  • Mathura Boat Accident: యమునా నదిలో ఘోర ప్రమాదం.. 25 మంది గల్లంతు... అసలేం జరిగిందంటే..?

Boat accident in uttar Pradesh: బృందావన్‌లోని కేశీ ఘాట్ సమీపంలో యమునా నదిపై ఒక పడవ ప్రమాదం సంభవించింది. పడవలో ప్రయాణిస్తున్న 25 మంది గల్లంతయ్యారు. దీనిపై అధికారులు రంగంలోకి సహాయక కార్యక్రమాలు  కొనసాగుతున్నాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 10, 2026, 05:51 PM IST
Star Heroine: నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసినా సుఖం దక్కలేదా.. స్టార్ హీరోయిన్ భావోద్వేగం!
6
Jennifer Lopez
Star Heroine: నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసినా సుఖం దక్కలేదా.. స్టార్ హీరోయిన్ భావోద్వేగం!
Dhar Husband Murder Case: మరీ ఇంత కన్నింగ్ ఏంట్రా..?... భర్త నల్లగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఏంచేసిందంటే..?..
6
Madhya pradesh
Dhar Husband Murder Case: మరీ ఇంత కన్నింగ్ ఏంట్రా..?... భర్త నల్లగా ఉన్నాడని ప్రియుడితో కలిసి భార్య ఏంచేసిందంటే..?..
Hyundai Creta Summer Edition: హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వచ్చేసింది.. ధర, ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
5
Hyundai CRETA Summer Edition
Hyundai Creta Summer Edition: హ్యుందాయ్ క్రెటా సమ్మర్ ఎడిషన్ వచ్చేసింది.. ధర, ఫీచర్లు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే!
PM-SYM Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీం.. రోజుకు రూ.2 ఆదా చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్, ఇలా అప్లై చేసుకోండి!
6
PM Shram Yogi Maandhan Yojana
PM-SYM Scheme: కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీం.. రోజుకు రూ.2 ఆదా చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్, ఇలా అప్లై చేసుకోండి!
Uttar Pradesh Mathura boat accident several devotees dead:  ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మథురలో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది.  బృందావన్‌లోని కేశీ ఘాట్ సమీపంలో యమునా నదిపై ప్రయాణిస్తున్న పడవ ఒక్కసారిగా బొల్తా పడింది. అది అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన ఒక తేలియాడే వంతెన (పిపా వంతెనను) ఢీకొనడంతో ఈ విషాదం చోటుచేసుకుంది. పడవలో ప్రమాదం సమయంలో  సుమారు 25 మంది యాత్రికులు,  స్థానికులు ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు ఒకరిని రక్షించారు.

 మిగిలిన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఘటన జరగ్గానే  పోలీసులు, స్థానిక యంత్రాంగం,  గజ ఈతగాళ్లు సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 9 మంది దుర్మరణం చెందారు. మిగతా వారి కోసం అధికారులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. 

పడవలో సామార్థ్యంకు మించి ప్రయాణికులు ఎక్కడం వల్ల బోట్ బొల్తా పడినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. యమునా నదిలో ప్రవాహం ఎక్కువగా ఉండటంతో పాటు,  పీపాఫుల్ వంతెనను ఢీకొట్టడంతో ఈ ఘటన జరగటం చోటుచేసుకుంది.  దీనిపై గజ ఈతగాళ్లు, ఎన్డీఆర్ ఎఫ్ దళాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. స్థానిక పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

