: ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మథురలో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. బృందావన్లోని కేశీ ఘాట్ సమీపంలో యమునా నదిపై ప్రయాణిస్తున్న పడవ ఒక్కసారిగా బొల్తా పడింది. అది అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఒక తేలియాడే వంతెన (పిపా వంతెనను) ఢీకొనడంతో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. పడవలో ప్రమాదం సమయంలో సుమారు 25 మంది యాత్రికులు, స్థానికులు ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు ఒకరిని రక్షించారు.
Breaking: Six people have died so far after a steamer capsized in the Yamuna River in Vrindavan, Mathura (UP). The accident took place after the steamer, with 20-25 pilgrims from Punjab onboard, crashed into a pantoon bridge. @BhagwantMann @mathurapolice pic.twitter.com/cVpVLXSTDM
— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 10, 2026
మిగిలిన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఘటన జరగ్గానే పోలీసులు, స్థానిక యంత్రాంగం, గజ ఈతగాళ్లు సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 9 మంది దుర్మరణం చెందారు. మిగతా వారి కోసం అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
పడవలో సామార్థ్యంకు మించి ప్రయాణికులు ఎక్కడం వల్ల బోట్ బొల్తా పడినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. యమునా నదిలో ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు, పీపాఫుల్ వంతెనను ఢీకొట్టడంతో ఈ ఘటన జరగటం చోటుచేసుకుంది. దీనిపై గజ ఈతగాళ్లు, ఎన్డీఆర్ ఎఫ్ దళాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. స్థానిక పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
