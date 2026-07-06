Uttara Pradesh Cabinet Change Jalalabad to Parasuram Puri: దేశంలో జనాభా పరంగా అతిపెద్ద రాష్ట్రం ఉత్తర ప్రదేశ్. అంతేకాదు యూపీకి ఎక్కువ కాలం సీఎంగా పనిచేసిన రికార్డు కూడా యోగి ఆదిత్యనాథ్ సొంతం చేసుకున్నారు. దాదాపు 9 యేళ్లుగా ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నారు. ఆయన అధికారం చేపట్టినప్పటి నుంచి యూపీ రాష్ట్రంలో బానిసత్వపు చిహ్నాలుగా ఉన్న ఊరి పేర్లను ఒక్కొక్కటిగా మార్చుకుంటూ వస్తున్నారు. తాజాగా ఉత్తర ప్రదేశ్లోని షాజహాన్పూర్ జిల్లాలోని జలాలాబాద్ పేరును చారిత్రకమైన ‘పరశురాంపురి’ గా మార్చాలని యోగి ప్రభుత్వ మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
దశావతారాల్లో ఒకటైన భగవాన్ పరశురాముడి జన్మస్థలంగా జలాలాబాద్కు ఉన్న చారిత్రక, ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇప్పటికే అక్కడి స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులు, స్థానిక ప్రజల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల మేరకు ప్రభుత్వం ఈ పేరు మార్పును ఆమోదం తెలపనుంది. దీంతో షాజహాన్పూర్ జలాలాబాద్ ఇకపై "పరశురాంపురి" పేరుతో కొత్త గుర్తింపును సంతరించుకోనుంది.
ఒక యోగి సర్కారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి పలు చారిత్రక నగరాలకు పూర్వపు పేరును పున:రుద్దరించారు. అయోధ్య రామాయలయం కొలువైన ప్రదేశం ఫైజాబాద్ పేరుతో పిలవబడేది. యోగి సర్కారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అయోధ్యగా నామకరణం చేసుకుంది. అటు అలహాబాద్ను ప్రయాగ పేరు మార్చారు. మొఘల్ సరాయ్ రైల్వే స్టేషన్ పేరు పండిత్ దీన దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్గా పేరు మార్చారు. ముస్తఫా బాద్న కబీర్ధామ్...ఝాన్సీ రైల్వే స్టేషన్ పేరును వీరాంగన లక్ష్మీ బాయ్గా.. బనారస్ను వారణాసి.. తెలియా అఫ్ఘాన్ పేరును తెలియా శుక్లా. అలీ ఘర్ పేరు హరి ఘర్గా.. ఫిరోజా బాద్ పేరు చంద్రానగర్గా.. ఘజియా బాద్ పేరు గజ ప్రస్థ నగర్.. ముస్తఫాబాద్ పేరు రాంపూర్గా మార్చారు. మొత్తంగా బానిస మనస్తత్వానికి ప్రతీకగా ఉన్న పేర్లును మార్చి మన సనాతనంగా ఉన్న పాత పేర్లను పెట్డడాన్ని మెజారిటీ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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