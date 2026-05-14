  /UP Strom: వాన బీభీత్సం.. గంటల్లో 74 మంది మృతి..

UP Strom: వాన బీభీత్సం.. గంటల్లో 74 మంది మృతి..

Uttara Pradesh strom ఉత్తరప్రదేశ్‌ ను గాలి వాన ఒణికించింది.  ప్రకృతి ప్రకోపానికి ఆ రాష్ట్రం చిగురుటాకులా వణికిపోయింది.  భీకర గాలి దుమారం, భారీ వర్షాలు ఆ రాష్ట్రంలో  పెను విషాదాన్ని నింపాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ జిల్లాల్లో గాలివాన సృష్టించిన బీభత్సానికి పలువురు మృత్యువాత పడ్డారు. 
Written ByTA Kiran KumarUpdated byTA Kiran Kumar
Published: May 14, 2026, 10:17 AM IST|Updated: May 14, 2026, 10:17 AM IST
Image Credit: UP Storm (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

