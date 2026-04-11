Lawyer shot dead in uttar Pradesh: ఇటీవల కొంత మంది నేరగాళ్లు పేట్రేగిపోతున్నారు. తమపై కేసులు పెట్టిన వారిపై, లాయర్లపై దాడులు చేస్తున్నారు. సమాజంలో నేరాలు చేస్తు వారిని ప్రశ్నించిన వారిపై దాడులు చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు తుపాకీలతో కాల్పులు జరిపి చంపేందుకు కూడా వెనుకాడటంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీర్జాపూర్ లో పబ్లిక్ ప్రదేశంలో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. మీర్జాపూర్ జిల్లాలో శనివారం ఉదయం మార్నింగ్ వాక్కు వెళ్లిన సీనియర్ న్యాయవాదిని గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కాల్చి చంపారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.
సహకరించని బైక్.. తృటిలో తప్పించుకున్న హంతకుడు
ఉత్తరప్రదేశ్ మిర్జాపూర్లో ఒక్కసారిగా దూసుకొచ్చి, నాటు తుపాకీతో కాల్చిన దుండగుడు
వెంటనే పరుగెత్తి బైక్పై ఎక్కగా, ఎంతకీ స్టార్ట్ అవని బైక్
మళ్లీ మళ్లీ కిక్ కొడుతూనే ఉన్నా.. స్టార్ట్ అవ్వని బైక్..
హంతకుడ్ని ప… pic.twitter.com/GwxpQEsafK
— Telugu Feed (@Telugufeedsite) April 11, 2026
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మీర్జాపూర్ లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కత్రా కొత్వాలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధికి చెందిన సీనియర్ న్యాయవాది రాజీవ్ సింగ్ ఉదయంపూట మార్నింగ్ వాక్కు వెళ్లారు. ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా బైక్ పైన ఇద్దరు వచ్చాడు. వచ్చి రావడంతో నాటు తుపాకీ తీసి కాల్పులు జరిపారు. దీంతో లాయర్ రాజీవ్ సింగ్ అక్కడికక్కడే కుప్పకూలీపొయాడు.
ఆ తర్వాత బైక్ పై వేచి చూస్తున్న వ్యక్తి బైక్ ను ఎన్నిసార్లు స్టార్ట్ చేసిన అది మోరాయించింది. దీంతో కాల్పులు జరిపిన వ్యక్తి మరల బైక్ స్టార్ట్ చేశాడు.అప్పటికే అక్కడి వారు వీరిని పట్టుకొవడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ తుపాకీతో కాల్చేస్తామని బెదిరింపులకు దిగారు. జనసంచారం ఎక్కవగా ఉన్న ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరగడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
Read more: Jaipur woman Video: మరీ ఏంట్రా ఈ అరాచకం..?.. రన్నింగ్ బైక్ మీద యువతి ప్రైవేటు పార్ట్ లను గిల్లుతూ.. వీడియో వైరల్..
స్థానికుల సమాచారం మేరకు.. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. దీనిపై మీర్జాపూర్ బార్ అసోసియేషన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ న్యాయవాదులు రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసనలకు దిగింది. నిందితులను పట్టుకునేందుకు మూడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ఆధారంగా దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.