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యోగి కాబినేట్ మరో కీలక నిర్ణయం.. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో జలాలాబాద్‌కు పేరు మార్పు..

Yogi Cabinet Taken Key Decision: భారత దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 78 యేళ్ల దాటిపోయినా.. ఇప్పటికీ కొన్ని చోట్ల బ్రిటిష్, మొగలాలయిల  బానిస గుర్తులు మన దేశాన్ని పట్టి పీడుస్తూనే ఉన్నాయి.  వాటన్నంటిని ఒక్కొక్కటిగా మార్చుకుంటూ వస్తున్నారు కేంద్రంలోని బీజేపీ సర్కారు. ఇక మన దేశంలో బానిసత్వపు గుర్తులగా ఉన్న కొన్నిఊర్ల పేర్లను మార్చిన యోగి సర్కారు.. తాజాగా మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 06, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:47 PM IST
యోగి కాబినేట్ మరో కీలక నిర్ణయం.. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో జలాలాబాద్‌కు పేరు మార్పు..
Image Credit: Yogi Adityanath (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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