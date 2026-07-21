/యూపీలో యోగి హాట్రిక్ మంత్రం.. గూండాలపై ఉక్కుపాదమే శ్రీరామరక్ష!

Yogi Adityanath Hattrick Strategy 2027: యోగి ఆదిత్యనాథ్ రాజకీయాల్లో యమకింకరుడుగా పేరు గడించాడు. సన్యాసి అనే మాటకు అర్థాన్ని , పరమార్థాన్ని రంగరించి సరికొత్త నిర్వచనాన్ని ఇచ్చారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఉత్తమ ప్రదేశ్గా మార్చిన ఘనుడు. చిరుప్రాయంలోనే కుటుంబ బాధ్యతలు తెలియని సన్యాసిగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఊహించని విధంగా రాజకీయ నేతగా అవతారమెత్తారు. పదవులకోసం పాకులాడలేదు..రాజకీయ పరిస్థితులే ఆయన్ని నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దాయి. యోగి ఆదిత్యనాథ్ అడుగేయడంతో వారసత్వ రాజకీయాలతో రాణిస్తున్న ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ముఖచిత్రం మారిపోయింది. రాజకీయాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులకు నాందీ ప్రస్తావన జరిగింది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో రాజకీయంగా బలపడిన బీజేపీ యోగి ఆదిత్య నాథ్ నాయకత్వంలో ఎన్నికల్లో ప్రజా విశ్వాసాన్ని సొంతం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తోంది.
రాజకీయాల్లో రాణించాలంటే అంగబలం...అర్థబలం ఉండాలి. ఎత్తులు.. జిత్తులు.. పైఎత్తులు వేయాలి. క్షేత్రస్థాయి ఓటర్ల నాడీని పసిగట్టి సమాజం కోసం పాటుపడే గుణగణాలుండాలి. ముఠా రాజకీయాలు, వారసత్వ రాజకీయాలతో రాణిస్తున్నచోటా నాయకులు, గల్లీ లీడర్లు మాఫియా రాజ్యమేలారు. గ్రామీణ ప్రాంతాలనుంచి మహానగర ప్రాంతం సైతం మాఫియా కన్నుసన్నల్లోనే సర్కారు కార్యకలాపాలు సాగుతుండేవి. రౌడీ షీటర్లదే రాజ్యంగా ఉండేది. భూ ఆక్రమణలు, గ్రామీణ మార్కెట్లలో కూరగాయలు అమ్ముకోవాలన్నా....అంతా దందాతోనే నడిచేవి. ఇదంతా నాటి మాట… ఇపుడు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాజకీయ ముఖచిత్రాన్నే మార్చేసారు యోగి ఆదిత్యనాథ్.. చరిత్రను తిరగ రాశారు.
యూపీలో గత పదేళ్లుగా బీజేపీ డబుల్-ఇంజిన్ సర్కారును నడుపుతోంది. 2027లో మోదీ, యోగి ద్వయం మళ్లీ యూపీ కుర్రాళ్లు అఖిలేష్, రాహుల్లకు సవాలు విసరనున్నారు. ఆదిత్యనాథ్ బలమైన హిందూ జాతీయవాద వాక్చాతుర్యాన్ని ఉపయోగిస్తూ, సాంప్రదాయ కుల, ఇంటిపేర్ల విభేదాలకు అతీతంగా హిందూ మెజారిటీని ఏకం చేసే అజెండాను ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు.
హ్యాట్రిక్ విజయంతో చరిత్రను తిరగరాయాలనే ప్రయత్నం..
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గడ్డపై ఒక సారి ముఖ్యమంత్రి పదవిని అలంకరించిన వ్యక్తి వరుసగా రెండో సారి ఆ పీఠాన్ని దక్కించుకున్న పరిస్థితి లేదు. అలాంటి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ గడ్డపై యోగి ఆదిత్యనాథ్ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు. రాజకీయాల్లో దశాబ్ధాల కాలం నుంచి సాగుతున్న మూస ధోరణులకు మార్పులు చేశారు. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో వరుసగా రెండు సార్లు ముఖ్యమంత్రి పదవిని అలంకరించిన యోగి ఆదిత్యనాథ్ చరత్ర క్రియేట్ చేశారు. 2027 ఫిబ్రవరి, మార్చి నెలల్లో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో జరుగబోతున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సీఎం యోగి ఆదిథ్యనాథ్ సవాళ్లను అధిగమించి సత్ఫలితాల సాధన కోసం కసరత్తు చేస్తున్నారు.
యూపీలో వారసత్వ రాజకీయాలు కనుమరుగు..
రాజకీయాల్లో రాణించడమే కష్టంగా ఉన్న ఈ రోజుల్లో… యోగి ఆదిత్య నాథ్ సన్యాసి ఏంచేస్తాడనే హళన చేసిన వారికి సిసలైన సమాధానమిచ్చారు. భూ ఆక్రమణలకు పాల్పడిన వారిని గుర్తించి జీవితంలో భూ కబ్జాకు పాల్పడనీకుండా వణుకు తెప్పించారు. కరుడు గట్టిన మాఫియా లీడర్ల కార్యకలాపాలకు అడ్డుకట్ట వేశారు. రౌడీయిజం, మాఫియా వండి సంఘ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే వారిని గుర్తించి బుల్డోజర్ ట్రీట్మెంట్తో సమాధానమిచ్చారు. పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబీకులు లక్షంగా ఎంచుకుని ప్రతివారం వారితో స్వయంగా మాట్లాడి సమస్యల పరిష్కారం కోసం జనతా దర్బార్ నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రజానీకంతోనూ యోగి ఆదిత్యనాథ్ మమేకమయ్యారు. ప్రతివారం ప్రజాదర్బార్ వేదికగా యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్వయంగా వినతులు స్వీకరిస్తున్నారు. 0ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాజధాని లక్నోలోనూ, యోగిఆదిత్యనాథ్ అధికారిక నివాసం గోరఖ్ పూర్ లో జనతా దర్బార్ కొనసాగిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రజలతో ప్రత్యేకంగా మమేకమవుతున్నారు. ఈ తరహా ప్రక్రియ భారతదేశ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడా జరగడం లేదు.
