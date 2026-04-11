Mirzapur lawyer shot dead on road: మార్నింగ్ వాక్ కు వెళ్లిన లాయర్ పై గుర్తు తెలియని దుండగులు నాటు తుపాకీతో కాల్పులకు తెగబడ్డారు.ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటనపై పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 11, 2026, 02:34 PM IST
Lawyer shot dead in uttar Pradesh: ఇటీవల కొంత మంది నేరగాళ్లు పేట్రేగిపోతున్నారు. తమపై కేసులు పెట్టిన వారిపై, లాయర్లపై దాడులు చేస్తున్నారు.  సమాజంలో నేరాలు చేస్తు వారిని ప్రశ్నించిన వారిపై దాడులు చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు తుపాకీలతో కాల్పులు జరిపి చంపేందుకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీర్జాపూర్ లో పబ్లిక్ ప్రదేశంలో ఘోరం చోటు  చేసుకుంది. మీర్జాపూర్ జిల్లాలో శనివారం ఉదయం మార్నింగ్ వాక్‌కు వెళ్లిన  సీనియర్ న్యాయవాదిని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కాల్చి చంపారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మీర్జాపూర్ లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కత్రా కొత్వాలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి చెందిన సీనియర్ న్యాయవాది రాజీవ్ సింగ్  ఉదయంపూట మార్నింగ్ వాక్‌కు వెళ్లారు. ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా బైక్ పైన ఇద్దరు వచ్చాడు. వచ్చి రావడంతో నాటు తుపాకీ తీసి కాల్పులు జరిపారు. దీంతో లాయర్ రాజీవ్ సింగ్ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలీపొయాడు.

ఆ తర్వాత బైక్ పై వేచి చూస్తున్న వ్యక్తి బైక్ ను ఎన్నిసార్లు స్టార్ట్ చేసిన అది మోరాయించింది. దీంతో కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తి మరల బైక్ స్టార్ట్ చేశాడు.అప్పటికే అక్కడి వారు వీరిని పట్టుకొవడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ తుపాకీతో కాల్చేస్తామని  బెదిరింపులకు దిగారు.  జనసంచారం ఎక్కవగా ఉన్న ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరగడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 స్థానికుల సమాచారం మేరకు.. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. దీనిపై మీర్జాపూర్ బార్ అసోసియేషన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ న్యాయవాదులు రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసనలకు దిగింది.  నిందితులను పట్టుకునేందుకు మూడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

