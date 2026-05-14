/UP Strom: వాన బీభీత్సం.. గంటల్లో 74 మంది మృతి..

దేశంలో జనాభా పరంగా అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఉత్తర ప్రదేశ్ లో సృష్టించిన గాలి దుమారంతో అక్కడ ప్రజలు కకావికలమయ్యారు. అక్కడ ఇప్పటివరకు 74 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు సమాచారం. వందలాది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. పూరి గుడిసెలు కూలిపోయాయి. చాలా మంది ఉన్న గూడు కోల్పోయారు. భారీగా ఆస్తి నష్టం సంభవించింది. గోడలు కూలడం, చెట్లు విరిగిపడటంతో మూలానా ఈ మరణాలకు ప్రధాన కారణమని అధికారులు చెప్పుకొచ్చారు.
ఈ ప్రకృతి సృష్టించిన ప్రకోపంలో అత్యధికంగా ప్రయాగ్రాజ్ జిల్లాలో 17 మంది కన్నముసారు. ఇక భదోహిలో 16 మంది, మీర్జాపూర్లో 10 మంది, ఫతేపూర్లో 9 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మరికొన్ని జిల్లాల్లో కూడా పలువురు మృత్యువాత పడ్డారు. గంటకు 80 నుంచి 100 కి.మీ వేగంతో వీచిన గాలులకు వేలాది చెట్లు నేలకూలాయి, దీంతో రవాణా వ్యవస్థ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది.
భీకర గాలుల ధాటికి విద్యుత్ లైన్లు తెగిపడటంతో పాటు వందలాది ట్రాన్స్ఫార్మర్లు దెబ్బతిన్నాయి. దీంతో రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో చీకట్లు అలుముకున్నాయి. మొబైల్ టవర్లు దెబ్బతినడంతో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థకు కూడా ఆటంకం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పెంకుటిళ్లు, గుడిసెలు గాలికి ఎగిరిపోవడంతో ప్రజలు నిరాశ్రయులయ్యారు.
ఈ ఘోర విపత్తుపై యూపీ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ (CM Yogi Adityanath) తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఒక్కొక్కరికి రూ.4 లక్షల చొప్పున తక్షణ ఆర్థిక సహాయం అందించాలని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పంట నష్టపోయిన రైతుల వివరాలను సేకరించి నివేదిక సమర్పించాలని సూచించారు. సహాయక చర్యల్లో ఎన్డీఆర్ఎఫ్ (NDRF), ఎస్డీఆర్ఎఫ్ (SDRF) బృందాలు పాల్గొని శిథిలాలను తొలగిస్తున్నాయి. రాబోయే 24 గంటల్లో మరిన్ని చోట్ల వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించడంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం కోరింది.