హ్యాట్రిక్ విజయంతో చరిత్రను తిరగరాయాలనే ప్రయత్నం..
యోగి ఆదిత్యనాథ్ బలమైన హిందూ జాతీయవాద వాక్చాతుర్యాన్ని ఉపయోగిస్తూ, సాంప్రదాయ కుల, ఇంటి పేర్ల విభేదాలకు అతీతంగా హిందూ మెజారిటీని ఏకం చేసే అజెండాను ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాల్లో జరిగే ఎన్నికలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్టార్ క్యాంపెయినర్ గా ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. పాలనా సంస్కరణలతో యోగి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశారు.
పవిత్ర శ్రావణ మాసం సందర్భంగా, వారణాసి మున్సిపాలిటీ గత వారం 350కి పైగా మాంసం, పౌల్ట్రీ దుకాణాలను నగరం నుండి తరలించాలని నిర్ణయించింది. అయితే మన కంటే 15 రోజుల ముందే ఉత్తరాదిలో శ్రావణ ప్రారంభం అవుతుంది. అన్ని ఉన్నత విద్యాసంస్థలలో మతమార్పిడి వ్యతిరేక సెల్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
రౌడీయిజాన్ని తొక్కిపెట్టి నార తీసిన యోగి..
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో రౌడీయిజానికి తావులేకుండా చేశారు. మాఫియా ఆగడాలను ఆటకట్టించారు. యోగి ఆదిత్యనాథ్ సారథ్యంలో సంస్కరణలు సత్ఫలితాలనిచ్చాయి.ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పనితీరు, వ్యవహార శైలిలోనూ మార్పులు చోటుసుకున్నాయి. పశ్చిమ బెంగాల్ , అసోంలలో బీజేపీ సాధించిన ఇటీవల సాధించిన విజయాలు పార్టీ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపాయి. యోగి ఆదిత్యనాథ్ హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకోవాలని బీజేపీ శ్రేణులు వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. క్షేత్రస్థాయిలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేయాలని బీజేపీ కార్యకర్తలు సంకల్పించారు.
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసిన యోగి..
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని మార్చేసిన యోగి ఆదిత్యనాథ్, అభివృద్ధి పనులతో రూపురేఖలను మార్చేశారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనతో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ వాణిజ్యపరంగా ప్రగతి సాధించింది. ప్రజలకు సంక్షేమ ఫలాలను అందించడంలో యోగి సర్కార్ పారదర్శకతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడంతో ప్రజల్లోనూ సానుకూల భావన వ్యక్తమవుతోంది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని జిల్లా కేంద్రాలు, ముఖ్యపట్టణాలు, రాజధాని కేంద్రాన్ని అద్భుతంగా అభివృద్ది చేయడంలో అధికారులు కీలక పాత్ర పోషించారు. అభివృద్ధి పనుల్లో ఎక్కడా అవినీతి ఆరోపణలకు తావులేకుండా చేయడంలో యోగీమార్క్ పాలనకు అద్ధపడుతోంది. ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అవినీతికి పాల్పడే పరిస్థితి దాదాపుగా కనుమరుగైపోయింది. ఈ విధానం ప్రజల్లో చర్చకు దారితీసింది. యోగి ఆదిత్యనాథ్ నాయకత్వాన్ని ప్రజల్లో పాజిటివ్ చర్చ సాగుతోంది.
హిందూ ఏకీకరణతో పాటు కులాల సమీకరణకు ప్రాధాన్యం..
2027 యూపీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ పార్టీ ముఖచిత్రంగా ఉంటారని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబిన్ ప్రకటించారు. నాయకత్వ సమస్య పరిష్కారమైందన్న సందేశం ఇద్దరు ఉప ముఖ్యమంత్రులు కేశవ్ మౌర్య, బ్రజేష్ పాఠక్లకు స్పష్టత వచ్చింది. ఆ తర్వాత, సామాజిక, కుల సమీకరణాలను సమతుల్యం చేయడానికి చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న రాష్ట్ర మంత్రివర్గ విస్తరణ చేపట్టారు. చేర్చుకున్న ఆరుగురు మంత్రులలో ఐదుగురు వెనుకబడిన, షెడ్యూల్డ్ కులాలకు చెందినవారు. కొత్త రాష్ట్ర యూనిట్ చీఫ్, కేంద్ర మంత్రి పంకజ్ చౌదరి కుర్మీ సామాజిక వర్గానికి చెందినవారు. యూపీలో యాదవుల తర్వాత సంఖ్యాపరంగా ఇది రెండవ అతిపెద్ద వెనుకబడిన కులవర్గంగా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.
2027 ఎన్నికలకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ సారథ్యం..
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా.. ఎన్డీయేకూటమికి ఢోకాలేదనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో రాజకీయ పరిస్థితుల్లో మార్పు, ప్రజలకు స్వేచ్ఛ, చిరు వ్యాపారులకు, రైతులకు యోగి వెన్నుదన్నుగా నిలిచారనే సంకేతాలు యోగీ సమర్థతకు సంకేతాలని బీజేపీ శ్రేణులు అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశాయి. 2027లో జరిగే ఉత్తర్ ప్రదేశ్ ఎన్నికల్లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రిగా సరికొత్త చరిత్రను సృష్టిస్తారనే భావన ప్రజల్లో వ్యక్తమవుతోంది.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.